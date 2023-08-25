Türk iş insanı Barış Nalçacı İtalyan yat devini satın aldı

Türkiye, özellikle Akdeniz Çanağı’nın en önemli gemi, yat ve lüks tekne üretim merkezi haline geldi. 2006 yılında ABD’li milyarder Thomas James Perkins'e yapılan 87 metre uzunluğundaki Malta Şahini (Maltese Falcon) ile başlayan bu başarı, 2022 yılında sektörü 1 milyar 453 milyon dolar ihracat yapan bir deve dönüştürdü. Bu yılın ilk 6 ayında ise ihracat yaklaşık 600 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin özellikle yat üretiminde gerçekleştirdiği bu başarı 2013 yılında Koç Holding ile yurtdışına açıldı. Holdingin Onursal Başkanı Rahmi Koç, ABD’nin Miami kentinde yat üretim ve bakım firması Merrill Stevens tersanesini satın aldı. Miami nehri kıyısında bulunan tersanede Johnny Depp, Nicholas Cage ve Ivana Trump gibi ünlü isimlerin yatları tamir ediliyor.

Rahmi Koç’un açtığı bu yola son adım atan ise Türk iş insanı Barış Nalçası oldu. Kompozit pazarının en önemli şirketlerinden olan Aselsan dahil birçok şirkete üretim gerçekleştiren Epsilon Kompozit’in Kurucusu Barış Nalçacı, İtalyan yat üreticisi Austin Parker Yachts’ı satın aldı.

Barcelona ve Miami’de de üssü var

25 yıl önce İtalya’nın Liguira kentinde Giovanni Sebastiano Gravagno tarafından kurulan, Austin Parker Yachts, Avrupa ve ABD pazarının en önemli oyuncularından biri. Pisa'daki Navicelli Kanalı'nda 27 bin metrekarelik bir alanda üretim yapan, Austin Parker Yachts’ın İspanya’nın Barcelona, ABD’nin de Miami kentlerinde iki tesisi ve ofisi bulunuyor. Çeyrek asırlık geçmişi olan şirketin kurucusu Giovanni Sebastiano Gravagno, satışı açıkladı. Gravagno, "Barış Nalçacı'nın da katılımıyla marka için yeni bir döneme başlıyoruz. Onun küresel marka geliştirme, kompozit ve diğer malzemeler ile ürün tasarımı konusundaki deneyimi yeni projemizde bize yardımcı olacak” dedi.

Katamarana, Ferrari’nin tasarımcısı imza attı

Gravagno, Austin Parker Yachts'ın yönetiminde olmaya devam edecek. En küçüğü 14 metre olmak üzere çeşitli uzunlukta ve farklı tasarımlarda üretim yapan İtalyan şirket, bu yıl Cannes Yatçılık Festivali'nde tanıtılacak ilk motorlu katamaran serisi de dahil olmak üzere pazara yeni ürünler eklemeyi hedefliyor. Bu katamaranın tasarımını ise Ferrari’nin birçok aracını tasarlayan, hatta TOGG’da da imzası bulunan ünlü İtalyan şirket Pininfarina üstlendi.

Epsilon’u kurdu, yarısını Akkök’e sattı

Barış Nalçacı, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yüksek teknolojili karbon parçaları üretmek için 2011 yılında Epsilon Kompozit’i kurdu. Havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik kompozit aksam ve parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Airbus, Bell ve KAI gibi uluslararası iş ortaklarına sahip şirket, yurt içinde de yerli savunma sanayi şirketlerine üretim yapıyor. Epsilon’un dünyaca devi Airbus'a, A320 uçakları için kuyruk ana kirişi üretimi yapmıştı. Satın alma ile ilgili olarak da eden Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, yüksek katma değere sahip kompozit ihracatının, Türkiye'nin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacağını ifade etmişti. Dördüncü, "Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacak uzun vadeli yatırımlara odaklandık. Bu tür yatırımlarla Türkiye'ye ihracat ve istihdamda güç katmaya devam edeceğiz” demişti.