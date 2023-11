Türk şirketi Tersan, Kanada’nın en büyük balıkçı gemisini yapıyor

Kanada'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri, balıkçılık sektörü. Yılda 40 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşan, 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan balıkçılık endüstrisine Türkiye önemli bir katkı sağlayacak.

Kanada’nın en büyük balıkçı gemisini Türkler inşa ediyor. 1996 yılında Osman Nurettin Paksu, Mehmet Gazioğlu, Engin Oktay, Osman Çalın ve İbrahim Nuh Paksu tarafından kurulan Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biri olan Tersan, Kanada’nın önemli balıkçılık şirketlerinden Baffin’e yaptığı 80 metre uzunluğundaki NB1117 inşa numaralı gemiyi denize indirdi. INUKSUK 2 adı verilen fabrika balıkçı gemisi, kendi alanında Kanada’nın en büyük gemisi unvanını da üstlenmiş oldu.

18 metre genişliğindeki dev gemi, bin 320 ton dondurulmuş Grönland Halibut’u veya 930 ton karidesi muhafaza edecek ambarlara sahip. Gemiyi sipariş eden Baffin Fishery CEO’su Chris Flanagan, Türk şirketine yönelik yaptığı açıklamada, “Bu gemiyi çalıştırmaya hazır olmak için son derece iyi iş çıkardılar. Filomuz da 30 yıl hizmet verecek" dedi.

72 milyon dolara mal olacak

Flanagan, Türk tersanesinde yapılan geminin 72 milyon dolara, yani bugünkü kurla 2 milyar TL’ye mal olduğunu söyledi. Flanagan, “Anlaşmamızı fiyat artışlarından önce yaptık. Eğer bu gemiyi bugün inşa etmek isteseydik maliyeti 100 milyon doların üzerinde olurdu” dedi.

Flanagan, geminin enerji santralini, "dünyanın yakıt açısından en verimli deniz dizel motoru" olarak tanımlıyor. Bunun sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağını ve yakıt maliyetlerini düşüreceğini belirten Flanagan, “Geminin bazı kısımları hâlâ inşa halinde. Gemide 30 mürettebat bulunacak” dedi. Geminin 2024 yılı ortasında teslim edilmesi planlanıyor.

İlk cruise gemisini yaptı

Tersan Tersanesi, İstanbul-Tuzla ve Yalova’da iki tesise sahip. Bu tersaneler 320 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Tersan’ın 5 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Kanada pazarına oldukça yakın olan Tersan’ın bu 3’üncü işi. Türk şirket hatırlanacağı üzere 2018 yılında Norveç’in ünlü firması Havila Kystruten için 128 metre uzunluğunda Oceanic ismi verilen cruise gemisini inşa etmişti. Bu projeyle Tersan, Türkiye’de ilk kez cruise gemisi inşa etmiş oldu. Tersan, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük boru üreticilerinden olan Noksel’e ortak olmuştu.

Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet tarafından 1988 yılında kurulan Noksel, ilk tesisini İskenderun açmış, daha sonra Sakarya ve İspanya’daki fabrikaları hayata geçirmişti. Petrol, doğalgaz ve su nakil hatları ile diğer çeşitli endüstriler için spiral kaynaklı çelik boru imalatı yapmak için kurulan firmanın yüzde 60’ı Çukurova Grubu’nun, geri kalan yüzde 40’lık hissesi ise Nokia Corporation, Finnish Fund For Industrial Co. Ltd. ve Başarı Yatırımlar San. Ve Tic. AŞ’nin elindeydi.