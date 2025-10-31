Tarzınız ıslanmasın: Yağmurlu günlerin en şık eşlikçileri

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Sonbaharın yağmurlu havası kendini iyiden iyiye hissettir­meye başladı. Bu dönemde şıklığı korumanın sırrı, hem hava koşul­larına uygun hem de tarzınızı yan­sıtan parçaları doğru seçmekten geçiyor. Erkek modasında son yıl­larda, yağmurluklar, şemsiyeler ve yağmur geçirmeyen çantalar sade­ce fonksiyonel değil, aynı zamanda stil sahibi bir görünümün tamam­layıcısı haline geldi.

Yağmurluk: Şıklığın en işlevsel hali

Yağmurluk denince akla ilk ge­len şey elbette koruma, ancak gü­nümüzde bu parça aynı zaman­da güçlü bir moda ifadesi taşıyor. Hafif ve su geçirmez kumaşlar, nefes alabilir yapılar ve modern kesimlerle tasarlanan yağmur­luklar, yağmurlu günlerin vazge­çilmezi oldu. Özellikle şehir ha­yatında uzun modeller, sade renk tonları ve minimal detaylar ön plana çıkıyor. Parka tipi uzun yağ­murluklar rüzgârı keserken sıcak tutuyor; oversize kesimler ise da­ha genç ve rahat bir tarz yaratıyor. Daha klasik bir görünümden ya­na olanlar için trençkot tarzı yağ­murluklar hâlâ zamansız bir se­çenek. Renk konusunda koyu la­civert, haki, bej ve antrasit tonları bu sezon öne çıkıyor.

Şemsiye: Küçük bir detay, büyük bir etki

Yağmurlu günlerde en çok ih­tiyaç duyduğumuz parçalardan biri de şemsiye. Eskiden yalnızca işlevsel bir gereç olarak görülen şemsiyeler artık stilin bir parça­sı haline geldi. Katlanabilir kom­pakt modeller şehir hayatının temposuna ayak uydururken, ters açılan modern tasarımlar pratik kullanımıyla öne çıkıyor. Daha da­yanıklı bir seçenek arayanlar için çift katmanlı rüzgâr geçirmez mo­deller ideal.

Klasik siyah hâlâ her kombine uyum sağlayan en güvenli renk ol­sa da, lacivert, gri ya da haki tonla­rındaki şemsiyeler de sade bir za­rafet sunuyor.

Yağmur geçirmeyen çantalar: Günlük hayata akıllı bir dokunuş

Yağmurla birlikte en çok za­rar gören eşyalarımız genellikle çantamızın içindekiler olur. Bil­gisayar, tablet, evraklar… Hepsi­ni korumanın en şık yolu ise su­ya dayanıklı çantalardan geçiyor. Günümüzde birçok marka, tek­nik kumaşlarla üretilen yağmur geçirmez çantalarla hem şehir hem seyahat stiline hitap ediyor. Mat dokulu, sade tasarımlar özel­likle iş yaşamında tercih edilir­ken; sırt çantası formundaki mo­deller daha spor ve rahat bir görü­nüm sağlıyor.

Artık yağmurlu günler, “ne giy­sem” telaşının sebebi olmak zo­runda değil. Doğru parçalarla, hem ıslanmadan hem de tarzınızdan ödün vermeden günü geçirebilir­siniz. Su geçirmez bir yağmurluk, sağlam bir şemsiye ve fonksiyonel bir çanta… Hepsi bir araya geldi­ğinde, yağmurlu havalar bile mo­dadan yana olmanızı engelleye­mez. Unutmayın, stil yalnızca gü­neşli günlerde değil, gri bulutların altında da kendini gösterir.