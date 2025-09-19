Stilin psikolojisi: Giyinmenin ruh haline etkisi
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı bu günlerde sadece havalar değil, gardıroplar da dönüşüme giriyor. Ancak kıyafet seçimlerimiz sadece dışarıdaki hava koşullarına değil, içeride, yani ruh halimizde de büyük değişimlere neden olabiliyor. Bu hafta, stilin ruh haline ve enerjimize olan etkisine göz atacak; sezonun dikkat çeken birkaç parçasıyla gardıroplara taze bir dokunuş yapacağız.
Olur. Giydiğimiz her parça, aslında iç dünyamızdan bir yansıma. Kimi zaman enerjik hissetmek için canlı renkleri tercih ederiz; kimi zaman da sade ve nötr tonlarla sakinleşmek isteriz. Örneğin sabah dolabın karşısında durup siyah bir boğazlı kazak mı yoksa açık gri bir oversize sweatshirt mü giyeceğinize karar verirken, aslında günün temposunu da belirliyorsunuz.
Psikolojik araştırmalar da bu düşünceyi destekliyor: Renklerin ve kumaşların enerjisi, gün boyunca hem kendimizi nasıl hissettiğimizi hem de çevremizle kurduğumuz iletişimi doğrudan etkiliyor. Canlı bir renk özgüveni artırırken, iyi kesimli bir blazer ciddiyetinizi ve duruşunuzu perçinleyebiliyor.
Bu hafta dikkatimi çeken 3 parça
Bu sezonun anahtar kelimesi: Denge. Fonksiyonellik ile stil, rahatlık ile zarafet arasında kurulan ince denge. Bu dengeyi yakaladığını düşündüğüm ve sizin de kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz birkaç parçayı paylaşmak istiyorum:
1 Krem renkli triko polo
Hem casual hem de şık bir hava yakalamak isteyenler için ideal. Trikonun yumuşak dokusu sizi konfor alanınızdan çıkmadan stil sahibi gösteriyor. Kahverengi chino pantolonlarla ya da kot ceketle kombinleyerek mevsim geçişlerine uygun bir görünüm elde edebilirsiniz.
2 Deri detaylı siyah chelsea bot
Zamansız bir klasik. Bu botlar sade bir jean ve basic tişörtle bile stilinizi yukarı çeker. Aynı zamanda ofis şıklığında da rahatlıkla kullanılabilir. Toprak tonlarında bir kabanla harika bir kontrast yaratıyor.
3 Oversize fit kaşe ceket (Haki)
Sonbaharın olmazsa olmazı. Hafif bol kesimiyle rahat bir duruş sağlarken, haki rengi doğayla bütünleşmenizi sağlıyor. Özellikle bej ya da açık gri tonlarla kombinlendiğinde, şehirli ama doğaya yakın bir stil elde edebilirsiniz.
Kıyafetleriniz, kimliğinizin dışa vurumudur. Ruh halinizi giydiğiniz gibi, giydiklerinizle ruh halinizi de şekillendirebilirsiniz. Bu hafta dolabınıza bakarken sadece ne giyeceğinizi değil, nasıl hissetmek istediğinizi de düşünün.
Tarz sizinle olsun.
