Suya kanacak kadar: Uydu görüntülerinin Türk tarımına ve gıda fiyatlarına etkisi

“Toz duman savrulurken Gül çimen kavrulurken Can tenden ayrılırken Yağdır mevlam su” Emel Sayın

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek kamu­oyu iletişiminde meteoroloji hari­talarından yararlanıyor. Sunum ve açıklamalarında yağış ve iklim ve­rilerine giderek daha fazla referans veriyor. Kimi zaman bu yaklaşımı iç piyasada yadırganıyor. Fiyat is­tikrarı, enflasyon ve uydu haritala­rı arasındaki bağlantı sorgulanıyor.

The Economist, 27 Ocak 2026 günü yayımladığı özel röportajda “uydu görüntüleme” teknolojisinin açık istihbaratı nasıl şekillendir­diğini irdeledi. Bundan tam 54 yıl önce 1 Nisan 1972 tarihinde Fore­ign Affairs, “Uzay Programı ve Milli Çıkar” başlıklı makalesinde günü­müze yönelik uydu teknolojilerinin kullanımına ilişkin erken bir sezgi sunmuştu. Makale, uzay yolculuğu­nun yalnızca gök taşları ile sınırlı kalmadığını doğrudan insanlık ru­hunu fikren ve zihnen besleyip şe­killendirdiğini değerlendirmişti.

Bugün küresel tarım ticaretini elinde tutan ve yön veren kuruluş­lar yüksek çözünürlüklü uydu gö­rüntüleri üzerinden planlamalarını gerçekleştiriyorlar. Ekonoritmiks daha önce yapay zekâ destekli me­teorolojik yatırımlara milyarlarca dolar tutarında yatırım gerçekleş­tirildiğini gündeme getirerek her fırsatta uydu görüntülerinin öne­mini vurgulamıştı.

Uydu verisi: Süs değil, referans

Meteoroloji Genel Müdürlü­ğü’nün kapsamlı hava haritala­rı bulunuyor. Ölçümler, geçtiği­miz kış mevsiminin tarihi yağış ortalamalarının üzerin­de geçtiği yönünde. Spe­edwell Climate verileri baz alındığında Ocak – Nisan spesifik:

-Konya istasyonu 149 mm,

-Adana istasyonu ise 971 mm toplam yağış öl­çtü.

Sırayla her iki istas­yonun 10 yıllık ortalama yağış öl­çümleri 100 ve 284 mm düzeyin­de. Geçen sene meyveleri kıran zi­rai donun üzerine gelen kuraklık tahıl verimini olumsuz etkilemiş­ti. Özellikle buğday (17,9 mn ton) ve arpa (6 mn ton) rekoltesi keskin dü­şüş kaydetmişti.

Yağış verisi, uydu tabanlı ND­VI değerleriyle perçinlendiğinde bu yılki hasadın bereketli geçmesi bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı Ankara ataşeliği (FAS) güncel tah­minlerinde:

-Buğday rekoltesini 19,8 mil­yon ton,

-Arpa rekoltesini de 7 milyon seviyesinde öngördü.

Sektörün küresel oyuncuları ise olumlu koşulların sürmesi duru­munda 22 ile 23 milyon tona ula­şılabileceği görüşünde. Böylece bu yıl buğdayın tekrar 20 milyon ton eşiğini aşması söz konusu. Hatta 21 milyon tonluk rekorun kırılması da mümkün.

Politika etkisi: Tekdüze değil, çok matrisli

Önceki yıl Türkiye, hasat döne­minde iç piyasa dengesini ve üre­ticiyi korumaya yönelik olarak buğday ithalatını sınırlamıştı. Bu yıl güçlü rekolte konjonktüründe benzer bir kısıtın tekrar devreye alınıp alınmayacağına ilişkin pi­yasa içinde temkinli bir izleme hali öne çıkıyor.

Arpa tarafında ise ithalat ihti­yacının belirgin şekilde daraldı­ğı görülüyor. Mevcut sezonda iha­lelerin yoğunluğu geride kalırken, önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler ithalatın yalnızca 250 bin ton ile sı­nırlı kalabileceği yönünde.

Diğer yandan küresel gübre dina­mikleri de ekim kararlarında çiftçi­leri etkileyecek:

-Mısır ekiminin azalması mümkün.

-Ayçiçeği ekimi ise artabilir.

Mısır, yüksek azot (N) ihtiya­cı nedeniyle maliyet şoklarına en açık mahsullerden. Ayçiçeği daha düşük girdi hassasiyetiyle öne çı­kıyor. Avrupa ve Ukrayna’da art­ması beklenen ayçiçeği arzı bu resmi desteklerken, TMO’nun ge­çen hafta gerçekleştirdiği 12 bin tonluk ayçiçeği yağı ihalesi, hasa­da kadar fiyat geçişlerini sınırla­maya dönük köprüleme hamlesi gibi okunuyor.

Mısır tarafında ise politika net: Cuma günü açıklanan kararla ye­ni ithalat kotası tesis edildi. Küre­sel arz görünümü yukarı yönlü fiyat baskısını sınırlasa da, geç hasat di­namiği nedeniyle ara dönemin yö­netimi belirleyici rol oynayacak. Bu pencere doğru kullanılırsa, önü­müzdeki sezona daha dengeli bir fi­yat zeminiyle girilmesi mümkün.

Küresel piyasa: Miktar değil, kalite

Buğday piyasasında kaliteye iliş­kin fiyatlama belirgin şekilde za­yıflamış durumda. Fiziksel tica­ret akışında kalite erozyonuna da­ir işaretler güçleniyor. Karadeniz çıkışlı piyasalarda 12,5% proteinli buğday ile 11,5% proteinli buğday arasındaki fark ton başına yakla­şık 1–2 ABD Doları seviyesine ka­dar daralmış bulunuyor. Oysa dü­şük protein baskısının arttığı pi­yasa koşullarında bu farkın 5 dolar üzerinde oluşması beklenir.

Arjantin menşeli buğdayın söz­leşmelerde belirtilen %11,5 sevi­yesinin altında, yaklaşık %10,5 protein düzeyinde teslim edilme­si alıcıları daha yüksek proteinli buğday ile harman yapmaya zor­luyor. Gübre fiyatlarındaki yük­sek seyir ve özellikle geç dönem azot uygulamalarındaki kısıtlar dikkate alındığında, önümüzdeki sezon toplam arz güçlü kalsa dahi yüksek proteinli buğdayın görece sınırlı kalma riski artıyor. Avru­pa çiftçisi bu kadar düşük marjla yüksek protein muhteviyatı için gereken ilave gübrenin maliyetini amorti edemeyebilir. Bu çerçeve­de piyasada miktar ile kalite ara­sındaki ayrımın giderek daha be­lirleyici hale gelmesi bekleniyor.

Sonuç: Gökteki yıldızlar değil, topraktaki kökler

Tarımda yeni dönem, yağmurun ne zaman yağdığından çok, kimin önce gördüğüyle ilgili. Uydu görün­tüleri, meteorolojik veriler ve ya­pay zekâ destekli analizler; çiftçi­nin tarlasından çok, piyasanın zih­nini şekillendiriyor. Türkiye’nin bu dönüşümde yeri, veriyi izleyen de­ğil, veriyi işleyen tarafta konum­lanmasına bağlı.

Suya kanacak kadar saf bir dö­nem geride kaldı. Artık toprağın dili yukarıdan okunuyor. Ve o dili doğru okuyanlar kök salıyor.