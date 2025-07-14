Ukrayna-Türkiye arasında futbol köprüsü kuruluyor

Avrupa’nın futbolcu fabrikası olarak bilinen Lviv merkezli FC Rukh kulübü, Onur Group ile anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmayla Onur, FC Rukh futbol kulübünün genel ortağı oldu. Onur Group CEO’su Emre Karaahmetoğlu, “Ukrayna’ya olan desteğimiz sadece ekonomi ile sınırlı değil" dedi.

Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna işga­linin üzerinden neredey­se 3.5 yıl geçti. Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gör­düğü en büyük göç hareketine neden olan işgalde çoğu çocuk binlerce Ukraynalı hayatını kay­betti, yaralandı, sakat kaldı. Rus Rejimi’nin başlattığı terör sal­dırılarının hedefinde özellikle okul, hastane, spor tesisleri gibi sivil alanlar öne çıkıyor. Özellik­le son günlerde. Türkiye, sava­şın ilk gününden bu yana Ukray­na’nın toprak bütünlüğüne kar­şı desteğini açık açık sunarken, dost ülkeye karşı ekonomik, si­yasi ve sosyal köprüleri de güç­lendiriyor. Bu köprülerden biri de spor. Bildiğiniz üzere Türk futbol tarihinin en ba­şarılı futbolcularından Ar­da Turan’ın Shaktar Donet­ks takımına teknik direktör olarak atanmasıyla öne çı­kan spor köprüsüne ülke­deki en büyük yabancı yatı­rımcılardan biri olan Onur Group’un desteğiyle devam ediyor. Sadece Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın da futbol­cu fabrikası olarak bilinen Lviv merkezli FC Rukh ku­lübü, Onur Group ile anlaş­ma imzaladı. Yeni anlaşmayla Onur, FC Rukh futbol kulübü­nün genel ortağı oldu. Anlaşma Onur Group CEO’su Emre Kara­ahmetoğlu ile kulübün kurucu­su olan Hryhoriy Kozlovsky’nin katıldığı törenle hayata geçti. Onur Group CEO’su Emre Ka­raahmetoğlu, “Ukrayna’ya olan desteğimiz sadece ekonomi ile sınırlı değil. Buranın sosyal ha­yatına da dokunuyoruz. Savaşın mağduru olan özellikle çocukla­ra, kadınlara, ailelere yönelik ça­lışmalarımızı hızla genişletiyo­ruz” dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasın­daki sosyal köprü sadece spon­sorluk ile sınırlı değil. Geçtiği­miz aylarda Ukrayna savunu­cularının çocuklarının sağlık ve rehabilitasyonunu iyileştir­me girişimi kapsamında, Uk­raynalı çocuklar, Türkiye’ye geldi. Çocukların 4 grup halin­de gelen çocuklar, bu süre zar­fında bombardıman ve hava saldırılarının yarattığı psikolo­jik durumdan da uzaklaşıyor.

Karadeniz buluşması

Türkiye’deki Ukrayna savu­nucularının çocuklarının reha­bilitasyonu ve rehabilitasyonu projesi, Ukrayna’nın ortakla­rı ve dostları, Türkiye’deki Uk­rayna toplumu, Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafın­dan organize edilen Sumy Böl­ge Askeri İdaresi işbirliği ve Türkiye'deki Ukrayna dostla­rının destekleriyle, kamu kay­nakları kullanılmadan gerçek­leştiriliyor. Türkiye'ye daha önce İzmir, Antalya ve Trab­zon illerinde tatil yapan üç ço­cuk grubu gelmişti. Ukraynalı çocuklar Trabzonspor’un kam­pına katıldı, ortak antrenmana çıktı. 21’inci yüzyılın en kan­lı işgalini yaşayan Ukrayna’da her gün sivil konutlar ve tesis­ler vuruluyor. Sirenlerin sus­madığı ülkede çocuklar sığı­naklarda yaşıyor, eğitimlerini yerin onlarca metre altındaki karanlık odalarda sürdürüyor. Savaşın yarattığı izleri ise spor başta olmak üzere sosyal köp­rüler azaltmaya çalışıyor.