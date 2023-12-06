Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinin konum datalarını tamamladık

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren Başarsoft tarafından 16’ncısı gerçekleştirilen ‘Teknoloji Günü’nde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinin konum datalarını tamamladıklarını açıkladı.

200 farklı sektöre hizmet veren Başarsoft’un, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinin konum datalarını da yüzde 100 oranında tamamlamış durumda olduğunu söyleyen Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, “Günümüzde her 100 kargonun 95’inin tesliminde Başarsoft harita altyapısı kullanılırken; yakın zamanda imzalanan anlaşmalar ile artık PTT ve global pazarın en büyük lojistik firması da kargo teslimlerini Başarsoft ile gerçekleştirecek”dedi.

Küçükpehlivan, “Güvenli ve hızlı taşımanın ekonomiye katkısının ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Ayrıca kargo tesliminde yeni bir süreç başlatan Başarsoft, müşterinin talebine göre kargo tesliminin istenen gün ve saat dilimleri arasında yapılmasına da sağlayacak” şeklinde konuştu.

Esri Türkiye’nin iş ortağı oldu

Dünya devleri ile anlaşmalar yaparak büyümeyi hızlandıracaklarını dile getiren Küçükpehlivan, “Çeyrek asrı aşan deneyimi ile hayata ve ekonomiye değer katan Başarsoft ürün ve çözümleri, artık sektörün dünya lideri ‘Esri’ üzerinde de çalışacak. Başarsoft, Esri ile yaptığı anlaşma ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinde uluslararası pazarın güçlü bir oyuncusu haline gelecek” diye konuştu. Küçükpehlivan, “Başarsoft ürün ve çözümleri, artık Esri üzerinde de çalışacak. Yapılan anlaşma ile başta Türkiye olmak üzere, özellikle Esri ürünü kullanan altyapı dağıtım firmaları, Başarsoft tarafından desteklenmeye devam edecek” dedi.

Teknoloji günü

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında faaliyet gösteren Başarsoft tarafından 16’ncısı gerçekleştirilen ‘Teknoloji Günü’nde, harita ve konum bazlı teknolojilerin bugünü ve gelecek projeksiyonları konuşuldu. Şirketin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, “Köyler dahil toplam 982 bin kilometre yol ağında, 17.1 milyon kapıdan, 4 milyondan fazla işletme ve kurumun koordinatları dahil yaklaşık 500 başlıkta, Türkiye’nin en güçlü ve güncel veri tabanına sahip Başarsoft, navigasyon ve coğrafi iş zekası yazılım ürün ve çözümleri ile hizmet sunuyor.2007 yılından bu yana Google’ın Türkiye’deki resmi harita sağlayıcısı olan Başarsoft, adres veri tabanının kullanımına yönelik PTT ile de anlaşma imzaladı” şeklinde konuştu.

“Kaza oranını yüzde 50 azalttık”

Başta navigasyon olmak üzere, akıllı şehir ve altyapı şebeke yönetimi, lojistik ve rota optimizasyonu, saha iş gücü ve yönetimi, konum bazlı karar destek sistemleri konu başlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde kullanılan Başarsoft çözümlerini örneklendiren Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönelik gerçekleştirdikleri yazılım hakkında da bilgiler verdi.

Kalp krizi geçiren birisi için dakikaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Küçükpehlivan, geliştirdikleri yazılım ile 112 Çağrı Merkezi’ne gelen aramanın konum bilgisinin anında ambulansa ulaştırıldığı ve bu sayede ambulansın olay yerine ulaşmasında, net bir dakikalık zaman kazandırdıklarını söyledi. Yine olay yerine yetişme kaygısı ile birçok ambulans kazasının da yaşandığını belirten Küçükpehlivan, geliştirdikleri bu altyapı sayesinde ambulansların dahil olduğu kaza oranlarının da yüzde 50 oranında azaldığını vurguladı.

Google ve Apple ile iş ortaklığı

Küçükpehlivan, “1997 yılında akıllı harita üretimi alanında faaliyetlerine başlayan Başarsoft, 2006 yılında, sahadan güncellenmiş ilk komple akıllı Türkiye haritasını üretmeyi başardı. Günümüzde Türkiye’nin en güçlü ve güncel sayısal harita altyapısına sahip olarak başta navigasyon olmak üzere, akıllı şehir ve altyapı şebeke yönetimi, e-ticaret, kargo, lojistik ve rota optimizasyonu, saha iş gücü ve yönetimi, lokasyon bazlı servis ve çözümler gibi ekonominin hemen her alanında çözümler üretiyoruz. 2016 yılından beri de Google Cloud ve Google Maps’in, Premiere Partneri olarak hizmet veriyoruz. Yıllarca Google ve Yandex’in güncel tek harita sağlayıcısı olarak, artık en güncel haritalarını sadece kendi BMS yazılımı içinde ve Apple Maps kullanıcılarına sunuyoruz” dedi.

500 başlıkta veri topluyoruz

Köyler dahil toplam 982 bin kilometre yol ağında, 17.1 milyon kapıdan, 4 milyondan fazla işletme ve kurumun koordinatları dahil tüm lokasyon bilgilerine sahip olduklarına vurgu yapan Küçükpehlivan, “Ayrıca yol türü, şerit bilgileri, hız limitleri, otomobil, kamyon, bisiklet yolları tek yöne ve yayaya özel yollar, açılıp kapanan işyeri bilgilerine kadar yaklaşık 500 başlıkta toplanan hassas verileri, gerek rotalama gerekse coğrafi iş zekası yazılım ürünleri olarak da hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Gençlerin istihdamı

Alim Küçükpehlivan, “Öte yandan 112 Acil Çağrı, AFAD, OGM, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, TEDAŞ, EGM, ve BTK gibi birçok kamu ve sivil otorite ile coğrafi iş zekası yazılım ve ürünleriyle işbirliği içinde olan Başarsoft; ‘MapInfo Pro’ coğrafi bilgi sistemleri yazılım eğitimleri ile de akademik düzeyde sertifikalı eğitimler vererek üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gençlerin istihdamına da katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Veriler rasyonel karar almayı hızlandırıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise artan kentleşmeyi değerlendirdi. Tancan, “Artan kentleşme pek çok sorunu beraberinde getirse de, paralel şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler de efektif ve akıllı çözümlere imkan tanımakta.

Günümüzden geleceğe bir projeksiyon yapmamız halinde, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin, beraberinde dijitalleşmenin ve ardından akıllı şehirleşme süreçlerinin, çok daha fazla hız ve kapsamda hayatımızda yer alacak” dedi.

Otomasyon, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti teknolojilerini benimseyen akıllı şehir uygulamaları ile belediye ve diğer kamu hizmetlerinin hızla dijitalleştiğini kaydeden Tancan, oluşan yüksek boyuttaki verilerin işlenmesi ile de karar alma süreçlerinin çok daha rasyonel bir hale geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak, geliştirilmekte olan enerji dönüşümü için, yeni ve daha güçlü bir yatırım ve reform dönemini başlattıklarını belirten Tancan, bu dönemde yenilenebilir enerjiden, enerji verimliliğine, doğal gazdan, depolamaya, yeşil hidrojenden, dijitalleşmeye, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar çok yoğun bir planlama ve yatırım sürecinde olduklarını söyledi.

Akıllı şebekeler inşa etmek, uçtan uca yönetimi sağlayabilmek ve tüm bu entegrasyonu kusursuz bir şekilde yönetebilmek için Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin önemini vurgulayan Tancan, veri güvenliği ve yerli yazılım konularına dikkat çekti: “Bu süreçte göz önünde bulundurmamız gereken iki başlığı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar, yerli yazılım ve veri güvenliği konuları. Artan dijitalleşme ile yüksek boyutlarda toplanan verinin, herhangi bir afet ya da uluslararası kriz durumunda korunması, yönetilmesi ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması da, çok daha kritik önem arz eder bir hale geldi.”

Akıllı şehir konusunda yol haritası hazırlanıyor

CBS Genel Müdürü Ömer Alan ise CBS ve akıllı şehir konularında ortak akıl ile yol haritası oluşturmak için bir eylem planı geliştirdiklerini söyledi. Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı’nın çevre, sağlık, altyapı gibi 16 bileşenden oluştuğunu belirten Alan, özellikle Türk Devlet Teşkilatı ve Körfez ülkelerinde Türk firmalarının daha fazla yer almaları hususunda ciddi gayret içinde olduklarını kaydetti.

Tüm şehirleri birbirilerine uyumlu bir yapı ile bağlamaya çalıştıklarının altını çizen Alan, teknoloji çöplüğüne engel olacak standartlar geliştirdiklerini söyledi. İnsan odaklı hizmet anlayışını esas aldıklarını ve noktada kamu-özel sektör iş birliğine önem verdiklerini belirten Alan, bu amaçla ‘akillisehirler.gov.tr’ adresini kurduklarını belirtti.

“Sorunlar, teknolojik gelişimi hızlandırıyor”

Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp ise küresel sorunlar ve teknolojik gelişmeleri değerlendirdi. Dünya genelinde küresel sorunların daha fazla gündeme gelmesini, Dubai’de gerçekleşen ‘Dünya İklim Değişikliği Konferansı’na 80 bin kişinin katılmasını örnek göstererek açıklayan Alp, artan küresel sorunlara, geometrik oranda artan teknolojik gelişmelerle de çözümler arandığını söyledi.

Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve 5G gibi alanlarda yaşanan baş döndürücü teknolojik gelişmeler ile artık dijital ikiz şehirler geliştirilebildiğini ve bu sayede sorunlar karşısında alınacak tedbirlerin yansımalarının simüle edilebildiğini söyledi. Konum bilgisinin artık her sektör için vazgeçilmez bir önemde olduğunun altını çizen Alp, ülkemizde özellikle savunma sanayinde yaşanan gelişmelerin bilişimin bir eseri olduğunu ve ülkemiz genç nüfusunun Türk bilişim alanında çok önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

“112 Acil Çağrı Merkezi tüm şehirlerde olacak”

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, 2024 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 81 ilde faaliyete geçmiş olacak 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin yazılımlarını yapacaklarına da dikkat çekerek, “Şu anda 30 büyükşehir ve 18 küçük şehir olmak üzere 48 şehirde 112 Acil Sağlık Merkezi faaliyete girdi. 2024 yılında tüm şehirlerimizde faaliyete geçmiş olacak. Bu merkezlere bağlı olacak 5 bin 500 ambulansın yazılımını üstlendik. Sonrasında da itfaiye araçlarını planlıyoruz” dedi.