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Vergileri artıran/ artıracak nedenler…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Vergileri artırma ihtiyacı” için ne gerekiyor?

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Örneğin:

Gazetemiz tarafından düzenlenen Tarım Zirvesi’nde de konuşuldu…

Dicle Bölgesi…

Tarımsal sulamada, tüm Türkiye’nin kullandığı elektriğin yüzde 50’sini tüke­tiyor…

100 binin üzerinde çiftçinin 25 bini, su­lamayı tamamen elektrik enerjisi ile yapı­yor…

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Yağmurlama/damlama sulama ile vahşi sulama arasındaki verimlilik farkının yüz­de 40-60 arasında olduğu biliniyor…

Ama…

Doğu illerimizde tarımsal sulama, birçok arazide, “kolay” diye, vahşi sulamayla yapı­lıyor…

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Vahşi sulama için gereken enerji, hatlar­dan sağlanabiliyor…

Sonrası daha kolay (!):

Gelen fatura ödenmiyor…

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Bu yöntemle:

Arazilerin “orta vadede kullanılmaz” ha­le geldiği, doğal kaynakların israf edildiği, yatırım yapıp/geliştirmeye çalışanların ya­tırımına zarar verildiği de biliniyor…

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Ötesi de var:

Enerjiyi “faturasız”, kaçak kullananlar…

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Bu örnek ve benzerleri:

Giderlerin nedenini ve daha fazla gelire ihtiyaç duyulmasının sebebini özetliyor…

VELHASIL

Dicle Elektrik Genel Müdürü Ya­şar Arvas dikkat çekti,

“Bölge kırsalında kaçak oranı yüzde 80’lerde…

10 yılda kullanılan kaçak elekt­rikle, tüm Türkiye’nin 6 aylık enerji ihtiyacı karşılanabilir.”

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Farklı alanlarda, bu örnek gibi yüz­lerce örnek var…

Vazgeçtik yüzlercesinden, 20 örnek olduğunu düşünelim…

Bu, 20 soruna karşı önlem alındı­ğında, Türkiye’nin yıllık enerji ihti­yacının karşılanabileceği, giderlerin düşeceği anlamı taşıyor…

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