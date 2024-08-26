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Varlık yönetiminde üretken yapay zekâ

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

Boston Consulting Group (BCG) ta­rafından geçtiğimiz ay yayımlanan ‘Global Wealth Report 2024’ raporunda hem sektör gelişmeleri hem de üretken yapay zekânın etkileri değerlendirilmiş. Sizler için özetledim ve etkilerini değer­lendirdim.

Küresel varlık yönetimi hacimleri, son yıllarda önemli değişimler gösterdi. 2023 yılında, küresel net varlıkların yüzde 4,3 artarak 477 trilyon dolara ulaştığı görü­lüyor. Bu artış, 2022›de sadece yüzde 0,2 olan büyüme oranına kıyasla umut verici bir iyileşmenin işareti. Finansal varlıkla­rın yüzde 7 artarak 275 trilyon dolara yük­selmesi, büyük ölçüde kamu hisse senedi piyasalarındaki güçlü performanstan kay­naklanıyor. Bölgesel olarak bakıldığında, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da büyüme daha güçlü olurken, Çin’deki büyüme da­ha sınırlı kaldı.

Bölgesel veriler

2023 yılında Kuzey Amerika, yüz­de 7,3 büyüyerek 11,4 trilyon dolar artış gösterdi. Bu büyüme, özellikle hisse senedi piyasalarındaki toparlanmadan kaynaklanıyor. S&P 500 endeksi, teknoloji ve yarı iletken hisselerinin öncülüğünde yüzde 24’ün üzerinde artış gösterdi.

Batı Avrupa’da finansal varlıkların yüz­de 4,4 büyüyerek 62,7 trilyon dolara ulaş­tığı görülüyor. Ancak bu büyüme Kuzey Amerika’ya kıyasla daha mütevazı kaldı. Avrupa hisse senedi piyasaları, örneğin Stoxx Europe 600, sadece yüzde 16 artış gösterdi.

Asya-Pasifik bölgesinde ise finansal varlıkların yüzde 5,1 arttığı gözlemleni­yor. Çin’deki zayıf büyüme, bölgedeki ge­nel büyümeyi sınırladı. Ancak, Hindistan 2023 yılında 588 milyar dolar ile tarihin­deki en büyük finansal varlık artışını ya­şadı ve 2028’e kadar yıllık ortalama 730 milyar dolar artış bekleniyor.

Açılın üretken yapay zekâ geliyor!

Üretken yapay zekâ (GenAI), varlık yö­netiminde birçok süreçte kullanılıyor. Ra­pora göre GenAI, kişiselleştirilmiş teklif­ler oluşturabilir ve potansiyel müşteri­lerin geçmiş bilgilerini toplayarak CRM programlarına ekleyebilir. Bu da müşteri kazanım sürecini hızlandırır ve verimlili­ği artırır.

Diğer yandan akıllı asistanlar, müşteri sorularını yanıtlayabilir, yatırım önerileri sunabilir ve portföy raporları hazırlayabi­lir. Bu asistanlar, müşteri ilişkileri yöneti­cilerine toplantı hazırlıklarında ve müş­teri etkileşimlerinde de yardımcı olabilir.

Yasal uyum açısından baktığımızda Ge­nAI, müşteri bilgilerini doğrulamak ve periyodik incelemeleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, uyum ekipleri­ne hızlı ve kişiselleştirilmiş destek sağla­yarak iş yükünü azaltır. Aynı zamanda tüm işlemleri izlemek ve müşterileri taramak için de kullanılabilir

Varlık yönetimi süreçlerine bütünsel bir şekilde bakacak olursak GenAI, do­küman hazırlama, müşteri kazanımı ve uyum süreçlerinde verimliliği artırır, in­san hatalarını azaltır ve zaman tasarrufu sağlar. Müşterilere daha hızlı ve daha ki­şiselleştirilmiş hizmet sunulmasını sağ­lar, müşteri memnuniyetini artırır. Ope­rasyonel maliyetleri düşürür, bu da karlı­lığı artırır.

Türkiye’de de bu alanda önemli adımlar atılıyor. Finansal kurumlar, GenAI tekno­lojisini benimseyerek müşteri ilişkileri­ni güçlendirmek ve operasyonel verimli­liği artırmak için çalışıyor. Diğer yandan yapay zekâ ile varlık yönetimi yapan giri­şimlerin de GenAI teknolojisini kendile­rine uyarlayarak son kullanıcılara finans kurumları üzerinden hizmet vermeye ha­zırlandıklarını görüyorum. Portföy yöne­tim şirketlerinin ve aracı kurumların, ya­pacakları iş birlikleri ile GenAI’nin sun­duğu olanakları kullanıp, küresel rekabet avantajı elde etme potansiyeli bulunuyor. Bu yılın sonuna doğru bu teknolojiyi de­neyimleyeceğimize inanıyorum.

BCG’nin bu önemli raporu da üretken yapay zekânın varlık yönetiminde dev­rim yaratma potansiyeline sahip olduğu­nu gösteriyor. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse üretken yapay zekâ, varlık yöne­timinde geleceğin anahtarı olabilir.

Güzel bir gelecek için…

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