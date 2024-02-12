Sürdürülebilirliğe yatırım

Sürdürülebilir yatırım, yalnızca finansal getirilere odaklanmak yerine çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alan bir yatırım yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, yatırımcıların sadece kâr etmek değil, aynı zamanda dünyanın daha sürdürülebilir bir yer olmasına katkıda bulunmak istemelerini temel alır.

Morgan Stanley Sürdürülebilir Yatırım Enstitüsü ve Morgan Stanley Wealth Management tarafından yakın zamanda yayınlanan yeni "Sustainable Signals" raporuna göre, bireysel yatırımcıların sürdürülebilir yatırımlara ilgisi yüksek ve artıyor. Anket, ABD, Avrupa ve Japonya'daki 2 bin 820 aktif bireysel yatırımcıyı sürdürülebilirlik konusundaki ilgiyi değerlendirmek ve yatırımcıların en çok fırsat ve potansiyel risk gördüğü alanları anlamak için yapıldı.

Morgan Stanley'nin Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Yatırım Enstitüsü CEO'su Jessica Alsford'a göre, "Bireysel yatırımcıların yaklaşık yüzde 80'i, sürdürülebilirliğe odaklanarak piyasa oranındaki finansal getirileri dengelemenin mümkün olduğuna inanıyor." Ayrıca, bireysel yatırımcıların çoğu yatırımlarının olumlu çevresel ve sosyal etki yaratmasını istiyor.

Ankete göre, küresel olarak bireysel yatırımcıların büyük bölümü (yüzde 77), piyasa oranında finansal getiriler elde etmeyi hedefleyen şirketlere veya fonlara yatırım yapmaya ilgi duyuyor. Ayrıca, bu ilginin son iki yılda arttığını belirtenlerin oranı yüzde 57 iken, yüzde 54'ü önümüzdeki yıl sürdürülebilir yatırımlara ayrılacak payı artırmayı planlıyor.

Ankette dikkat çeken diğer bulgular ise şu şekilde:

İklim Eylemi: Yatırımcılara sürdürülebilir yatırım temalarından en önemlisini seçmeleri istendiğinde, yüzde 15'i iklim eylemini ilk sırada seçti. Ardından, sağlık (yüzde 13), su çözümleri (yüzde 11) ve döngüsel ekonomi (yüzde 11) izliyor.

Geleneksel Enerji Şirketleri: Yatırımcılar yeni bir yatırım yaparken, neredeyse yüzde 80'i şirketin karbon ayak izi raporlamasını ve sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü dikkate alıyor. Geleneksel enerji şirketleri açısından baktığımızda katılımcıların yüzde 51'i, emisyonları azaltma ve iklim değişikliği ile başa çıkma konusunda sağlam planlara sahip oldukları sürece geleneksel enerji şirketlerine yatırım yapmayı düşünebileceklerini vurguluyor.

Endişeler: Yatırımcılar, sürdürülebilir yatırımlardan kaçınmalarına engel olan şeffaflık eksikliği ve sürdürülebilirlik raporlamasına güvenmemeleri gibi konuları dile getiriyorlar. Yatırımcılar, sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflık ve güven eksikliği (yüzde 63) ile yeşil aklama, yani bir işletmenin gerçekte olduğundan daha çevre dostu olduğunu ima etmek amacıyla reklam ve pazarlama stratejilerini kullanması potansiyelini (yüzde 61) engel olarak görüyorlar. Ayrıca, sosyal temalara yatırım yapmaya ilgi duyan yatırımcılar nereden başlayacakları konusunda kararsızlık yaşamaktadırlar.

Rapor, yatırımcıların daha fazla rehberlik ve destekten faydalanabileceğini vurguluyor. Ankete katılanların yüzde 52'si sürdürülebilir şekilde yatırım yapmanın nasıl başlayacaklarını sınırlı bir bilgiye sahip olduklarını belirtirken, yüzde 47'si mevcut finansal ürünlerin yetersizliğinden bahsediyor. Bu bulgular, varlık yöneticileri ve yatırım platformlarının yatırımcıların sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Küresel yatırımcıların yüzde 58'i, sürdürülebilir yatırım sunumlarına dayalı olarak bir finansal danışman veya yatırım platformunu seçme olasılığını artıracaktır.

Önümüzdeki dönemde finans kurumları ve finansal teknoloji modellerinde sürdürülebilirliğe yatırım başlığının ne kadar önemli olacağını bu rapor ile bir kez daha teyit etmiş oluyoruz.

4 yaşındaki kızım İlkyaz’la her fırsatta dinlediğimiz Şudabap Çocuk’un en sevdiğim şarkılarından birinin sözleri ile bitirmek istiyorum.

“Uçurtmanın uçtuğu

Bulutların koştuğu

Gökyüzü kimin?”

Hepimizin!

Güzel bir gelecek için…"