Türk şirketi Onur Grup maden şirketi satın aldı

Türk şirketleri, son birkaç yıldır yurtdışında maden ruhsatı alıyor, madencilik şirketlerini devralıyor, arama faaliyetlerine katılıyor. Koç Holding’den Eczacıbaşı’na kadar Türk ekonomisine yön veren dev firmalarının yurtdışındaki madencilik faaliyetleri Avrupa, Afrika ve Asya Bölgesi’nde yoğunlaştı.

Asya’da ise öncelikli pazar ise Orta Asya’yı da kapsayan Eski Sovyet Bloku ülkeleri. Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da maden arayan Türk şirketleri, şimdi de bölgenin en batısında bulunan Ukrayna’yı da radarına aldı.

Rus işgaline rağmen Ukrayna ekonomisi tarım ve demir-çelik gibi ürünlerle varoluş mücadelesi verirken, toprağın altındaki değeri de Türk firmaları Ukrayna devletine kazandırarak, mücadeleye destek olmaya çalışıyor. Bu konuda son gelişme ise ülkedeki en büyük işverenlerden olan Türk inşaat şirketi Onur’a ait.

Savaşın ortasında köprü yaptı

Küresel müteahhitler ligini düzenleyen ENR 250 listesinin her yıl üst sıralarında yer alan Onur İnşaat, işgal sürecinde yaptığı desteklerin yanı sıra devam ettiği projelerle Ukrayna’nın en başarılı firmalarından biri olarak biliniyor. Özellikle Rus rejiminin savaş suçu sembollerinden biri olan Buça ve İrpin katliamlarında öne çıkan meşhur İrpin Köprüsü’nü tekrar yapan şirket olarak bilinen Onur İnşaat, Ukrayna ile Türkiye arasında kurduğu altyapı köprüsüne madeni de ekledi.

Altın da dahil 9 ruhsat aldı

Onur İnşaat, 9 maden ruhsatının yanı sıra bir madencilik şirketini satın alarak Ukrayna toprağının altındaki zenginliği ekonomiye kazandıracak. Onur İnşaat, Ukraynalı madencilik şirketi Rokytnivskyi Spetskaryer LLC'yi satın alarak granit üzerine madenleri bünyesine kattı.

Onur Grubu Ukrayna Genel Müdürü Emre Karaahmetoğlu, “Rivne Oblast'taki Rokytne yatağında granit, granodiyorit ve gabro-diyabaz madenciliği yapan Ukraynalı şirket Rokytnivskyi Spetskaryer LLC'yi satın aldık. Bu madenler, bizim ana işimiz olan inşaatı destekliyor. Amacımız grubumuzda madencilik alanında da büyümek” dedi.

Onur Grubu’nun Ukrayna’da 9 maden ruhsatının bulunduğunu, bu konuda da ülke ekonomisine katkı yapacaklarını ifade eden Karaahmetoğlu, “Altın, kaolin, grafit, kum gibi alanlarda ruhsatlarımız var.

Bu ruhsatlarımız genel itibarıyla Dnipropetrovsk Oblastı’nda. Onun dışında da Vinnytsia, Khmelnytskyi, Lviv gibi bölgelerde yer altı zenginliklerini Ukrayna ekonomisine kazandıracağız. Amacımız iki ülke arasında çok fazla öne çıkmayan madencilik ağı oluşturmak. Türkiye, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden yapılandırma sürecinin de değişmez destekçisi olacaktır” diye konuştu.