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Tarih tekrar eder mi?

Ümit ÖZLALE
Ümit ÖZLALE [email protected]

Bundan tam 30 yıl önce ODTÜ’de İktisadi Düşünce Tarihi dersinde bende büyük emekleri olan hocam Eyüp Özveren ile aynı derste iki konuyu tartışmıştık.

İlk tartışma konumuz, tarihsel süreçlerde benzerlik ara­manın doğru olup olmadığıydı. İkinci konu da müfredatta bu kadar fazla iktisat tarihi ve iktisadi düşünceler tarihi dersine gerek olup olmadığıydı! Yılların eskitemediği soruyu o zaman biz de sormuştuk: Bütün bu bilgiler gerçek hayatta bizim ne işimize yarayacak?

Şimdi dünya ekonomisinde ve siyasetinde bütün bu olan bitene baktığımda daha faz­la iktisat tarihi ve iktisadi düşünceler tarihi okumamız gerektiğini düşünüyorum.

Ünlü filozof Santaya’nın çok sevdiğim sözüdür: Tarihi hatırlamayanlar tekrar et­meye mahkumdur. Bu cümleden hareketle, bugün ne denli kritik bir dönemden geçti­ğimizi anlamak için 19. yüzyılın sonlarına, eşi benzeri görülmemiş bir küreselleşmeye ikinci sanayi devriminin de eşlik ettiği dö­neme gidelim.

Bu dönemi anlamak için en iyi referanslardan biri Mark Twain’in Char­les Dudley Warner ile beraber kaleme aldığı “The Gilded Age” romanıdır. Roman, kont­rol edilmez bir sanayileşme ve büyümeyle beraber yolsuzluğun nasıl kurumsallaştığı­nı, ahlaki çöküntünün toplum yapısını nasıl etkilediğini anlatmaktadır.

Aşırı sağ yükselmeye başladı

Nasıl bu dönemin şarlatan tekno feodal­lerinin ülke ve dünya yönetiminde söz sahi­bi olduğu bir ekosistem varsa aynısı 19. yüz­yılın sonunda da fazlasıyla mevcut. Sonuç: dizginlenemeyen küreselleşme; giderek ar­tan bir milliyetçilik dalgası; beraberinde ge­len dünya savaşı; patlayan borsa balonuy­la tetiklenen büyük buhran; ekonomik kri­ze çözüm üretemeyen siyaset kurumlarına olan güvenin azalması; dünyanın her yerin­de yükselen aşırı sağ eğilimler; az daha dün­yanın sonunu getirecek olan bir dünya sava­şı daha… Ne kadar tanıdık, değil mi?

Gelelim bugüne… 1970’lerin sonunda baş­layan küreselleşme dalgası ve 21. yüzyılın başında hız kazanan yeni sanayi devrimin­den olumsuz etkilenen kesimlerin zararla­rı hiçbir şekilde tanzim edilmedi. Küresel finansal kriz ve pandemi, ülke ölçeğinde ve küresel bazda eşitsizlikleri derinleştirdi. Si­yasi yelpazenin ortasında ya da solunda yer alan siyasi partiler de ortaya çıkan eşitsiz­likleri ve güvensizliği azaltacak politikaları hayata geçiremediler. Son ABD seçimlerin­de Demokrat Parti’nin yoğunlaştığı konu­lara bakmak bile fikir verecektir.

Sonuç olarak da dünyanın her yerinde aşırı sağ hareket yükselmeye başladı. Oto­riter liderlerle seçmenler arasında adeta kağıda dökülmemiş bir toplumsal sözleş­me imzalandı: Otoriter liderler, mevcut ku­rumları da by-pass ederek, seçmene kendi­sini her türlü tehdide karşı dönem koruya­cağına dair güvence verip karşılığında da seçmenden temel hak ve özgürlüklerinin bazılarından fedakarlık etmesini, hukuk­suzluklara ve zorbalıklara göz yummasını istedi.

Bütün bunlar olurken sorunlara kü­resel ölçekte çözüm üretmesi beklenen ku­rumlar, kendi hatalarının da etkisiyle, iti­barsızlaştı ve güç kaybetti. Gazze ve Ukray­na için sadece söyleyenin değil hepimizin utanması gereken açıklamaları bir kena­ra bırakıp çok küçük bir örnek verelim: iki sene önce depremde AFAD’a yardım eden, ülkemizdeki birçok kamu kurumu ve yerel yönetimle işbirliği yapıp maddi destek sağ­layan USAID bile bizzat yardım ettiği ülke­ler tarafından şeytanlaştırıldı.

Nerde bu devlet?

Bu dönemi en iyi karakterize eden kişi­lerden biri kuşkusuz Elon Musk. Kendisi ABD’nin kamu verimliliğinden sorumlu. Dünyanın en zengin kişisini kamu verimli­liğinden sorumlu tutmak tam da bu döne­min ruhunu yansıtıyor. Musk, geçen haf­ta ilk önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Millei ile kamu harcamalarını nasıl kese­ceğini özendiği sahne yıldızları gibi hızar eşliğinde anlattı.

Daha sonra da bir sosyal medya paylaşımıyla bütün kamu görevlile­rinden geçen hafta hangi işi bitirdiklerini raporlamasını istedi. Bu isteğini yerine ge­tirmeyenleri de kovacağını yine aynı sos­yal medya paylaşımında belirtti. Lafı faz­la uzatmadan diyeceğim şey şu: Dünya si­yaset sahnesinde her zaman aptal insanlar oldu; kötü insanlar da oldu. Ama aptallık nadiren bu kadar kötü, kötülük de nadiren bu kadar aptal oldu.

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