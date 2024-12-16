Üçüz dönüşüm

Geçtiğimiz hafta, finans sektörüyle il­gilenen herkesin ajandasında yer alan iki çok önemli etkinliğe katılma fırsa­tı buldum. Bunlardan biri, 8. Türkiye Ser­maye Piyasaları Kongresi diğeri ise Web­razzi Fintech etkinliğiydi. Finansın öte­sine giden yolculukta, her ikisi de finans dünyasının kalbinin attığı, dijital çözüm­ler ve yenilikçi fikirlerin açıkça paylaşıl­dığı etkinlikler oldu.

Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün kesişim noktası: Sermaye piyasaları

8.Türkiye Sermaye Piyasaları Kongre­sine olan ilgiyi şimdiden hayal edebiliyor­sunuzdur; nitekim salonda hem sektörün liderleri hem de bu alanın meraklıları bir araya gelmişti.

Açılış konuşmasında pay senedinden borçlanma araçlarına kadar doğrudan ve dolaylı olarak sermaye piyasasında­ki toplam yatırımcı sayısının 36 milyonu aştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Borsa yatırım­cı sayısı 8 Aralık itibarıyla 6,9 milyon ki­şi, portföy değeri 13,6 Trilyon TL düze­yinde bulunmaktadır. Yatırım fonlarında da yaklaşık 5,5 milyon yatırımcı olup, bunların portföy büyüklüğü 4,4 Trilyon TL düzeyindedir.

Geçen yıl 54 şirket ilk halka arz yoluyla piyasadan 79,3 Milyar TL fon temin eder­ken, 12 Aralık itibarıyla halka arz süreci tamamlanan 31 şirket de piyasadan 55,9 Milyar TL kaynak sağladı.

Ülkemiz halka arzdan sağlanan fon bü­yüklüğü bakımından geçen yıl dünyada 10’uncu, Avrupa’da da birinci sırada yeri­ni almıştır.” ifadeleri nasıl ilerlediğimizi de gözler önüne seriyor.

Bu kongredeki panellerden birkaçına katıldım ve uzmanların yaklaşımları be­ni gerçekten etkiledi. “Şimdi Nereye? Ser­maye Piyasalarımızın Dönüşüm Şifreleri” başlıklı panelde, dijital dönüşümün eko­nomik kalkınmaya sağladığı katma değer­ler detaylandırıldı.

Sermaye piyasalarının dijital dönüşümle daha şeffaf ve etkin hale gelebileceği vurgulandı. Diğer yandan et­kinlik boyunca, yeşil finans ve sürdürüle­bilir projelere verilen önemi de gözlemle­dim. Şu anda toplamda 22 farklı ihraççı kurumla 334 Milyar TL değerinde yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç edil­miş durumda.

Özellikle çevre dostu enerji projeleri­ne ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik finansmanların önemi bir kez daha orta­ya kondu. Etkinliğin “karbon nötr” olarak düzenlenmiş olması bu söylemi çok güzel bir şekilde destekledi.

Finansal teknolojilerin dönüştürücü gücü

Kongrenin hemen ertesi günü ise aynı yerde bu kez Webrazzi Fintech 2024 et­kinliği vardı. Her sene yakından takip et­tiğim bu etkinlik de dijital dönüşümün fi­nans sektörüne etkilerini derinlemesine incelemek adına çok değerli oldu. Fintek alanının liderlerin katıldığı panellerde, dijital bankacılık ve yapay zekâ tabanlı fi­nansal hizmetlerin sektörün geleceğinde­ki rolü detaylandırıldı.

Bu etkinlikte beni en etkileyen oturum ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın ka­tılımıyla gerçekleşen panel oldu. 6 dijital banka ile yolun başında olduğumuzun al­tını çizen Aydın, “Dijital bankalar, dijital­leşen geleneksel bankalardan daha şans­lı.” cümlesi önemli bir tespitti. Bununla beraber dijital bankaların, sunduğu avan­tajların dijitalleşen geleneksel bankala­ra benzememesi gerektiğini de vurgula­yan Aydın, bu konuda da “Beklentimiz, kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünlerle or­taya çıkması” ifadesini kullanırken, dijital bankaların e-para zihniyetinde olmaması gerektiğini de vurguladı.

Etkinlik boyunca kripto para birimleri­nin düzenlenmesi ve blok zincir teknolo­jisinin bankacılık hizmetlerine entegras­yonu üzerine de çok sayıda değerli bilgi paylaşıldı. Bu teknolojilerin, sektörde şef­faflık ve hızlılık sağlayarak devrim yarata­bileceği vurgulandı.

Finans sektörünün geleceğine dair umut dolu ve ilham verici fikirlerle ayrıl­dığım bu iki etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Güzel bir gelecek için…