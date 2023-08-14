Tarım Bakanlığı’nın planı, bu eğitim sistemiyle tutar mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlattı:

“Kent tarımını geliştireceğiz…”

“100 lokasyonda, tarıma dayalı OSB’ler kuracağız…”

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Tarım Bakanlığı bu planıyla, yapılması gerekeni yapıyor… Üretim yerlerini tüketim yerlerine yaklaştırarak, nakliye ve uzun mesafe kaynaklı zayiat (25 milyar doları aşan) maliyetlerini azaltmak istiyor... Bilimsel de düşünerek, tıkanan yolu açmaya çalışıyor… Aklın yolu bir; tarım iktisadı teorisyenleri de yüzyıllardır, “Üretim yerlerinin, tüketim bölgelerine yakınlaştırılması” gerekliliğini vurguluyor…

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Ama…

Yaklaşık 4 yıl önce bu köşede yazdığımı paylaşayım:

“Uzmanlıkla lokasyonun birleşmesi, büyümede en güçlü etkileşimdir” diyerek aldı Nobel’i Paul Krugman…

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Örneğin…

Toprak, su zengini Şanlıurfa’ya, bu alanlarda “uzman” gençler yetiştirmek için üniversite/MYO kurmalıydık… O üniversitenin/MYO’nun ziraat/ tekstil/gıda/kimya mühendisliği gibi bölümlerini güçlendirmeliydik… Gençlerin bu alanda uzmanlaşması için, arazileri laboratuvar gibi kullandırmalıydık…

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Ama…

Şanlıurfa’da da inşaat mühendisliği, iktisat/ işletme gibi bölümler açtık…

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Şırnak Üniversitesi’nde de aynı, Muş’ta da, Tokat’ta da…

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Sonuç mu?

Bakir arazilere, suya, güneşe sahip Şırnak, Şanlıurfa, Muş gibi, onlarca şehrimizin meyvesini, sebzesini Antalya’dan taşıyoruz!”

VELHASIL

Milli eğitimden hazineye, YÖK’ten vakıf okullarına, adaletten aileye kadar tüm bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar aynı hedefe odaklanmadıkça… Zaten az olan planlamalarımızın sonu da 2000’li, 90’lı, 70’li, 50’li yıllardaki planların çoğunluğunun sonuna benzeyecek; birilerini zengin etmekten ve/veya kaynak israfından başka bir işe yaramayacak…

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Bize mi? Her defasında, bu üzücü ve acı veren/yaşatan ekonomik sonuçları ve deneyimleri hatırlatmak, tekrar tekrar uyarmak düşecek…