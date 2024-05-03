Tüketici davranışlarında Z kuşağını anlamak

Tüketici finansmanının geleceği, özellikle genç kuşakların demografisi arasında çarpıcı biçimde değişiyor. Yeni dönemde dünyada tüketicilerin finansal ürünleri seçiminde, marka finans ve kurum işbirliklerine yönelim artıyor. Z kuşağının harcama gücünün önümüzdeki on yılda perakendeyi şekillendireceğini öngörüyoruz.

Finansal hizmetlerin geleceğini yeniden tanımlayabilecek yeni trendler oluşuyor. Z kuşağının, geleneksel finansman ürünleri yerine her gün kullandıkları markaların finans işbirlikleri odaklı ürünlerini doğrudan tercih etmelerinin giderek arttığı görülüyor.

Z kuşağı odakta

Z kuşağının ilk doğanları (1997 – 2012 yılları arasında doğanların) artık büyümüş durumda ve diplomalarını alıp iş gücüne katıldıkları için harcama alışkanlıkları tüm sektörlerin odak noktası haline geldi. Şu anda Z kuşağı Amerika’da harcamaların yaklaşık % 5'ine katkıda bulunuyor. Ancak bu sayının 2030 yılına kadar % 17'ye çıkması bekleniyor. Z kuşağı çok yakında en yüksek kazanç yıllarına girecek ve bu da onları önemli bir pazar haline getirecek.

Z kuşağı satış noktasında finansman istiyor

Kolaylığa, özel çözümlere ve alışveriş kredileri programları gibi yenilikçi finansal faydalara odaklanan tüketici davranışı değişimi, genç tüketicilerin beklentilerine ve bağlılıklarına ışık tutuyor.Marka bazlı finansman ürünlerine talep artarken, marka bağlılığı finansal avantaj ve faydalar etrafında şekilleniyor.

Marka - finans kurumlarının sunduğu özel finansal ürünler gelecek neslin odak noktası olacak.Yapılan işbirlikleri, daha fazla müşterinin uygulamaları ve web sitelerini kullanmasını sağlarken, dünyada ekonomik gelişimler, imkânlar Z kuşağını alışveriş kredileri gibi esnek ödeme seçenekleri sunan markalara yöneltiyor.

Z kuşağı yetişkinlerin % 74'ü mobil alışverişi tercih ederken, Z kuşağının % 47'sinin satın alma kararı vermeden önce ürünlerini çevirimiçi kanallardan ve videolardan araştırıyor. Çok sayıda Z kuşağı tüketicisi cep telefonlarından haftada 4 defaya kadar alışveriş yapıyor. Diğerlerinden daha fazla sosyal medyadan ürün satın alıyor.Avrupa’da yapılan araştırmalar, Z kuşağının çoğunluğunun en sevdikleri markalar aracılığıyla finansal ürünler kullanmanın geleneksel bir finansal ürün kullanmaktan daha uygun olduğunu düşündüklerini gösteriyor.

Buradan yapılan çıkarımlar özellikle alışveriş kredilerinin de tüketici nezdinde geleneksel ürünlere göre daha kolay ulaşım imkanı verdiği, finansal avantajlar ve teşvikler sunan marka – finans kurumları birlikteliğinin de müşteri bağlılığında kilit rol üstleneceğini gösteriyor. Markaların, Z kuşağının kendi özel ihtiyaçlarına daha iyi uyarlanmış finansal ürünler sunduğu ve bu finans ürünlerini daha erişilebilir hale getirdiği de düşünülüyor.

Maliyet avantajı ve esnek ödeme seçenekleri satın alımda öne çıkıyor

Yapılan araştırmalar, mevcut ekonomik ortamda, tüketicilerin maliyet ve esnek ödeme seçenekleri sunan markaları arama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Genç nüfusta bu eğilimin daha da arttığı görülüyor. Sadakat programları, bu kuşakta alışveriş kredisi gibi finansal faydalar ve teşvikler sunan markalarda anahtar ürün oluyor. Bir marka finans işbirliğini kullananların ayda bir yapılan alışverişe göre o markanın uygulamasına veya web sitesine ayda üç ya da dört kez girdiğini ve bunun satışa döndüğü görülüyor.

Geleneksel finans ürünleri değişim içinde

Z Kuşağı yeni bir finansal rota çiziyor ve bankacılık ihtiyaçları için tercih ettikleri markaların yerleşik finans ürünlerine giderek daha fazla güveniyorlar. Z kuşağı ile net bir şekilde değişen finans marka birlikteliği, kolaylık, özel çözümler ve erişilebilirlikle bir dönüşümü başlatıyor.Z kuşağı kolaylık, kişiselleştirme ve alışveriş kredisi gibi yenilikçi avantajlara değer vererek, favori markaları tarafından sunulan finansal ürünlere giderek daha fazla ilgi gösterecek. Finans kurumları için bu değişim, net bir dönüşümün göstergesi iken, ihtiyaca uygun ve rekabetçi kalabilmek için, hizmetlerine daha esnek, özel ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler entegre etmeleri gerekiyor.Finansın geleceği, dijital teknolojiye meraklı yeni nesil tüketicinin tercihlerine uyum sağlamakta ve bu tercihleri benimsemekte yatıyor.