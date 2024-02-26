Stablecoin dünyası

Stablecoin, genellikle bir para birimine (genellikle ABD doları) veya başka bir varlığa (altın, diğer emtialar vb.) sabitlenmiş kripto para birimidir. Stablecoinler, Bitcoin'in ve diğer kripto paraların volatilitesi ve fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliklerle başa çıkmak için ortaya çıktı. Bu nedenle, "stable" (istikrarlı) ve "coin" (para birimi) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

İlk olarak, 2014 yılında Tether (USDT) piyasaya sürüldü. Zamanla, farklı stablecoin modelleri ortaya çıktı. Stablecoin'ler, kripto para piyasasında alım satım yaparken, arbitraj fırsatlarından faydalanırken ve volatilite risklerini azaltırken kullanılır. Ayrıca, dijital varlıklar arasında değer transferi yaparken de popülerdirler. Birçok kripto borsası ve finansal uygulama, stablecoinleri desteklediği için, bu da onların yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Cambridge Üniversitesi, Cambridge Judge İşletme Okulu'nda bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Cambridge Alternatif Finans Merkezi (Cambridge Centre for Alternative Finance-CCAF), geçtiğimiz günlerde Cambridge Dijital Para Kontrol Paneli’ni tanıttı. Başlangıçta stablecoinlere odaklanarak dijital parayla ilgili gerçek zamanlı veriler ve eğitim kaynakları sağlayan bu araca https://ccaf.io/cdmd/ adresinden ulaşmak mümkün.

Stablecoin’ler mercek altında

Stablecoin piyasası 2019'da 3 milyar dolardan, 2024'te 130 milyar doların üzerine çıktı. Bu hızlı genişlemeye, çeşitli stablecoinlerde büyük düşüşlere neden olan ve düzenleme ve denetime yönelik çabaların artmasına yol açan çeşitli piyasa olayları da eşlik etti.

Bu anlamda politikacılara, finans uzmanlarına ve kamuoyuna hitap eden panel bu varlıkların benimsenmesi, riskler, düzenleyici çerçeveler ve daha fazlası hakkında oldukça detaylı bilgiler sunuyor. Panelin bu ilk sürümünde, genel stablecoin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan ve en önde gelen stablecoinler bulunuyor. Veriler saatlik veya günlük olarak güncelleniyor.

Bu da kullanıcıların, toplam stablecoin arzı ve zaman içindeki transferlerin değeri gibi bazı temel benimseme ölçümlerini keşfetmesine olanak tanıyor. Hız ölçümlerinin eklenmesi aynı zamanda kullanıcıların önemli piyasa olayları sırasında stablecoin kullanım modellerindeki değişiklikleri belirlemesine yardımcı olarak, stablecoin sahiplerinin kargaşa zamanlarındaki tercihlerini daha da vurguluyor.

CCAF Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bryan Zhang panelle ilgili şunları vurguladı: "Stablecoinlerin inanılmaz büyümesi ve artan benimsenmesinin yanı sıra CBDC'ler, tokenize edilmiş banka mevduatları ve kripto varlıklardaki hızlı gelişmeyle birlikte, dijital paranın manzarası gözlerimizin önünde değişiyor.

Bu çalışma gelişen, karmaşık ve değişken manzaraya ışık tutmayı amaçlıyor ve ampirik verilerin ve işbirlikçi araştırmanın gücünden yararlanarak, kanıta dayalı karar alma sürecini bilgilendirmeye yönelik devam eden çabalarımızın altını çiziyor."

Stablecoin'ler, sabitlemeyi sürdürme ve zaman içinde istikrar sağlama vaadi nedeniyle kripto varlık ekosisteminde önemli bir popülerlik kazandı. Ancak bu sabitlemenin sürdürülmesi her zaman garanti edilemez ve stablecoinler, amaçlanan değerden önemli fiyat sapmaları yaşayabilir. Şu anda piyasada en çok kullanılan stablecoin olan dolara endeksli Tether (USDT) yaklaşık 97 milyar dolar büyüklüğünde ve tüm stablecoinlerin yaklaşık yüzde 72’sini oluşturuyor.

Panelin içinde Tether dahil tüm varlıklarda, stabilitenin ne sıklıkta ve ne kadar süreyle bozulduğunun analizi de yapılabiliyor. Diğer yandan bu panelde stabilitenin temeli olan rezerv varlıkların kompozisyonunun analiz edilebilmesini da çok önemli bulduğumu eklemek istiyorum. Dijital varlık okuryazarlığı açısından bu tür araçların kullanımının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Güzel bir gelecek için…