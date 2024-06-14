Tüketici: “Büyüyormuşuz, harcayalım! ”Üretici: “Küçülüyoruz, üretmeyelim…”
Kredi kullanımı zorlaştıkça…
Bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımı arttı…
Dahası:
Kartlarda oluşan borç bakiyesi ilk çeyrekte yüzde 58.2 (ilk çeyrek enflasyonunun üzerinde) arttı…
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Öyle görünüyor ki:
“Büyüdük!”, “rezerv artıyor” diye sevinen kart sahipleri soluğu harcamada/ borçlanmada aldı!!!
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Üretici mi?
Maliyet ve önlemler nedeniyle kredi kullanamadı… Ve dolayısıyla arz, talebin gerisinde kaldı…
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Bu gerçek:
Yatırım, verimlilik ve işçiye odaklanma zorunluluğumuzu gösteriyor…
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Ne yapmalı?
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Birçok somut uygulama var yapılabilecek…
Örneğin:
Enflasyon varsa…
Üretimin/arzın kalbindeki üreten/işçi de ücret zammını geçmiş enflasyona göre alıyorsa… “Üreten çalışanların ücretleri sabit kalmalı!!!” denmemeli…
VELHASIL
Enflasyonu da, rezervi de döviz geliri/ fiyatı şekillendiriyorsa… Ve döviz geliri, dolayısıyla fiyatı üretime/verimliliğe/yatırıma/işçiye/israfı önlemeye bağlıysa…
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Örneğin…
İsraf, tasarruf ve verimlilik için:
“Ben yapmıyorum ama senden bekliyorum” kolaycılığından ve herhangi bir başarıda , “Ben yaptım”bencilliğinden sıyrılıp; Somut gerçekleşmeleri ortaya koyup, “Ben yaptım, sizden de bekliyorum” inandırıcılığına yönelmemiz gerekiyor…