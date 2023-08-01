Siyah Giyen Adamlar

Evet, konumuz UFO’lar ve dünya dışı akıllı yaşam. Fermi mi, Drake mi ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni yazılarımda Dünya’da bu konuya dikkat çekmiştim.

ABD Kongresinde tanımlanamayan uçan nesneler ve hava olayları (UFO ve UAP) ile insan olmayan biyolojik varlıklar üzerine bir komite toplandı geçen hafta. Senatörler sorularını sordular, tanık iki askeri pilot ve bu konularda çalışan eski bir istihbarat uzmanı yeminli ifade verdiler, “varlar” dediler. Pentagon ise iddiaları yalanladı.

Elinde iddia edildiği üzere 12 adet uzaylı gemisi olmadığını, bu gemi ve teknolojilerin tersine mühendislikte kullanıldığına dair bir kanıt bulmadığını, kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick benzer şekilde bir açıklama yaptı. Herkes bunun bir komplo teorisi olup olmadığını tartışıyor. Şöyle anlatalım. Top Gun filmini hatırlarsınız.

En iyi deniz kuvvetleri pilotları en üst düzey uçuş akademisine seçilirler. Tom Cruise ve co-pilotu Goose veya eğitim hocası Charlie ya da Kazansky neyse Kongrede yeminli ifade veren iki pilot da o. İstihbarat uzmanı Grusch için Mission Impossible filmindeki Tom Cruise denilebilir. İşte o Tom aynı zamanda Herbert George Wells’in meşhur Dünyalar Savaşı filminin de kahramanı.

1938’de CBS radyo tiyatrosunda insanların Marslı istilasını gerçek sandığı ve ertesi gün ABD borsalarında panik satışı yaşandığı düşünülünce konu ilginç hale geliyor. Kongredeki toplantıdan sonra tersine mühendislik iddialarının hedefindeki F-35’lerin de üreticisi olan Lockheed Martin “UAP'lerle ilgili sorular en iyi şekilde ABD hükümeti tarafından ele alınır” açıklamasını yaptı.

Kongrede komitenin toplanmasını sağlayan Cumhuriyetçi senatör Tim Burchett Lockheed’den gelen bu açıklamaya “Evet demeden nasıl evet denilir” diye tivitle cevap verdi.

Toplantı ile aynı gün gelen ilginç habere göre ise düşen uzaylı gemilerini tersine mühendislikle kullandığı iddia edilen F-35 üreticisi Lockheed NASA'ya Mars için nükleer itkili roket yapacak. Trump’ın Intelligence Authorization Act For Fiscal Year 2021 isimli başkanlık kararnamesi ile süreç bu noktalara geldi.

Trump’ın oğlu ile 2020’de yaptığı NBC röportajında 51. Bölge Roswell için “çok ilginç şeyler biliyorum” dediğini hatırlatalım. Konunun çıkış noktası ABD bütçesindeki devasa açık karşısında kongrede istihbarat bütçesinin nerelere harcanacağı ile ilgili bilgi verilmesi talebi. Nitekim Tim Burchett geçen hafta kongredeki toplantıda “Pentagon bizler için çalıştığını unutmamalı, biz onlar için çalışmıyoruz.

Bu ülkeyi tekrar geri almanın vakti geldi” dedi. Aslında bu konuşmalar ile kongre baskını ve daha önce başkanlık seçimlerindeki Hillary Clinton Trump arasındaki FBI ve CIA çekişmeleri akla geliyor. Ki hala MarA-Lago gibi vakalarla sürüyor. Malum 2024 yaklaşıyor.

Popüler senatörlerden Alexandria Ocasio-Cortez kongredeki UAP toplantısındaydı ve Twitter (X) hesabından sonrasında bütçe açısından daha fazla şeffaflık istediği şeklinde özetlenebilecek bir video paylaştı. Askeri gözlemlerin çekinmeden raporlanabilmesi, ticari uçuşlara yönelik riskler için de bir merkezi bilgilendirme sürecinin oluşturulması kongrede talep ve öneri olarak söylendi.

NASA direktörü Bill Nelson Arjantin ziyaretinde UAP için Ağustos’ta bir rapor yayınlayacaklarını söyledi. Pentagon ve NASA henüz UAP konusunda ayrı çalışıyorlar. Anlatılanlar bilimkurgu gibi gelebilir ancak bütçe yasa tasarılarında ABD uzay güçlerine dair maddeler de yer alıyor. TRT arşivlerinden Aksaray ve dünyaca ünlü Kumburgaz UFO vakalarını hatırlatalım. Harvard Astronomi Bölümü profesörü Avi Loeb, Oumuamua’dan sonra Güneş Sistemi dışından gelen Pasifik’teki metallerin uzaylılara ait olduğunu iddia ediyor. Kongreden senatoya geçen H.R.2670 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 kanun taslağının 1090 nolu bölümünde yazanlar bir cisim yaklaşıyor diyor.

Aynı konuyu içeren H.R.2226 Beyaz Saray’dan değişiklik görmeden uygunluk aldı. Buna göre; UAP/UFO için elinde bilgi, materyal, vb. bilen, bulan, bulunduran kişiler 60 gün içinde bunu AARO direktörüne bildirmek, 180 gün içinde incelemeye hazır hale getirmek, direktör öğrenince 30 gün içinde kongreyi bilgilendirmek zorunda.