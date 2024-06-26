Tarım bankacılığı

Enflasyonda gıdanın payı uzun zamandır %25 civarında. Tarım ülkesinde gıda enf­lasyonunu çözemiyoruz. Çayın ülkesinde bir bardak çay cafélerde 30-40 TL bandında. Zey­tinin, portakalın, fındığın ülkesinde raflarda en pahalılardan biriyiz.

Mazot, elektrik, su dışında don, kuraklık, dolu maliyeti var. Kredi, sigorta, gübre, tohum, tarım ekipmanları, ilaç cabası. Tüm bunlara rağmen üretici çoğu zaman kazanıyor. Ancak aracı, nihai satıcı lojistik, stok, fire maliyetine rağmen üreticiden çok daha fazla kazanıyor.

Balıkçılık, arıcılık, hayvancılık tarım gibi farklı bir uzmanlık alanı. Bir de iklim krizimiz var malum. Biyodinamik, organik, ekolojik, susuz, topraksız, endüstriyel, bir sürü tarım çeşidi var. Sezonsallık, hasat önemli kriterler.

Gıda sürdürülebilirliği önemli

COVID-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türki­ye’nin arabuluculuğunda dünyanın aç kalma­ması için yapılan BM gözetimindeki tahıl an­laşması net olarak gösterdi ki gıda sürdürüle­bilirliği en az gıda güvenliği kadar önemli.

TÜİK’e göre 2023 yılında su ürünleri üreti­mi %18.6, kırmızı et üretimi %8.8 artmış. An­cak büyükbaş hayvan sayısı %2.6 azalarak 16 milyon 583 bin baş olmuş. Traktör sayımız 1.5 milyon civarı. Tarım alanımız 38 milyon hek­tar. Hayvan sayımızda ve tarım alanında bir azalma var. Macaristan Saint André kasaba­sında Postabank’ı görünce “bizde neden ol­masın” demiştim. O zaman Körfezbank’ta ça­lışıyordum. Adana Pozantı’da PTT şubesini görünce fikir filizlendi ve “Posta, Banka, Lojis­tik” üçlemesini yazdığım bugünkü PTTBank süreci 2000 yılında başlamış oldu.

Tarım için Ziraat Bankası, esnaf için Halk­bank, vakıflar için Vakıfbank ne kadar önem­liyse kırsal alan, bankasız kesimler, finansa erişim, finansal kapsama için PTTBank bir o kadar önemli. 5000’den fazla, en ücra köşe­de bulunan bir dağıtım kanalı PTT. Mesela DHL’in sahibi dünyada Deutsche Post.

Tarım ve esnaf/KOBİ kartlarının lisansı sadece TROY olmalı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer­kez Birliği ile PTT’nin çıkardığı Tarım Kredi Ortak Kart projesi bu yüzden çok önemli. Tür­kiye’nin en büyük esnaf, KOBİ ve çiftçi/üreti­ci tarım kart portföyünü yönettim. Bizim ban­kalarımızdaki know-how ve fintek kullanımı dünyada yok. Tarım ve esnaf/KOBİ kartları­nın lisansları mutlaka sadece TROY olmalı.

Akademisyenler, ekonomistler toplantısın­da TROY Kart gibi dikkat çektiğim bir konu da tarım kredi kooperatiflerinin ihracat kredileri gibi TCMB’den direkt teşvikli kredi kullanım imkânı idi. Tarım kredi kooperatif marketleri­nin açılışı bu toplantı sonrasında gelmişti.

Bir tek Hindistan’ın tarıma dair Kisan Cre­dit Card projesi var. O da bizimkiler gibi kap­samlı değil. Bu gücü tarım ihracatı ile birleşti­rip finansal ihracat projesi haline TROY Kart ile nasıl getirebiliriz, işte bütün mesele bu. Hatta sonra bu kartları gıda tedarik zinciri ile birleştirip yemek kartı haline dünyada nasıl getirebiliriz!

Kredi kartını takside mi kapatalım, enflas­yon mu kredi kartından çıkar, kredi hacmi mi enflasyondan çıkar gibi tavuk yumurta üre­timlerini fırsata çevirmek lazım. Yoksa ken­dimizi doyurmakta, gıdaya ucuza ulaşmakta zorlanmaya devam edeceğiz.

Kamusal reel ekonomi kanalı şart

TRT Ekonomi kanalında üretim, ihracat, yatırım, finansal okuryazarlık, esnaf, KOBİ, tarım, hayvancılık haberleri yer bulmalı. Ye­terince piyasa kanalımız var. Kamusal bir reel ekonomi kanalı şart.

Özlem Dalga’nın daveti ile Biyodinamik Ta­rım üzerine Arzu Duran’ın yazdığı “Yeryüzü­nü Tarımla İyileştirmenin 100 Yıllık Öyküsü” kitabının lansmanına katıldım. 1924 yılında Dr. Rudolf Steiner “çiftlik yaşayan bir orga­nizmadır” diyerek toprak verimi artışı isteyen çiftçilerin talebi ile süreci başlatıyor. Ekolo­jik ve sosyal sorumluluk, GDO’suz tarım temel esasları arasında. Rusya Ukrayna Savaşı ile enerji ve emtia fiyatlarının yükselişi pandemi çıkışında, tarım ve gıda ürünlerinin fiyatları ile küresel enflasyona döndü. Azot, amonyak ve nitrat tarımda gübre açısından önemli baş­lıklar. Biyodinamik Tarım bu yüzden de önem­li. Biyodinamik tarımda ürün organik ama her organik ürün biyodinamik değil. Maliyet kale­mi kimyasal gübre kullanımı ikisinde de yok.

Tarımla başladık, gastronomiyi unutmaya­lım. Gastronomi turizmi, Michelin başlı başı­na bir sektör, ihracat fırsatı. Fransa fareleri ile ünlü Paris’yi Ratatouille çizgi filmi ve Disney­land işbirliği ile gastronomi turizmine çevir­meyi başardı mesela.