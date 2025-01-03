Tayvanlı çelik devi, Türkiye’de boru üretimine başladı

2018'de OYAK Çimento’yu alarak Türkiye’ye adım Tayvanlılar, şimdi de çelik boru üretimine adım attı. Tayvanlı özel çelik boru üreticisi YC Inox’un 80 milyon dolarlık yatırımında üretimi başladı.

Türkiye’de çelik üretimi dün açıklanan verilere göre Kasım ayı 2024’te 3 milyon tona çıktı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından açıklanan verilere göre ise, Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık bazda ham çelik üretimi yüzde 11,2 oranında artarak 33,9 milyon ton seviyesine yükseldi. Kasım ayı verilerinde Türkiye yurtdışına 709 milyon dolarlık satış yaparken, ithalatı ise 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Yani Türkiye aylık bazda bu alanda yaklaşık yarım milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Demir-çelik endüstrisinde yeni yatırımlarla bu açığın azaltılması söz konusu. Özellikle dünyada pek rastlanılmayan ender çelik üretimleriyle. Örneğin dünyanın en önemli özel çelik üreticilerinden Japon Toyo Kohan, Tosyalı Holding ile yaptığı ortaklıkla Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor.

Bu özel üretimlere şimdilerde Asyalı bir dev daha katıldı. Özel çelik üretiminde dünyanın 5 büyük oyuncusundan biri olan Tayvanlı YC Inox Co adlı dev, Türkiye’de 80 milyon dolarlık bir tesis kurmak için çalışma başlatmıştı. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 bin metrekarelik alana fabrikayı kuran YC Inox’un tesisi üretime başladı. 400’den fazla kişinin çalıştığı fabrikada devreye giren ilk fazda üretim yılda 20 bin ton kapasiteli olacak. Fazlar tamamlandığında ise toplam üretim kapasitesi 30 bin tonun üzerinde seyredecek.

Dünyanın ikinci büyük üreticisi

Daha önce kesme ve yapısal boru tesisini üretimine başlatan Tayvanlı şirket, 3 farklı birimin devreye girmesiyle birlikte dünyanın ikinci büyük paslanmaz çelik boru üreticisi olan unvanını da sağlamlaştırmış olacak. Tayvanlı şirket, Dilovası’ndaki fabrikayla Türkiye’yi Avrupa, Asya ve Afrika’yı kapsayan bir merkez olarak kullanacak ve bu bölgelere yönelik üretim gerçekleştirecek. 1973 yılında Yeun Chyang Industrial Company adıyla kurulan YC Inox’un hisseleri 2009 yılından bu yana Tayvan Borsası’nda işlem görüyor. Tayvanlı şirket, Türkiye’de paslanmaz çelik kaynaklı boru, profil, sac, levha, bobin, lama ve köşebent ürünlerine yönelik 3 tesisi planlıyor.

Tayvanlıların ilk yatırımı çimento oldu

YC Inox, Türkiye’de yatırım yapan ilk Tayvanlı şirket değil. Dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri olan Taiwan Cement Corporation, 2018 yılında OYAK Çimento hisselerinin yüzde 40’ına toplam 1,6 milyar dolar bedel üzerinden 640 milyon dolara ortak olmuştu. Tayvanlı dev daha sonra da 2023 yılında kalan hisseleri bünyesine katmıştı. İlk satın alma sürecinde açıklanan verilere göre 1946 yılında Taipei Tayvan’da kurulan TCC Group bünyesinde bulunan Taiwan Cement, Tayvan’da 11, Çin’de ise 65 milyon ton çimento üretim kapasitesi sahip. Dünya genelinde 30’a yakın fabrikası bulunan Taiwan Cement’in dahil olduğu grubun, turizm ve sağlık sektörü başta olmak üzere enerji ve kimyevi alanlarında da yatırımları bulunuyor.