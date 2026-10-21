Şirketinizi 2030’a hazırlayın

Dünyada bir şeylerin değiştiğini he­pimiz hissediyoruz. Ancak mese­le ekonomik yavaşlama, geçici bir siyasi gerilim veya yeni bir teknoloji dalgasın­dan ibaret değil. Şirketlerin içinde faali­yet gösterdiği düzen değişiyor. Asıl soru, bu değişimi fark edip etmediğimiz değil; şirketimizi buna göre yeniden tasarlayıp tasarlamadığımız.

Yeni dünyanın rekabeti

Küreselleşmenin herkes için aynı yön­de ilerleyeceği varsayımıyla strateji yap­mak giderek zorlaşıyor. Ticaret, teknoloji, enerji ve güvenlik iç içe geçiyor. Şirketle­rin hangi ülkede üretim yaptığı, kime sa­tış yaptığı, hangi teknolojiye ve tedarikçi­ye bağımlı olduğu artık yalnızca maliyet konusu değil. Bunlar stratejik tercih ve risk meselesi.

Bir başka değişim de dijital düzende yaşanıyor. Özellikle “dijital düzen” diyo­rum. Çünkü konu, mevcut işleyişe birkaç yazılım eklemenin çok ötesinde. Yapay zekâ ve otomasyon, işlerin nasıl yapıldı­ğını, kararların nasıl alındığını ve hangi yetkinliklerin değer yarattığını değiştiri­yor. Dün avantaj sağlayan ölçek, deneyim ve ilişki ağı, yarın tek başına yeterli olma­yabilir.

Ciro büyürken şirket küçülebilir

Patronların ve CEO’ların önüne sıkça aynı tablo geliyor: Ciro artıyor, ancak kâr­lılık geriliyor. Satış büyüyor, fakat nakit ihtiyacı daha hızlı büyüyor. İnsan sayısı artarken verimlilik aynı ölçüde yükselmi­yor. Daha çok çalışıyor, daha fazla kaynak kullanıyor, buna rağmen daha kırılgan hâ­le geliyoruz.

Elbette faiz, kur, enflasyon ve siyasi ka­rarlar önemlidir. Ancak her sorunu kon­jonktürle açıklamak, yönetimin kendi so­rumluluk alanını görünmez kılar. Yanlış müşteri seçimi, verimsiz ürün portföyü, kontrolsüz vadeler, düşük kapasite kulla­nımı ve geciken kararlar da şirketin ter­cihleriyle ilgilidir. Dış koşulları değiştire­meyebiliriz; o koşullara verdiğimiz cevabı değiştirebiliriz.

Yeni bir işletim sistemi

2027-2030 dönemini şirketlerimiz için bir hazırlık ve yeniden yapılanma pence­resi olarak görüyorum. Bu dönemde yal­nızca makine, yazılım veya kapasite ya­tırımı yapmak yeterli olmayacak. Yöne­tişim, yönetim ve operasyon modelini birlikte ele almamız gerekecek.

Yönetim kurulu hangi kararları alacak? CEO hangi göstergelerle şirketi yönete­cek? Satışın büyüme hedefi, operasyonun kapasitesi ve finansın nakit sınırları nasıl uzlaşacak? Yapay zekâ hangi işte maliyeti azaltacak, hangi işte müşteriye daha faz­la değer sunacak? Bu sorulara birbirinden kopuk cevaplar verirsek yatırım yapar, fa­kat sonuç alamayız.

Örneğin satış ekibine yalnızca ciro he­defi verirseniz uzun vadeli ve düşük marj­lı işleri teşvik edebilirsiniz. Üretimi sa­dece ton veya adetle ölçerseniz stokları büyütebilirsiniz. Finans da yalnızca öde­meleri erteleyerek nakdi korumaya ça­lışırsa tedarik güvenliğini zayıflatabilir. Her bölüm kendi hedefini tuttururken şirket bütünüyle kaybedebilir.

Büyüklük mü, uyum mu?

Önümüzdeki yıllarda özellikle fiyat re­kabetinin yoğun olduğu sektörlerde bir­leşme ve satın almaların artabileceğini düşünüyorum. Ancak buradan “yalnızca en büyükler yaşayacak” sonucu çıkarmı­yorum. Büyük olmak kadar farklılaşmak, çevik karar almak ve güçlü nakit üretmek de önemlidir. Küçük ama vazgeçilmez bir oyuncu, büyük ama verimsiz bir şirketten daha dayanıklı olabilir.

Nereden başlamalı? Benim önerim stratejik rezonans yaklaşımıdır. Şirketin hedefleriyle kaynaklarını, kararlarıyla uygulamasını, büyümesiyle kâr ve nakit üretimini aynı doğrultuda buluşturmak. Önce uyumsuzlukları görünür kılmak, sonra en kritik olanlardan başlayarak so­mut sorumlular ve takvimlerle çözmek.

Geçmiş başarılarımız değerlidir. Fakat geleceğin rekabet avantajını kendiliğin­den üretmez. 2030’u beklemeyelim. Şir­ketimizin yarın nasıl kazanacağını bugün tasarlayalım.