Trump’ın vergi hamlesine karşılık Türkiye’nin kalkanı: Bilim - sanat - teknoloji sarmalı
Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ
Türkiye’nin küresel rekabet gücü; bilim, sanat ve teknoloji ile gelişen bir toplumla verimlilik, kalite ve yenilikle yükselen şirketlerin stratejik uyumunu gerektirir. Ulusal kalkınmanın altyapısı ‘Bilim, Sanat ve Teknoloji Merdiveni’ ile kurulmalı, şirketlere ‘Verimlilik, Kalite ve Yenilik Endeksi’ uygulanmalıdır.
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerini yükselterek küresel ticareti şekillendirmeye başlıyor. Hedefi, ithalatı zorlaştırarak ABD’de üretimi cazip hale getirmek. Bu hamle, bütün ülkeleri yeni stratejiler belirlemeye ve ABD dışındaki pazarlara yönelmeye mecbur ediyor. Çin ile rekabete girme ihtimali, Avrupa ülkelerini ve gelişmekte olan ülkeleri düşündürüyor.
Türkiye ve şirketlerimizin de beklenen zorlu rekabet için hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle ulusal kalkınmanın altyapısı olan ‘Bilim, Sanat ve Teknoloji Merdiveni’ni (BİSTEM) tarif edeceğim. Ardından da şirketlerin küresel rekabet düzeylerini ölçmek ve güçlendirmek için Verimlilik, Kalite ve Yenilik Endeksi’ni (VEKYEN) tanıtacağım.
Ulusal kalkınma stratejisi: BİSTEM
BİSTEM, bir ülkenin bilgi üretme, yaratıcı düşünme ve buluş yapma becerisiyle birikimlerini teknolojiye dönüştürme altyapısını tanımlar. Geçmişte Batı’da ve yakın dönemde Asya Pasifik ülkelerinde bu konudaki başarılı örnekleri görebiliriz. Türkiye’nin kalkınma stratejisini oluşturmak için, bu merdiven üzerinde yükselen ülkelerin küresel rekabette nasıl sürdürülebilir bir konuma ulaştıklarını incelemeliyiz.
Bilim Merdiveni, fen ve sosyal bilimlerde eleştirel düşünmeyi ve akademik mükemmeliyeti gerektirir. Gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler, dünya sıralamasında ilk 100 arasına girmek için yarışır. Son dönemde, Çin’in 10 üniversitesi onların arasına girmekle kalmadı, doktoralı mezun sayısını ABD’nin seviyesine çıkardı. Şimdi de Hong Kong Üniversitesi, Huawei şirketinin desteği ile geleceğin akademik modelini tasarlıyor. Hindistan da altı üniversitesi ile ilk 100 teknik üniversite arasına girmeyi başardı.
Türkiye’nin bilim alanında gelişmesi için, orta öğrenimde fen bilimleri derslerine ağırlık vererek öğrencilerimizin PISA testlerinde başarılı olmalarını sağlamalıyız. Bu amaçla üniversitelerimizde kapanmakta olan fen bölümlerini canlandırarak, bu dallarda yüksek lisans dereceli öğretmenler yetiştirmeliyiz. Hedefimiz, ilk 100 arasına girebilecek üniversiteleri ve uzmanlaşmış bilimsel mükemmeliyet merkezlerini desteklemek olmalıdır. Bu kapsamda, özellikle dijitalleşme ve yapay zekâ gibi çağdaş teknolojilerle üniversitelerin dönüşümünü sağlamalıyız. Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Daron Acemoğlu gibi bilim insanlarının ülkemizdeki çalışmaları ile Nobel ödülü almalarını sağlamalıyız.
Sanat Merdiveni, kültürel yaratıcılık ile yazılım, film, müzik ve dijital oyun gibi ifade biçimlerini kapsar. Leonardo da Vinci’nin kadavra çizimleri, anatominin temelini atmıştı. Alexander Fleming, mikropları kullanarak resim yaparken penisilini keşfetmişti. Günümüzde de sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım, sinema ve bilgisayar oyunları gibi önemli sektörleri besliyor.
ABD, Hollywood ve Disney gibi markalarla ekonomik değer yaratıyor. Teknik eğitimle sanatı birleştiren STEAM modelini uygulayan Japonya’da, Teamlab isimli modern sanat ve teknoloji müzesi ilginç bir örnek oluşturuyor. Güney Kore müzik ve sinema alanında küresel eserlere imza atıyor. Hindistan Bollywood ve Nijerya Nollywood ile küresel sinema sektöründe başarılı örnekler oluşturuyorlar.
Tarihi birikimimizi sanatsal yaratıcılık ve çağdaş teknolojilerle birleştiren üniversiteleri ve şirketleri destekleyerek kültür ekonomimizi daha fazla güçlendirilmeliyiz. Leyla Gencer, Fazıl Say, Burhan Doğançay, Refik Anadol, Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk gibi başarılı küresel sanatçı ve yazarları yetiştirmeye odaklanmalıyız.
Bu amaçla okullarda STEAM modelini uygulayarak sanat eğitimini güçlendirmeliyiz. Üniversitelerde, sanat alanında yazılım ve yapay zekâ teknolojileriyle dijital sanat ve kültür ekonomisini destekleyen altyapıyı hazırlamalıyız. Bilgisayar oyunları alanında son dönemde ortaya çıkan başarılı şirketlerimizin çoğalması için, sanat ve teknolojinin arakesitinde çalışan üniversite ve sanayi kümelenmelerini oluşturmalıyız.
Teknoloji Merdiveni, bilimsel ve sanatsal birikimi ürün ve çözüme dönüştüren uygulama alanıdır. Tarih boyunca, teknolojik gelişmeler, bilimsel araştırmaları da hızlandırmış ve yaygınlaştırmıştır. Geçmişte fotoğraf ve film teknolojileri sanatta çığır açmıştı. Günümüzde de yazılım ve yapay zekâ teknolojileri sanatçılar için yeni kapılar açıyor.
Asya Pasifik ülkelerindeki üniversiteler ve şirketler günümüzde patent başvurularında ön sıralara yerleştiler. Çin, ABD’nin Silikon Vadisi benzeri bir yapılanmayı Shenzhen’de oluşturarak, üniversiteleri ve teknoloji şirketlerini bir araya getirdi.
Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün ihracatı %3 civarında seyrediyor olması, bu alana odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Orta öğrenimde STEAM temelli eğitim ile öğrencilerin teknik üniversitelere hazırlanmasını sağlamalıyız. Mesleki teknik eğitimdeki eksikleri tamamlayarak sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılamalıyız. Teknoloji şirketlerine yönelik kadroların yetiştirilmesi için meslek yüksek okullarının uzmanlaşmasını sağlamalıyız.
Türkiye’nin kalkınması için, sanayi ve üniversite iş birliğinde oluşturulacak teknolojik kümelenmelerde, projelerin ticarileşebilen patent ve faydalı modellere dönüşmesini hedeflemeliyiz. Kamu alımlarında yerel buluşları içeren ürünlere öncelik vermeliyiz.
Özetle, gelişmiş ülkelerin BİSTEM ile kalkınma stratejisini izleyerek, Türkiye de bilim, sanat ve teknoloji alanındaki buluşlar için güçlü altyapı oluşturmalıdır. Şirketlerimiz de küresel rekabette güçlü konuma yerleşmek için, Verimlilik, Kalite ve Yenilik Endeksi (VEKYEN) ile stratejilerini belirlemelidir.
Yükselmek için şirketlere yeni strateji
Küresel rekabete hazırlanarak yüksek katma değer yaratmayı hedefleyen şirketlerimizin öncelikle verimlilik, kalite ve yenilik alanlarında küresel rakiplerine kıyasla durumlarını belirlemeleri gerekiyor. Bu şekilde, VEKYEN’de yükselmek için gerekli stratejileri oluşturabilirler.(1)
Verimlilik endeksi: Kaynakların etkin kullanımı
Verimlilik endeksi, kaynakları etkin kullanarak en fazla ürün ve hizmet üretmenin ölçütüdür. Tarım, madencilik, enerji, montaj ve lojistik gibi sektörlerde temel belirleyici maliyettir. Ford’un montaj hattı ve Taylor’un bilimsel yönetim anlayışı bu kavramın temel taşlarıdır. Türkiye’de, Milli Prodüktivite Merkezi bu kavramın yaygınlaşması için kurulmuştu. (2)
Stratejik yaklaşımlar şöyle sıralanabilir:
* Şirketlerin, hammadde, enerji, işçilik, fire ve iade gibi verimlilik kriterlerini kullanarak yerel ve küresel rakiplerle karşılaştırılması ve düzenli olarak geliştirilmesi.
* Yalın üretim, dijitalleşme ve otomasyonla verimlilikte sürekli iyileşme sağlanması.
* Sektörde elektronik ticaret, küresel üretim zincirine katılmak, yatay ve dikey entegrasyon gibi rekabet gücü sağlayan yaklaşımların değerlendirilmesi.
* Verimlilikteki başarıyı, kalite ve yenilikle destekleyerek marka yaratılması.
Uyarı: Sadece verimliliğe odaklanmak, kalite ve yenilik çalışmalarına engel olabilir.
Kalite endeksi: Tedarikten müşteri memnuniyetine kadar mükemmeliyet
Kalite endeksi, müşteri beklentilerini karşılama ve memnuniyeti sürdürmenin ölçütüdür. Sağlık, gıda, ilaç, moda ve turizm gibi sektörlerde ön plandadır. Japonya’nın geliştirdiği Bütünsel Kalite yaklaşımı, Türkiye’de KalDer tarafından yaygınlaştırılmıştır. (3)
Bu konudaki stratejik yaklaşımlar şunlardır:
* Bütünsel Kalite Sistemi uygulanarak yerel ve uluslararası sertifikaların alınması.
* Sektörde kalite konusunda başarılı yerli ve yabancı şirketlerle kıyaslama yapılması ve farkların giderilmesi için plan yapılması.
* Kaliteli ürünlerin ekonomik hale getirilmesi.
* Kaliteli üretimin, satışa sonrası hizmetle desteklenmesi.
* Kaliteli ürünlerde yenilik yapılarak marka yaratılması.
Uyarı: Kaliteye aşırı bağlılık, yeniliği engeller.
Yenilik endeksi: Patent ve faydalı modeller
Yenilik endeksi; ürün, süreç ve hizmetlerde yaratıcılığın patent ve faydalı modellerle korunmasını gerektirir. Akıllı telefonlar, bilgisayar oyunları, yazılım ve yapay zekâ gibi sektörlerde rekabetin itici gücüdür. Japonya, Güney Kore ve Çin’in ‘imovasyon’ yani taklitten inovasyona geçiş stratejisi, bu alanda etkin bir yaklaşımdır. (4)
Stratejik yaklaşımlar şöyle ifade edilebilir:
* Rakip ürünler ve patentlerden yararlanarak farklılaştırılmış ürünlerin geliştirilmesi.
* Teknoloji transfer etmek suretiyle yenilik yapılması.
* Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, ticarileşebilen faydalı model ve patentlerin üretilmesi.
* Sektörde yenilik konusunda başarılı yerli ve yabancı şirketlerle kıyaslama yapılması ve farkların giderilmesi için plan yapılması.
* Yeni ürünlerle marka oluşturulması.
Uyarı: Yenilik çalışmalarını, kalite ve verimlilikle desteklemeyen şirketler küresel rekabet sağlayamaz.
Sonuç olarak, şirketlerimizin, başarılı rakipleriyle kıyaslandığında, ortaya çıkan farkları gidermek için yol haritası belirlemeleri ve uygulamaları gerekiyor. Küresel rekabette başarılı olabilmeleri için VEKYEN iyi bir mihenk taşı olacaktır.
Küresel rekabet stratejimiz olmalı
Günümüzde, büyük bir küresel dönüşüm yaşanmaktadır. Bu şartlar altında ayakta kalabilmek ve küresel rekabet gücünü geliştirmek için yaratıcı stratejiler gerekiyor. Bu amaçla gelişmiş ülkeler gibi Türkiye de BİSTEM ile ulusal kalkınmanın altyapısını oluşturmalıdır. Şirketlerimiz de küresel rekabette başarılı rakiplerini örnek alarak VEKYEN üzerinde yükselmelidir.
Özetle; Türkiye’nin küresel rekabet gücü, bilim, sanat ve teknoloji ile gelişen bir toplumla verimlilik, kalite ve yenilikle yükselen şirketlerin stratejik uyumunu gerektiriyor.
KAYNAKLAR:
(1) İSO sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen bir strateji rehberi: https://www.iso.org. tr/sites/1/upload/files/18- stratejik-yonetim-cep-210. pdf )
(2) İSO sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen Toplam Verimli Yönetim rehberi: https://www.iso.org.tr/sites/1/ upload/files/13-Toplam_ Verimli_Yonetim-216.pdf)
(3) İSO sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen bir kalite rehberi: https://www.iso.org. tr/sites/1/upload/files/11- Kaizen-219.pdf )
(4) İSO sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen bir yenilik rehberi: https://www.iso.org. tr/sites/1/upload/files/16- Inovasyon_Yonetimi-213.pdf )