  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ümit ÖZLALE
  4. Su sorununu ancak bilim, teknoloji ve siyasi irade ile aşarız

Su sorununu ancak bilim, teknoloji ve siyasi irade ile aşarız

Ümit ÖZLALE
Ümit ÖZLALE umit.ozlale@dunya.com

Son haftalarda Türki­ye’nin dört bir yanın­dan gelen susuzluk ha­berleri artık sıradan me­teorolojik haberler değil; derinleşen bir krizin ha­bercisi. Barajlar kuruyor, yeraltı suları çekiliyor, çiftçi ürününü tarlada bırakmak zorunda ka­lıyor. Şehirler, özellikle yaz aylarında içme suyu kesintileriyle karşı karşıya.

Hükümetler Arası İk­lim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre 2050’de küresel sıcaklık 2,5–3 derece artacak; yüzyıl sonunda ise 6 dereceye yak­laşacak. Türkiye için yapı­lan projeksiyonlar daha da çarpıcı: 2070–2100 arasın­da 3–7 derecelik artış bek­leniyor. Bu sadece termo­metredeki bir sayı değil; ta­rımsal verimde düşüş, içme suyu krizleri, ekosistemle­rin çöküşü ve ekonomik ka­yıplar anlamına geliyor.

Dünya Kaynaklar Ensti­tüsü’ne göre Türkiye, su fa­kirliği listesinde 32. sıra­da. Üstelik çöl ülkesi diye bildiğimiz bazı ülkeler bi­le bizden daha iyi durum­da. DSİ verileri son 10 yılda ortalama yağışın yarıya ya­kın azaldığını gösteriyor. Bu azalma yalnızca Güneydoğu Anadolu gibi “kurak” bili­nen bölgelerde değil; Ege ve Marmara’da da yaşanıyor. Yani Barak Ovası’nda da Kü­çük Menderes Ovası’nda da durum aynı…

Bu tablo karşısında “su­suzluk kader değil” demek için elimizde güçlü argü­manlar var. Çünkü dünyada benzer koşullara sahip ülke­ler, doğru politikalar ve tek­nolojilerle bu krizden çık­mayı başardı.

1- Bütünleşik su yönetimi şart

Türkiye’nin su yönetim anlayışı uzun yıllar büyük baraj projeleri ve sulama kanallarına odaklandı. Oy­sa artık yüzey suları, yeraltı suları, yağmur suyu ve atık suyun tümünü kapsayan havza bazlı, bütünleşik bir yönetim modeli şart. İspan­ya’nın Segura Havzası Planı bu konuda örnek alınabilir. Plan, tarım, sanayi ve şehir kullanımını aynı çerçevede ele alıyor, yeraltı suyu çe­kişine kota koyuyor ve atık suyun %98’ini tarımda geri kullanıyor. Bu sayede hem kurak dönemleri atlatabili­yor hem de tarımsal üretim istikrarını koruyor.

2- Tarımda su verimliliği olmadan olmaz

Türkiye’de suyun yakla­şık %74’ü tarımda kullanı­lıyor. Bu alanda yapılacak iyileştirmeler, susuzlukla mücadelede en yüksek et­kiyi yaratır. Bunun için de basınçlı sulama sistemle­ri (damla ve yağmurlama) yaygınlaştırılmalı, ürün de­seni bölgesel su bütçesi­ne göre planlanmalı, suyun verimli kullanımı primler­le teşvik edilmeli ve aşırı su tüketen ürünler kurak böl­gelerde sınırlandırılmalı­dır. İsrail bu konuda dünya­nın öncüsü. Çöl ikliminde sensör destekli damla sula­ma sistemleriyle %50’ye va­ran tasarruf sağladı. Ülke­mizde de Konya Ovası’ndan Harran’a kadar geniş alan­larında benzer teknolojiler uygulanabilir.

3-Yeraltı sularını beslemek: Geleceğin sigortası

Kuraklık dönemlerinde en stratejik rezervlerimiz yeraltı akiferleri. Ancak aşı­rı çekim nedeniyle her yıl daha da derinlere iniyoruz. Bu döngüyü kırmak için, yağmur suyu hasadı şehir­lerde zorunlu hale getiri­lip, çatı ve asfalt yüzeyler­den toplanan su filtrelene­rek akiferlere sızdırılabilir. Ayrıca, yeraltı barajları ve sızdırma havuzları ile taş­kın suları buharlaşmadan yeraltına yönlendirilebilir. Enjeksiyon kuyuları aracı­lığıyla da ileri arıtılmış atık sular akiferlere basılabilir. Yine yurtdışından örnek ve­relim. Hindistan’ın Gujarat bölgesinde bu yöntemlerle yeraltı su seviyesi 10 yılda 6 metre yükseltildi.

4-Atık suyu yeniden kullanmak

Dünyada gelişmiş su yö­netimi olan ülkelerde atık su, ikinci sınıf bir kaynak olarak değil, geri kazanı­labilir bir değer olarak gö­rülüyor. Mesela Singapur, NEWater projesiyle arıtıl­mış atık suyunu içme suyu standardına getiriyor ve ül­kenin ihtiyacının %40’ını buradan sağlıyor. İspan­ya da tarımsal sulamanın %25’ini geri dönüştürülmüş sudan karşılıyor. Ülkemizde bu oran maalesef %1’in bi­le altında. 10 yıl içinde %10 hedefi hem teknik hem mali açıdan mümkün.

5- Deniz suyunu arıtmak: Reverse- Osmosis teknolojisi

Kıyı bölgelerimizde, özel­likle Ege ve Akdeniz’de, re­verse-osmosis (ters ozmoz) yöntemi ile deniz suyundan içme suyu üretmek su faki­ri çeken ülkeler için önem­li bir seçenek. Bu yöntem­de su, yüksek ba­sınç altında özel membranlardan geçirilerek tuz ve minerallerden arındırılıyor. Ör­neğin İsrail, So­rek II tesisinde yılda 200 milyon m3 tatlı su üreti­yor; ülkenin içme suyunun %70’i denizden sağlanıyor. Ener­ji maliyetlerini azaltmak için de bu tesislerde güneş enerjisi entegrasyonunu tercih ediyor. Burada önem­li bir sorun da tuzun nereye deşarj edileceği. Bu önem­li problem için de deniz bi­limleri çalışan bilim insan­larından görüş alınabilir.

6-Şehirlerde su kaybını azaltmak

Büyükşehirlerde şebe­ke kayıp-kaçak oranı %30’a varıyor. Bu, barajdan çıkan suyun üçte birinin musluğa ulaşmadan kaybolduğu an­lamına geliyor. Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde bu oran %7’nin altında. Bu problemi azaltmak için akıl­lı sayaçlar, basınç yönetim sistemleri ve boru yenileme projeleri düşünülebilir.

7- Halkı bilinçlendirmek

Teknoloji ve altyapı yatı­rımları kadar önemli bir un­sur da toplumsal farkında­lık. Örneğin Avustralya’da kuraklık dönemlerinde ha­ne başına günlük su tüketim hedefleri belirlendi. Türki­ye’de de benzer kampanya­lar, eğitim programları ve su tasarrufu ödülleri ile top­lumsal seferberlik oluştu­rulabilir.

Sonuç: İrade, bilim ve ortak akıl

Sonuç olarak Türkiye’nin su krizini çözmesi teknik olarak mümkün. Elimizde dünya ölçeğinde test edil­miş modeller, uygulanabi­lir teknolojiler ve yeterli mühendislik kapasitesi var. Eksik olan, bu önlemleri si­yasi iradeyle birleştirecek, su sorununu merkezi yöne­tim ve yerel yönetimin bir güç savaşı olmaktan çıka­racak ve işin içine bu soru­nu yıllardan beri çalışmış bilim insanlarını ve uzman­ları katacak kararlı bir yö­netimdir.

Eğer bugünden bütünleşik su yönetimine geçer, tarımda verimlili­ği artırır, yeni teknolojile­ri devreye alır ve toplumsal bilinci yükseltirsek; susuz­luğu kontrol altına alabili­riz. Aksi takdirde, önümüz­deki yıllarda “susuzluk” sa­dece yaz aylarının gündemi değil, ülkenin kalıcı bir ger­çeği haline gelir. Son söz: Susuzluk kader değil ama tedbir almazsak, kendi el­lerimizle yazdığımız bir se­naryonun finali olur.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
KKM: Politika felaketinin hesaplanamayan faturası 26 Ağustos 2025
Fakirin alkışı, duası ve gözyaşı 21 Ağustos 2025
Vasatlığın diploması 13 Ağustos 2025
Toprağın altını akıl ve cesaretle işleyebilecek miyiz?   06 Ağustos 2025
Süreyya Bey’in ardından… 30 Temmuz 2025
Toprağın altı hazinedir, üstü güven meselesi 25 Temmuz 2025
Türkiye’de devlet büyük mü? 17 Temmuz 2025
Bir felaketin anatomisi: Orman yangınları 10 Temmuz 2025
Bir kanun teklifi görüşmesinden çok daha fazlası 25 Haziran 2025
Toprağın altını kazarken… 18 Haziran 2025