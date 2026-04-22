Suya kanacak kadar: Uydu görüntülerinin Türk tarımına ve gıda fiyatlarına etkisi
“Toz duman savrulurken Gül çimen kavrulurken Can tenden ayrılırken Yağdır mevlam su” Emel Sayın
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek kamuoyu iletişiminde meteoroloji haritalarından yararlanıyor. Sunum ve açıklamalarında yağış ve iklim verilerine giderek daha fazla referans veriyor. Kimi zaman bu yaklaşımı iç piyasada yadırganıyor. Fiyat istikrarı, enflasyon ve uydu haritaları arasındaki bağlantı sorgulanıyor.
The Economist, 27 Ocak 2026 günü yayımladığı özel röportajda “uydu görüntüleme” teknolojisinin açık istihbaratı nasıl şekillendirdiğini irdeledi. Bundan tam 54 yıl önce 1 Nisan 1972 tarihinde Foreign Affairs, “Uzay Programı ve Milli Çıkar” başlıklı makalesinde günümüze yönelik uydu teknolojilerinin kullanımına ilişkin erken bir sezgi sunmuştu. Makale, uzay yolculuğunun yalnızca gök taşları ile sınırlı kalmadığını doğrudan insanlık ruhunu fikren ve zihnen besleyip şekillendirdiğini değerlendirmişti.
Bugün küresel tarım ticaretini elinde tutan ve yön veren kuruluşlar yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinden planlamalarını gerçekleştiriyorlar. Ekonoritmiks daha önce yapay zekâ destekli meteorolojik yatırımlara milyarlarca dolar tutarında yatırım gerçekleştirildiğini gündeme getirerek her fırsatta uydu görüntülerinin önemini vurgulamıştı.
Uydu verisi: Süs değil, referans
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kapsamlı hava haritaları bulunuyor. Ölçümler, geçtiğimiz kış mevsiminin tarihi yağış ortalamalarının üzerinde geçtiği yönünde. Speedwell Climate verileri baz alındığında Ocak – Nisan spesifik:
-Konya istasyonu 149 mm,
-Adana istasyonu ise 971 mm toplam yağış ölçtü.
Sırayla her iki istasyonun 10 yıllık ortalama yağış ölçümleri 100 ve 284 mm düzeyinde. Geçen sene meyveleri kıran zirai donun üzerine gelen kuraklık tahıl verimini olumsuz etkilemişti. Özellikle buğday (17,9 mn ton) ve arpa (6 mn ton) rekoltesi keskin düşüş kaydetmişti.
Yağış verisi, uydu tabanlı NDVI değerleriyle perçinlendiğinde bu yılki hasadın bereketli geçmesi bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı Ankara ataşeliği (FAS) güncel tahminlerinde:
-Buğday rekoltesini 19,8 milyon ton,
-Arpa rekoltesini de 7 milyon seviyesinde öngördü.
Sektörün küresel oyuncuları ise olumlu koşulların sürmesi durumunda 22 ile 23 milyon tona ulaşılabileceği görüşünde. Böylece bu yıl buğdayın tekrar 20 milyon ton eşiğini aşması söz konusu. Hatta 21 milyon tonluk rekorun kırılması da mümkün.
Politika etkisi: Tekdüze değil, çok matrisli
Önceki yıl Türkiye, hasat döneminde iç piyasa dengesini ve üreticiyi korumaya yönelik olarak buğday ithalatını sınırlamıştı. Bu yıl güçlü rekolte konjonktüründe benzer bir kısıtın tekrar devreye alınıp alınmayacağına ilişkin piyasa içinde temkinli bir izleme hali öne çıkıyor.
Arpa tarafında ise ithalat ihtiyacının belirgin şekilde daraldığı görülüyor. Mevcut sezonda ihalelerin yoğunluğu geride kalırken, önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler ithalatın yalnızca 250 bin ton ile sınırlı kalabileceği yönünde.
Diğer yandan küresel gübre dinamikleri de ekim kararlarında çiftçileri etkileyecek:
-Mısır ekiminin azalması mümkün.
-Ayçiçeği ekimi ise artabilir.
Mısır, yüksek azot (N) ihtiyacı nedeniyle maliyet şoklarına en açık mahsullerden. Ayçiçeği daha düşük girdi hassasiyetiyle öne çıkıyor. Avrupa ve Ukrayna’da artması beklenen ayçiçeği arzı bu resmi desteklerken, TMO’nun geçen hafta gerçekleştirdiği 12 bin tonluk ayçiçeği yağı ihalesi, hasada kadar fiyat geçişlerini sınırlamaya dönük köprüleme hamlesi gibi okunuyor.
Mısır tarafında ise politika net: Cuma günü açıklanan kararla yeni ithalat kotası tesis edildi. Küresel arz görünümü yukarı yönlü fiyat baskısını sınırlasa da, geç hasat dinamiği nedeniyle ara dönemin yönetimi belirleyici rol oynayacak. Bu pencere doğru kullanılırsa, önümüzdeki sezona daha dengeli bir fiyat zeminiyle girilmesi mümkün.
Küresel piyasa: Miktar değil, kalite
Buğday piyasasında kaliteye ilişkin fiyatlama belirgin şekilde zayıflamış durumda. Fiziksel ticaret akışında kalite erozyonuna dair işaretler güçleniyor. Karadeniz çıkışlı piyasalarda 12,5% proteinli buğday ile 11,5% proteinli buğday arasındaki fark ton başına yaklaşık 1–2 ABD Doları seviyesine kadar daralmış bulunuyor. Oysa düşük protein baskısının arttığı piyasa koşullarında bu farkın 5 dolar üzerinde oluşması beklenir.
Arjantin menşeli buğdayın sözleşmelerde belirtilen %11,5 seviyesinin altında, yaklaşık %10,5 protein düzeyinde teslim edilmesi alıcıları daha yüksek proteinli buğday ile harman yapmaya zorluyor. Gübre fiyatlarındaki yüksek seyir ve özellikle geç dönem azot uygulamalarındaki kısıtlar dikkate alındığında, önümüzdeki sezon toplam arz güçlü kalsa dahi yüksek proteinli buğdayın görece sınırlı kalma riski artıyor. Avrupa çiftçisi bu kadar düşük marjla yüksek protein muhteviyatı için gereken ilave gübrenin maliyetini amorti edemeyebilir. Bu çerçevede piyasada miktar ile kalite arasındaki ayrımın giderek daha belirleyici hale gelmesi bekleniyor.
Sonuç: Gökteki yıldızlar değil, topraktaki kökler
Tarımda yeni dönem, yağmurun ne zaman yağdığından çok, kimin önce gördüğüyle ilgili. Uydu görüntüleri, meteorolojik veriler ve yapay zekâ destekli analizler; çiftçinin tarlasından çok, piyasanın zihnini şekillendiriyor. Türkiye’nin bu dönüşümde yeri, veriyi izleyen değil, veriyi işleyen tarafta konumlanmasına bağlı.
Suya kanacak kadar saf bir dönem geride kaldı. Artık toprağın dili yukarıdan okunuyor. Ve o dili doğru okuyanlar kök salıyor.
