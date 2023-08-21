Türk şirketi IC Holding Vietnam’ın en büyük projesini kazandı

"Asya’nın küçük mucizesi" olarak adlandırılan Vietnam, Dong Nai eyaletine Long Thanh Uluslararası havalimanı kuracak. Havalimanının 1,5 milyar dolarlık ilk etabının ihalesini Türk şirketi IC Holding’in aralarında olduğu konsorsiyum kazandı.

97 milyonu aşan nüfusuyla Vietnam, son birkaç yıldır gerçekleştirdiği hızlı büyümesiyle Asya’nın en sessiz kaplanı olmaya çalışıyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2019’da 334 milyar dolar olan ülke, 2022 yılında ise bu rakamı 408 milyar dolara çıkardı. Bu 4 senelik grafikte 2019’da yüzde 7.8, 2020’de yüzde 3.7, 2021’de yüzde 5.6, 2022’de ise yüzde 11.6 büyüyen Vietnam’ı dünya denetim şirketi PricewaterhouseCoopers, 2050 yılının ilk 20 ülkesinde olacağını tahmin ediyor.

Geleceği parlak ekonomilerin listelendiği N-11 ve CIVETS ülkeleri arasında gösterilen Vietnam her ne kadar sosyalist bir rejimle yönetilse de örnek aldığı Çin’in bölgedeki küçük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. Her ne kadar ülkedeki Türk şirketlerinin sayısı 20’ye ulaşsa da Vietnam tam bir ihracat ülkesi. Son açıklanan verilere göre Vietnam’ın dünyaya yaptığı ihracat 335 milyar dolar. Yani milli geliriyle neredeyse aynı rakamda. Bu rakam, Türkiye ile Vietnam arasındaki ticaret hacmine de yansımış durumda.

Türkiye’ye Vietnam’a 336 milyon dolarlık ürün satarken, Vietnam’ın Türkiye’ye sattığı ürünlerin değeri 1.6 milyar dolar. Yani neredeyse 5 katı. Asya’nın küçük mucizesi olan bu ülke, yeni bir dönüşüme giriyor. Tarihinin en büyük projesi için kolları sıvayan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, ülkenin en kalabalık şehri Ho Chi Minh yani bizlerin filmlerde izlediğimiz adıyla Hanoi’nin hemen kıyısında bir havalimanı kuracak.

İlk etap 1.5 milyar dolar

336 trilyon Vietnam Dong’u yani yaklaşık 15 milyar dolarlık bir projeyle yapılacak olan Dong Nai eyaletindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı, 2025 yılında etap etap tamamlanacak. Toplamda 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanının geçtiğimiz günlerde ilk etabı için ihale süreci tamamlandı.

1.5 milyar dolarlık ilk aşamayı Türk şirketi IC Holding’in aralarında bulunduğu konsorsiyum kazandı. İlk aşama tek pist ve terminali kapsayacak ve 2025 yılında tamamlanacak. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan çalışmalarla Türk şirketin olduğu konsorsiyumun üstleneceği proje 25 milyon yolcuya hizmet verecek.

Türk şirketi IC ve diğer Vietnamlı ortaklarıyla kurduğu Vietur Konsorsiyumu’nun üstlendiği ihaleye tepkiler de yok değil. Örneğin ihaleye katılan Hoa Lu adlı konsorsiyumunun üyeleri ve Çinli şirketler Vietnam’ın en büyük havalimanı olacak terminali inşa etmek için teknik yeterlilik açısından Vietur’u uygun olmadığını, bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Oysa Türk şirketi IC, Rusya’daki önemli havacılık projelerinden Pulkovo Havalimanı’nı, Bulgaristan’daki Varna Burgaz Havalimanı’nı inşa eden IC Holding, Suudi Arabistan’da üstlendiği King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın 3 ve 4’üncü terminallerinin mühendislik ve yapım işlerini de geçen yıl tamamlamış, bu yılın mayıs ayında da başkent Riyad’daki projenin Terminal 1 ve 2 ile bağlantı terminallerinin yeniden yapımını ortağı RTCC ile üstlenmişti.

IC’nin Türkiye’nin oldukça zayıf olduğu Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da bu projeyi üstlenmesi, diğer Türk firmalar açısından cesaret verici. Başka Türk inşaat şirketlerinin IC Holding’i takip ederek bölgeye adım atacağını düşünüyorum. Zira Koç Holding’e ait Arçelik ve Beko’nun yaptığı yatırımlar diğer sektörlere örnek olmuştu.