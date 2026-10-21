Şirketinizi 2030’a hazırlayın
Dünyada bir şeylerin değiştiğini hepimiz hissediyoruz. Ancak mesele ekonomik yavaşlama, geçici bir siyasi gerilim veya yeni bir teknoloji dalgasından ibaret değil. Şirketlerin içinde faaliyet gösterdiği düzen değişiyor. Asıl soru, bu değişimi fark edip etmediğimiz değil; şirketimizi buna göre yeniden tasarlayıp tasarlamadığımız.
Yeni dünyanın rekabeti
Küreselleşmenin herkes için aynı yönde ilerleyeceği varsayımıyla strateji yapmak giderek zorlaşıyor. Ticaret, teknoloji, enerji ve güvenlik iç içe geçiyor. Şirketlerin hangi ülkede üretim yaptığı, kime satış yaptığı, hangi teknolojiye ve tedarikçiye bağımlı olduğu artık yalnızca maliyet konusu değil. Bunlar stratejik tercih ve risk meselesi.
Bir başka değişim de dijital düzende yaşanıyor. Özellikle “dijital düzen” diyorum. Çünkü konu, mevcut işleyişe birkaç yazılım eklemenin çok ötesinde. Yapay zekâ ve otomasyon, işlerin nasıl yapıldığını, kararların nasıl alındığını ve hangi yetkinliklerin değer yarattığını değiştiriyor. Dün avantaj sağlayan ölçek, deneyim ve ilişki ağı, yarın tek başına yeterli olmayabilir.
Ciro büyürken şirket küçülebilir
Patronların ve CEO’ların önüne sıkça aynı tablo geliyor: Ciro artıyor, ancak kârlılık geriliyor. Satış büyüyor, fakat nakit ihtiyacı daha hızlı büyüyor. İnsan sayısı artarken verimlilik aynı ölçüde yükselmiyor. Daha çok çalışıyor, daha fazla kaynak kullanıyor, buna rağmen daha kırılgan hâle geliyoruz.
Elbette faiz, kur, enflasyon ve siyasi kararlar önemlidir. Ancak her sorunu konjonktürle açıklamak, yönetimin kendi sorumluluk alanını görünmez kılar. Yanlış müşteri seçimi, verimsiz ürün portföyü, kontrolsüz vadeler, düşük kapasite kullanımı ve geciken kararlar da şirketin tercihleriyle ilgilidir. Dış koşulları değiştiremeyebiliriz; o koşullara verdiğimiz cevabı değiştirebiliriz.
Yeni bir işletim sistemi
2027-2030 dönemini şirketlerimiz için bir hazırlık ve yeniden yapılanma penceresi olarak görüyorum. Bu dönemde yalnızca makine, yazılım veya kapasite yatırımı yapmak yeterli olmayacak. Yönetişim, yönetim ve operasyon modelini birlikte ele almamız gerekecek.
Yönetim kurulu hangi kararları alacak? CEO hangi göstergelerle şirketi yönetecek? Satışın büyüme hedefi, operasyonun kapasitesi ve finansın nakit sınırları nasıl uzlaşacak? Yapay zekâ hangi işte maliyeti azaltacak, hangi işte müşteriye daha fazla değer sunacak? Bu sorulara birbirinden kopuk cevaplar verirsek yatırım yapar, fakat sonuç alamayız.
Örneğin satış ekibine yalnızca ciro hedefi verirseniz uzun vadeli ve düşük marjlı işleri teşvik edebilirsiniz. Üretimi sadece ton veya adetle ölçerseniz stokları büyütebilirsiniz. Finans da yalnızca ödemeleri erteleyerek nakdi korumaya çalışırsa tedarik güvenliğini zayıflatabilir. Her bölüm kendi hedefini tuttururken şirket bütünüyle kaybedebilir.
Büyüklük mü, uyum mu?
Önümüzdeki yıllarda özellikle fiyat rekabetinin yoğun olduğu sektörlerde birleşme ve satın almaların artabileceğini düşünüyorum. Ancak buradan “yalnızca en büyükler yaşayacak” sonucu çıkarmıyorum. Büyük olmak kadar farklılaşmak, çevik karar almak ve güçlü nakit üretmek de önemlidir. Küçük ama vazgeçilmez bir oyuncu, büyük ama verimsiz bir şirketten daha dayanıklı olabilir.
Nereden başlamalı? Benim önerim stratejik rezonans yaklaşımıdır. Şirketin hedefleriyle kaynaklarını, kararlarıyla uygulamasını, büyümesiyle kâr ve nakit üretimini aynı doğrultuda buluşturmak. Önce uyumsuzlukları görünür kılmak, sonra en kritik olanlardan başlayarak somut sorumlular ve takvimlerle çözmek.
Geçmiş başarılarımız değerlidir. Fakat geleceğin rekabet avantajını kendiliğinden üretmez. 2030’u beklemeyelim. Şirketimizin yarın nasıl kazanacağını bugün tasarlayalım.
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