Ukrayna-Türkiye arasında futbol köprüsü kuruluyor
Avrupa’nın futbolcu fabrikası olarak bilinen Lviv merkezli FC Rukh kulübü, Onur Group ile anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmayla Onur, FC Rukh futbol kulübünün genel ortağı oldu. Onur Group CEO’su Emre Karaahmetoğlu, “Ukrayna’ya olan desteğimiz sadece ekonomi ile sınırlı değil" dedi.
Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna işgalinin üzerinden neredeyse 3.5 yıl geçti. Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğü en büyük göç hareketine neden olan işgalde çoğu çocuk binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti, yaralandı, sakat kaldı. Rus Rejimi’nin başlattığı terör saldırılarının hedefinde özellikle okul, hastane, spor tesisleri gibi sivil alanlar öne çıkıyor. Özellikle son günlerde. Türkiye, savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı desteğini açık açık sunarken, dost ülkeye karşı ekonomik, siyasi ve sosyal köprüleri de güçlendiriyor. Bu köprülerden biri de spor. Bildiğiniz üzere Türk futbol tarihinin en başarılı futbolcularından Arda Turan’ın Shaktar Donetks takımına teknik direktör olarak atanmasıyla öne çıkan spor köprüsüne ülkedeki en büyük yabancı yatırımcılardan biri olan Onur Group’un desteğiyle devam ediyor. Sadece Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın da futbolcu fabrikası olarak bilinen Lviv merkezli FC Rukh kulübü, Onur Group ile anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmayla Onur, FC Rukh futbol kulübünün genel ortağı oldu. Anlaşma Onur Group CEO’su Emre Karaahmetoğlu ile kulübün kurucusu olan Hryhoriy Kozlovsky’nin katıldığı törenle hayata geçti. Onur Group CEO’su Emre Karaahmetoğlu, “Ukrayna’ya olan desteğimiz sadece ekonomi ile sınırlı değil. Buranın sosyal hayatına da dokunuyoruz. Savaşın mağduru olan özellikle çocuklara, kadınlara, ailelere yönelik çalışmalarımızı hızla genişletiyoruz” dedi.
Türkiye ile Ukrayna arasındaki sosyal köprü sadece sponsorluk ile sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna savunucularının çocuklarının sağlık ve rehabilitasyonunu iyileştirme girişimi kapsamında, Ukraynalı çocuklar, Türkiye’ye geldi. Çocukların 4 grup halinde gelen çocuklar, bu süre zarfında bombardıman ve hava saldırılarının yarattığı psikolojik durumdan da uzaklaşıyor.
Karadeniz buluşması
Türkiye’deki Ukrayna savunucularının çocuklarının rehabilitasyonu ve rehabilitasyonu projesi, Ukrayna’nın ortakları ve dostları, Türkiye’deki Ukrayna toplumu, Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından organize edilen Sumy Bölge Askeri İdaresi işbirliği ve Türkiye'deki Ukrayna dostlarının destekleriyle, kamu kaynakları kullanılmadan gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye daha önce İzmir, Antalya ve Trabzon illerinde tatil yapan üç çocuk grubu gelmişti. Ukraynalı çocuklar Trabzonspor’un kampına katıldı, ortak antrenmana çıktı. 21’inci yüzyılın en kanlı işgalini yaşayan Ukrayna’da her gün sivil konutlar ve tesisler vuruluyor. Sirenlerin susmadığı ülkede çocuklar sığınaklarda yaşıyor, eğitimlerini yerin onlarca metre altındaki karanlık odalarda sürdürüyor. Savaşın yarattığı izleri ise spor başta olmak üzere sosyal köprüler azaltmaya çalışıyor.