Vergileri artıran/ artıracak nedenler…
Vergileri artırma ihtiyacı” için ne gerekiyor?
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Örneğin:
Gazetemiz tarafından düzenlenen Tarım Zirvesi’nde de konuşuldu…
Dicle Bölgesi…
Tarımsal sulamada, tüm Türkiye’nin kullandığı elektriğin yüzde 50’sini tüketiyor…
100 binin üzerinde çiftçinin 25 bini, sulamayı tamamen elektrik enerjisi ile yapıyor…
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Yağmurlama/damlama sulama ile vahşi sulama arasındaki verimlilik farkının yüzde 40-60 arasında olduğu biliniyor…
Ama…
Doğu illerimizde tarımsal sulama, birçok arazide, “kolay” diye, vahşi sulamayla yapılıyor…
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Vahşi sulama için gereken enerji, hatlardan sağlanabiliyor…
Sonrası daha kolay (!):
Gelen fatura ödenmiyor…
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Bu yöntemle:
Arazilerin “orta vadede kullanılmaz” hale geldiği, doğal kaynakların israf edildiği, yatırım yapıp/geliştirmeye çalışanların yatırımına zarar verildiği de biliniyor…
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Ötesi de var:
Enerjiyi “faturasız”, kaçak kullananlar…
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Bu örnek ve benzerleri:
Giderlerin nedenini ve daha fazla gelire ihtiyaç duyulmasının sebebini özetliyor…
VELHASIL
Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas dikkat çekti,
“Bölge kırsalında kaçak oranı yüzde 80’lerde…
10 yılda kullanılan kaçak elektrikle, tüm Türkiye’nin 6 aylık enerji ihtiyacı karşılanabilir.”
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Farklı alanlarda, bu örnek gibi yüzlerce örnek var…
Vazgeçtik yüzlercesinden, 20 örnek olduğunu düşünelim…
Bu, 20 soruna karşı önlem alındığında, Türkiye’nin yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği, giderlerin düşeceği anlamı taşıyor…