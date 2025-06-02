Türkiye’de finansal okuryazarlık yolculuğu

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de ya­yımlanan bir kararla, artık her yıl 22 Mayıs tarihi Türkiye’de “Finansal Okurya­zarlık Günü” olarak kutlanacak. Bu karar, sa­dece bir takvim gününden ibaret değil; aslın­da finansal bilincin yaygınlaştırılması adına atılmış önemli bir adım. Bu özel günün ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye’nin finansal okuryazarlık alanındaki kurumsal çabaları daha görünür ve sistematik hale gelecek.

Finansal bilinç

Finansal okuryazarlık kavramı, çoğu za­man sadece bütçe yapabilme ya da harca­malarını takip etme becerisiyle sınırlı görü­lüyor. Oysa bu kavram, hayatın hemen her alanını etkileyen bir düşünce biçimi. Finan­sal kararların bilinçli şekilde verilmesi, sa­dece bireyin değil, aynı zamanda toplumun genel refah düzeyini doğrudan etkileyen bir unsur. Amerika’da yapılan araştırmalar, fi­nansal okuryazarlık düzeyi yüksek bireylerin borçlanma davranışlarında daha temkinli ol­duklarını, emeklilik birikimlerini daha erken yaşlarda yapmaya başladıklarını ve kriz dö­nemlerinde daha dayanıklı olduklarını gös­teriyor.

Avrupa’da özellikle Almanya ve Hol­landa gibi ülkeler, bu konuyu eğitim sistemle­rine entegre ederek bireyleri erken yaşlardan itibaren finansal sistemin işleyişi hakkında bilgilendirmeyi öncelik haline getirdi. As­ya’da Japonya’nın uyguladığı ulusal finansal okuryazarlık stratejisi, genç nesillerin yatı­rım kültürüyle daha erken tanışmasına ola­nak sağlıyor. Bütün bu örnekler gösteriyor ki, finansal okuryazarlık bir ülkenin ekonomik dayanıklılığının da temel taşlarından biri.

Finansal okuryazarlık ve erişim

Geçtiğimiz günlerde, yönetim kurulu üye­si olmaktan onur duyduğum Finansal Okur­yazarlık ve Erişim Derneği FODER’in ola­ğan genel kurul toplantısına katıldım. Her toplantıda olduğu gibi bu kez de sadece res­mi gündem maddeleri değil, ortak bir vizyo­nun etrafında kenetlenmiş bir topluluğun samimiyeti, emeği ve heyecanı hakimdi sa­lona. Oradaki herkesin ortak amacı, daha bi­linçli bir toplum yaratmak, bireylerin finan­sal kararlarında yalnız olmadıklarını hisset­tirmekti. FODER, 2012 yılında kurulmuş ve o günden bu yana Türkiye’de finansal okur­yazarlığın gelişmesi için çalışan öncü bir si­vil toplum kuruluşu. Derneğin amacı, her yaş grubundan bireyin finansal sistemle sağlık­lı bir ilişki kurmasını sağlamak. Özellikle dezavantajlı grupların finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü ça­lışmalarla öne çıkıyor. Eğitim programları, atölyeler, seminerler ve iş birlikleriyle hem kamu hem özel sektörde etkili bir iş ağı kur­muş durumda. FODER’in çalışmaları sade­ce teorik değil; sahaya inen, bireye dokunan, yaşamı dönüştüren projelerle destekleniyor.

Finansal eğitimde dijitalleşme: FinKurs

FODER’in son yıllarda en dikkat çeken projelerinden biri, www.finkurs.org platfor­mu oldu. Bu dijital platform, farklı yaş grup­larına ve hedef kitlelere özel olarak hazırlan­mış finansal eğitim içerikleri sunuyor. Üc­retsiz olarak erişilebilen bu eğitimler; bütçe yönetiminden tasarrufa, borçlanmadan ya­tırıma kadar birçok başlıkta pratik bilgiler sunuyor. Platformda yer alan modüller in­teraktif bir yapıya sahip ve kullanıcıların öğrendiklerini test edebilecekleri sorularla desteklenmiş. Bu yönüyle FinKurs, Türki­ye’de dijital finansal eğitim anlayışının yay­gınlaşmasında önemli bir rol oynuyor.

Artık dijitalleşen bir finans dünyasında yaşıyoruz. Tüm bu araçların sunduğu ola­naklar kadar, bilinçli kullanılmadığında ta­şıdığı riskler de var. Bilgiye erişimin bu ka­dar kolaylaştığı bir çağda, doğru bilgiyle ha­reket edebilmek, güvenli ve sürdürülebilir finansal davranışlar geliştirmek her bireyin sorumluluğu. Türkiye’de hem kamunun hem de sivil toplumun el ele verdiği bu çabaların, gelecekte çok daha geniş kitlelere ulaşacağı­na, daha güçlü ve dirençli bir ekonomik yapı inşa edeceğine yürekten inanıyorum.

Güzel bir gelecek için…