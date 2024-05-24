Sürdürülebilirlik adımlarında Avrupa ve Amerika’da ek vergiler

Çin, elektrikli makine, aparat ve enerji gibi pil teknolojilerini de içeren alanlarda patent başvurularında da ilk kez lider ülke oldu.

Pil teknolojisiyle ilgili patent için EPO’ya başvuran ilk 10 arasında üç Çinli şirket yer aldı. Çin, 2023’te Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Kore Cumhuriyeti ile birlikte Avrupa patent başvurularının yapıldığı ilk beş ülke arasında yer aldı.

EPO’daki toplam patent başvurularının yarısından fazlası (%57) merkezi Avrupa dışında bulunan şirketlerden gelirken,%11’i ise Çin’den yapıldı. Avrupa açısından da 5G patentlerinin beşte dördünden fazlası Avrupalı olmayan şirketlerin elinde (Çin %33, Güney Kore %27, ABD %14, Japonya %9), AB ise yalnızca %17’ye sahip.

ABD, Çin yapımı elektrikli arabalar, güneş panelleri, çelik ve diğer mallara yönelik tarifeleri artırıyor

ABD, Çin yapımı elektrikli arabalar, güneş panelleri, çelik ve diğer mallara yönelik tarifeleri artırıyor. Son kararla birlikte Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisi dörde katlanırken, iki yıllık süre içerisinde nihai olarak %27,5’ten %102,5’e yükseltilecek.

Ayrıca elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryalar ve batarya parçaları için uygulanan vergi oranı, %7,5’ten %25’e çıkarılacak. Güneş hücrelerine uygulanan gümrük vergisi oranı ise iki kat artırılarak yüzde 25’ten yüzde 50’ye, Çin çeliği ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri oranı da yüzde 7,5’tan yüzde 25’e, bilgisayar çiplerini de kapsayan yarı iletken ürün grubundaki vergi de 2025’e kadar %25’ten %50’ye yükseltilecek.

Dünya sürdürülebilirlik adımlarında daha korumacı bir yaklaşımda mı?

Çin’den gelen elektrikli otomobillere yönelik atılan benzer adımlar daha önce Avrupa’da da tartışılmıştı. Tüm ülkeler kendi yatırımlarını ve sektörlerini doğal olarak korumayı amaçlıyor. Özellikle son dönemde Asya ülkelerinin elektrikli araçlarla gelen yeni ekosistemdeki yükselişi, yarış içindeki ülkelerin elektrikli otomobillere verdiği desteğin otomobil endüstrisini “öldüreceği” görüşü ile adımlar hızlanıyor.

Asya kökenli elektrikli araçlar ve piller, bilgisayar çipleri de dâhil olmak üzere diğer önemli mallar için “piyasayı adil olmayan bir şekilde kontrol etmesine” izin vermemeye yönelik adımların hızlandığını görüyoruz. Elektrikli araçlar, güneş enerjisi, çelik ve alüminyumu kapsayan bu gelişmeler, ülkelerin elektrikli araç ve diğer ürünler söz konusu olduğunda diğerlerinden önde olması gerektiğini gösteriyor. Belki yakın vadede elektrikli araçlar daha pahalı hale gelebilir ancak uzun vadede rekabetçi bir endüstriye sahip olmak isteyen ülkeler doğal olarak bu adımları atıyor.

AB, Asya kökenli elektrikli araçlara ek vergi tartışıyor

Araştırmalar Avrupa Birliği’nde satılan yaklaşık 300 bin elektrikli aracın %19,5’inin Çin’de üretildiğini gösterirken, AB geçen sene içinde Çin’den ithal edilen araçlara ithalat tarifelerinin artırılmasını tartışmaya başlamıştı. Şu anda AB, Çin’de üretilen elektrikli araçlar için %10’luk bir ithalat vergisi uygularken, bu rakamın %25’e çıkarılmasının uzun vadede olumlu etkileri olacağına inanılıyor.

Gümrük tarife artışlarının AB bütçesine 3-6 milyar € arasında ek gelir sağlanarak bunun AB üreticilerinin da yeni ekosistem tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesine harcanması bekleniyor. Sürdürülebilirlik adımlarında en akıllı çözümün, farklı coğrafyalarda doğrudan yatırım yaparak, ekosistemi kuvvetli kılmaktan geçtiğini söyleyebiliriz.