Servis modeli bankacılığında hareketli günler

1984 yapımı efsane film Karate Kid’de Bay Miyagi, genç Daniel’a dövüş sa­natlarını öğretirken, sabrın ve doğru stratejinin önemini vurgulamıştı. Fi­nans dünyasında da bu prensipler ge­çerli. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle doğan Servis Modeli Bankacılığı (Ban­king-as-a-Service, BaaS), bankacılığın yeni bir dövüş sanatı olarak sahnede ye­rini aldı.

BaaS, bankaların dijital hizmet­lerini üçüncü parti platformlara enteg­re ederek, geleneksel bankacılık yapısını dönüştürüyor. Özellikle e-ticaret şirket­lerinin ilgisini çeken bu model hem kul­lanıcı deneyimini geliştiriyor hem de fir­maların sundukları hizmet yelpazesini genişletiyor.

BaaS’ın bu hızlı yükselişinde, e-ticaret devi Rakuten gibi şirketler öncü rol oy­nadı. 1997 yılında Hiroshi Mikitani ta­rafından Japonya'da kurulan şirket, baş­langıçta sadece bir çevrimiçi pazar yeri olarak yola çıktı. Ancak, şirket zamanla fintech ve dijital hizmetlere yönelerek kendini yeniden tanımladı. Şirket, kul­lanıcılarına sunduğu hizmetleri çeşit­lendirmek ve daha kapsamlı bir alışve­riş deneyimi sunmak için BaaS modeline entegre oldu. Bu dönüşüm, Rakuten’i bir e-ticaret platformundan çok daha fazlası haline getirdi.

Bugün Rakuten, dünya genelinde mil­yonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. 2023 yılı itibarıyla yıllık yaklaşık 18 mil­yar dolarlık gelir elde eden şirket, ay­nı zamanda 20.000'den fazla çalışanıyla küresel bir iş gücüne sahip. Şirketin bu büyümesinin, şirketin kullanıcı odaklı yaklaşımı ve yenilikçi stratejilerinin bir sonucu olduğunu söyleyebilirim. Kulla­nıcı tabanı ağırlıklı olarak Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yoğunlaşırken, şirketin sunduğu hizmetler sayesinde müşteri bağlılığı önemli ölçüde artıyor.

Rakuten’in BaaS hizmetleri, müşteri deneyimini zenginleştirmek için çeşit­li finansal çözümler sunuyor. Rakuten Card ve Rakuten Bank gibi hizmetler, kul­lanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaş­tırırken, aynı zamanda kişisel finans yö­netimi için entegre çözümler sunuyor. Bu hizmetler, ödeme kolaylıklarından kredi kartı yönetimine, hatta yatırım hizmet­lerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Rakuten Bank ile yapılan stratejik iş bir­liği, şirketin BaaS hizmetlerinin temel taşlarından biri. Bu iş birliği sayesinde, kullanıcılar Rakuten'in dijital ekosistemi üzerinden bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar.

Türkiye'de Servis Modeli Bankacı­lığı alanında son dönemde kaydedilen önemli gelişmeler, ülkemizin finans tek­nolojileri ekosisteminin ne kadar dina­mik ve yenilikçi olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle Getir'in GetirFinans adı altında sunduğu finansal hizmetler, bu alandaki yeniliklerin başında geliyor. Getir, kullanıcılarına sadece yiyecek ve günlük ihtiyaçları hızlı bir şekilde ulaş­tırmakla kalmayıp, aynı zamanda finan­sal hizmetler sunma yolunda da önemli adımlar atıyor. 2023’yılının Ekim ayında Getir ve İş Bankası stratejik iş ortaklığı yaptıklarını açıklamış ve hatta İş Banka­sı Grubu bu kapsamda GetirFinans’a 50 milyon ABD doları yatırım kararı aldığı­nı duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Fiba­banka'nın GetirFinans ile servis banka­cılığı yapabilmesi için yaptığı başvuru­ya onay verdi. Bu onay, Türkiye'de fintek ekosisteminin büyümesine katkı sağlar­ken, aynı zamanda BaaS modelinin be­nimsenmesini de hızlandıracak. Bu ge­lişmeler inovasyonun sınırlarının ne ka­dar genişleyebileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak tıpkı Karate Kid’in Da­niel’ı gibi, BaaS da hızla büyüyor ve öğ­reniyor. Bu yeni finansal dövüş sana­tı, dünya genelinde finansal hizmetle­rin daha erişilebilir, güvenli ve kullanıcı dostu olmasını sağlıyor. Bankacılığın ge­leceği, sadece dijital değil, aynı zamanda entegre ve iş birliğine dayalı bir yapıda şekilleniyor.

Bay Miyagi’nin dediği gibi: “Yavaşça, sabırla, zamanla her şey mümkün.”

Güzel bir gelecek için…