TÜSİAD rapor yayınladı: Yapay zekâ Türk iş dünyası için kritik kavşak!

TÜSİAD ve PwC iş dünya­mız için adeta bir uyan­dırma servisi niteliğindeki "Üretken Yapay Zekâ Devri­mi: Küresel Etkiler ve Tür­kiye’nin Konumu” raporunu yayınladı. İş dünyasına şu mesajı rakamlarla ve somut bilgilerle çok net verdi: Üret­ken yapay zekâ (YZ) bir “ya­pılsa iyi olur” konusu değil, bir “yapılmazsa olmaz” me­selesidir. Erken benimseyen­ler hız, inovasyon ve veri odak­lılıkla rekabet avantajı yakalar. Gecikenler rekabet gücünü kay­beder. Geleneksel modeller ta­kılıp kalanlarla YZ’yı stratejile­rine entegre edenler arasındaki uçurum kapanamayacak şekil­de açılır ve derinleşir. Yapay Zekâ Türk İş Dünyası İçin Kri­tik Kavşaktır!

Kısacası durum ciddi!

PwC tahminlerine göre YZ, 2030’a kadar küresel ekonomi­ye tam 15,7 trilyon dolarlık deva­sa bir katkı yapacak – bu, dünya ekonomisine neredeyse ikinci bir Çin eklemekle eşdeğer. Özel­likle 2023’ten beri hayatımızda­ki yerini sağlamlaştıran Üretken YZ (İng. Generative AI), insanla makinenin birlikte çalışma bi­çimini kökten değiştiriyor. Şim­di tüm iş insanlarının düşünme­si gereken en öncelikli konu; “Bu devrimsel dalga Türkiye kıyı­larına vururken bizler ne yapı­yoruz? Dalgalarla boğuşanlar­dan mı olacağız, yoksa bu dal­gayı fırsata çevirenlerden mi?” olmalı.

Raporun altını çizdiği önemli bir nokta var:

Küresel ölçekte CEO’ların %70’i YZ’yı artık şirketin geleceğini belirleyecek dönüştürücü bir güç olarak görüyor. Yarısından fazlası (%56) şimdiden YZ saye­sinde verimlilik artışı sağladığı­nı raporluyor. Hatta genel kanının aksine, YZ yatırımlarının küresel iş gücünü büyütmesi bekleniyor (%17 büyüme öngörüsü).

Türkiye’ye baktığımızda ise rapordaki veriler daha temkin­li bir tablo çiziyor: Farkında­lık yüksek; şirketlerimizin %75’i YZ’nın sektörlerini kökten değiş­tireceğine inanıyor ve %88’i etik gelişmeleri takip ediyor. Ancak iş uygulamaya gelince, çoğunluk hala pilot proje veya sınırlı de­neme aşamasında. Büyük dönü­şümün 3-5 yıl sonra hissedileceği düşünülüyor, bu da küresel hıza kı­yasla bir gecikme riski taşıyor. Ye­ni YZ odaklı roller yaratma iş­tahımız ise rapora göre oldukça düşük.

Peki, neden bu temkinli duruş?

Raporda sıralanan engeller – gü­venlik endişeleri, veri kalitesi so­runları, maliyetler, yatırım getiri­sinin belirsizliği ve yetenekli in­san kaynağı açığı – elbette geçerli. Ancak belki de asıl engel, bu en­gellerin arkasına sığınan zihni­yet olabilir mi? YZ’yı sadece bir verimlilik aracı olarak görüp, iş modelini temelden sarsacak stratejik bir güç olduğunu yete­rince kavrayamamak mı? Kısa va­deli maliyetleri, uzun vadeli rekabet gücünün önüne koy­mak mı?

TÜSİAD ve PwC raporu bu noktada çok net bir uyarı yapıyor:

YZ’yı iş stratejilerine hızla ve akıllıca entegre eden şirketlerle geride kalanlar arasında aslında makas değil uçurum olacak. Geç kalanlar sadece pazar payının yanı sıra varoluş mücadelesini kaybetme riskiyle yüzleşecek. Bu bir işten çıkarma dalgası değil; işlerin, rollerin ve gereken yet­kinliklerin yeniden tanımlan­ması.

Başarının anahtarı; raporun da vurguladığı gibi stratejik çevik­lik, inovasyon ve adaptasyon ye­teneği olacak. Deneme aşamasını hızla geçip ölçeklenmek şart!

Yine de umutsuzluğa yer yok

Türk iş dünyasının yüksek far­kındalığı ve önümüzdeki iki yıl içinde YZ’yı entegre etme hedefi (%75) güçlü bir temel oluşturuyor. YZ’yı korkulacak bir ‘öcü’ değil, yeteneklerimizi artıran bir ‘iş ortağı’ olarak görmeli; mevcut in­san kaynağımızı bu yönde hızla ge­liştirmeli; operasyonel verimlili­ğin ötesinde, yeni ürünler, hizmet­ler ve pazarlarda rekabet avantajı yaratmak için kullanmalıyız.

Potansiyeli görmek yetmez, bunu stratejik bir avantaja dö­nüştürmek şart. Veri altyapını­zı güçlendirin, yetenek açığını ka­patın, etik ve regülasyonları uygu­lamaya entegre edin. En önemlisi, yapay zekâyı işinizin kalbine yer­leştirin. Gelecek bekleyenleri değil, onu inşa edenleri ödüllen­direcek. Hazır mısınız?

Raporun tamamı için link htt­ps://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar