Stilin psikolojisi: Giyinmenin ruh haline etkisi

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Sonbaharın kendini iyiden iyi­ye hissettirmeye başladığı bu günlerde sadece havalar değil, gardıroplar da dönüşüme giriyor. Ancak kıyafet seçimlerimiz sa­dece dışarıdaki hava koşullarına değil, içeride, yani ruh halimizde de büyük değişimlere neden ola­biliyor. Bu hafta, stilin ruh hali­ne ve enerjimize olan etkisine göz atacak; sezonun dikkat çeken bir­kaç parçasıyla gardıroplara taze bir dokunuş yapacağız.

Olur. Giydiğimiz her parça, as­lında iç dünyamızdan bir yansı­ma. Kimi zaman enerjik hisset­mek için canlı renkleri tercih ederiz; kimi zaman da sade ve nötr tonlarla sakinleşmek iste­riz. Örneğin sabah dolabın karşı­sında durup siyah bir boğazlı ka­zak mı yoksa açık gri bir oversize sweatshirt mü giyeceğinize karar verirken, aslında günün tempo­sunu da belirliyorsunuz.

Psikolojik araştırmalar da bu düşünceyi destekliyor: Renkle­rin ve kumaşların enerjisi, gün boyunca hem kendimizi nasıl hissettiğimizi hem de çevremizle kurduğumuz iletişimi doğrudan etkiliyor. Canlı bir renk özgüveni artırırken, iyi kesimli bir blazer ciddiyetinizi ve duruşunuzu per­çinleyebiliyor.

Bu hafta dikkatimi çeken 3 parça

Bu sezonun anahtar kelimesi: Denge. Fonksiyonellik ile stil, ra­hatlık ile zarafet arasında kuru­lan ince denge. Bu dengeyi yaka­ladığını düşündüğüm ve sizin de kombinlerinizde rahatlıkla kul­lanabileceğiniz birkaç parçayı paylaşmak istiyorum:

1 Krem renkli triko polo

Hem casual hem de şık bir hava yakalamak isteyenler için ideal. Trikonun yumuşak dokusu sizi konfor alanınızdan çıkma­dan stil sahibi gösteriyor. Kahve­rengi chino pantolonlarla ya da kot ceketle kombinleyerek mev­sim geçişlerine uygun bir görü­nüm elde edebilirsiniz.

2 Deri detaylı siyah chel­sea bot

Zamansız bir klasik. Bu botlar sade bir jean ve basic tişörtle bi­le stilinizi yukarı çeker. Aynı za­manda ofis şıklığında da rahat­lıkla kullanılabilir. Toprak ton­larında bir kabanla harika bir kontrast yaratıyor.

3 Oversize fit kaşe ceket (Haki)

Sonbaharın olmazsa olma­zı. Hafif bol kesimiyle rahat bir duruş sağlarken, haki rengi do­ğayla bütünleşmenizi sağlıyor. Özellikle bej ya da açık gri tonlar­la kombinlendiğinde, şehirli ama doğaya yakın bir stil elde edebi­lirsiniz.

Kıyafetleriniz, kimliğinizin dışa vurumudur. Ruh halinizi giydiği­niz gibi, giydiklerinizle ruh halini­zi de şekillendirebilirsiniz. Bu haf­ta dolabınıza bakarken sadece ne giyeceğinizi değil, nasıl hissetmek istediğinizi de dü­şünün.

Tarz sizinle olsun.