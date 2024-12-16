Üçüz dönüşüm
Geçtiğimiz hafta, finans sektörüyle ilgilenen herkesin ajandasında yer alan iki çok önemli etkinliğe katılma fırsatı buldum. Bunlardan biri, 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi diğeri ise Webrazzi Fintech etkinliğiydi. Finansın ötesine giden yolculukta, her ikisi de finans dünyasının kalbinin attığı, dijital çözümler ve yenilikçi fikirlerin açıkça paylaşıldığı etkinlikler oldu.
Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün kesişim noktası: Sermaye piyasaları
8.Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresine olan ilgiyi şimdiden hayal edebiliyorsunuzdur; nitekim salonda hem sektörün liderleri hem de bu alanın meraklıları bir araya gelmişti.
Açılış konuşmasında pay senedinden borçlanma araçlarına kadar doğrudan ve dolaylı olarak sermaye piyasasındaki toplam yatırımcı sayısının 36 milyonu aştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Borsa yatırımcı sayısı 8 Aralık itibarıyla 6,9 milyon kişi, portföy değeri 13,6 Trilyon TL düzeyinde bulunmaktadır. Yatırım fonlarında da yaklaşık 5,5 milyon yatırımcı olup, bunların portföy büyüklüğü 4,4 Trilyon TL düzeyindedir.
Geçen yıl 54 şirket ilk halka arz yoluyla piyasadan 79,3 Milyar TL fon temin ederken, 12 Aralık itibarıyla halka arz süreci tamamlanan 31 şirket de piyasadan 55,9 Milyar TL kaynak sağladı.
Ülkemiz halka arzdan sağlanan fon büyüklüğü bakımından geçen yıl dünyada 10’uncu, Avrupa’da da birinci sırada yerini almıştır.” ifadeleri nasıl ilerlediğimizi de gözler önüne seriyor.
Bu kongredeki panellerden birkaçına katıldım ve uzmanların yaklaşımları beni gerçekten etkiledi. “Şimdi Nereye? Sermaye Piyasalarımızın Dönüşüm Şifreleri” başlıklı panelde, dijital dönüşümün ekonomik kalkınmaya sağladığı katma değerler detaylandırıldı.
Sermaye piyasalarının dijital dönüşümle daha şeffaf ve etkin hale gelebileceği vurgulandı. Diğer yandan etkinlik boyunca, yeşil finans ve sürdürülebilir projelere verilen önemi de gözlemledim. Şu anda toplamda 22 farklı ihraççı kurumla 334 Milyar TL değerinde yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç edilmiş durumda.
Özellikle çevre dostu enerji projelerine ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik finansmanların önemi bir kez daha ortaya kondu. Etkinliğin “karbon nötr” olarak düzenlenmiş olması bu söylemi çok güzel bir şekilde destekledi.
Finansal teknolojilerin dönüştürücü gücü
Kongrenin hemen ertesi günü ise aynı yerde bu kez Webrazzi Fintech 2024 etkinliği vardı. Her sene yakından takip ettiğim bu etkinlik de dijital dönüşümün finans sektörüne etkilerini derinlemesine incelemek adına çok değerli oldu. Fintek alanının liderlerin katıldığı panellerde, dijital bankacılık ve yapay zekâ tabanlı finansal hizmetlerin sektörün geleceğindeki rolü detaylandırıldı.
Bu etkinlikte beni en etkileyen oturum ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen panel oldu. 6 dijital banka ile yolun başında olduğumuzun altını çizen Aydın, “Dijital bankalar, dijitalleşen geleneksel bankalardan daha şanslı.” cümlesi önemli bir tespitti. Bununla beraber dijital bankaların, sunduğu avantajların dijitalleşen geleneksel bankalara benzememesi gerektiğini de vurgulayan Aydın, bu konuda da “Beklentimiz, kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünlerle ortaya çıkması” ifadesini kullanırken, dijital bankaların e-para zihniyetinde olmaması gerektiğini de vurguladı.
Etkinlik boyunca kripto para birimlerinin düzenlenmesi ve blok zincir teknolojisinin bankacılık hizmetlerine entegrasyonu üzerine de çok sayıda değerli bilgi paylaşıldı. Bu teknolojilerin, sektörde şeffaflık ve hızlılık sağlayarak devrim yaratabileceği vurgulandı.
Finans sektörünün geleceğine dair umut dolu ve ilham verici fikirlerle ayrıldığım bu iki etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
Güzel bir gelecek için…