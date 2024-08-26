Varlık yönetiminde üretken yapay zekâ
Boston Consulting Group (BCG) tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ‘Global Wealth Report 2024’ raporunda hem sektör gelişmeleri hem de üretken yapay zekânın etkileri değerlendirilmiş. Sizler için özetledim ve etkilerini değerlendirdim.
Küresel varlık yönetimi hacimleri, son yıllarda önemli değişimler gösterdi. 2023 yılında, küresel net varlıkların yüzde 4,3 artarak 477 trilyon dolara ulaştığı görülüyor. Bu artış, 2022›de sadece yüzde 0,2 olan büyüme oranına kıyasla umut verici bir iyileşmenin işareti. Finansal varlıkların yüzde 7 artarak 275 trilyon dolara yükselmesi, büyük ölçüde kamu hisse senedi piyasalarındaki güçlü performanstan kaynaklanıyor. Bölgesel olarak bakıldığında, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da büyüme daha güçlü olurken, Çin’deki büyüme daha sınırlı kaldı.
Bölgesel veriler
2023 yılında Kuzey Amerika, yüzde 7,3 büyüyerek 11,4 trilyon dolar artış gösterdi. Bu büyüme, özellikle hisse senedi piyasalarındaki toparlanmadan kaynaklanıyor. S&P 500 endeksi, teknoloji ve yarı iletken hisselerinin öncülüğünde yüzde 24’ün üzerinde artış gösterdi.
Batı Avrupa’da finansal varlıkların yüzde 4,4 büyüyerek 62,7 trilyon dolara ulaştığı görülüyor. Ancak bu büyüme Kuzey Amerika’ya kıyasla daha mütevazı kaldı. Avrupa hisse senedi piyasaları, örneğin Stoxx Europe 600, sadece yüzde 16 artış gösterdi.
Asya-Pasifik bölgesinde ise finansal varlıkların yüzde 5,1 arttığı gözlemleniyor. Çin’deki zayıf büyüme, bölgedeki genel büyümeyi sınırladı. Ancak, Hindistan 2023 yılında 588 milyar dolar ile tarihindeki en büyük finansal varlık artışını yaşadı ve 2028’e kadar yıllık ortalama 730 milyar dolar artış bekleniyor.
Açılın üretken yapay zekâ geliyor!
Üretken yapay zekâ (GenAI), varlık yönetiminde birçok süreçte kullanılıyor. Rapora göre GenAI, kişiselleştirilmiş teklifler oluşturabilir ve potansiyel müşterilerin geçmiş bilgilerini toplayarak CRM programlarına ekleyebilir. Bu da müşteri kazanım sürecini hızlandırır ve verimliliği artırır.
Diğer yandan akıllı asistanlar, müşteri sorularını yanıtlayabilir, yatırım önerileri sunabilir ve portföy raporları hazırlayabilir. Bu asistanlar, müşteri ilişkileri yöneticilerine toplantı hazırlıklarında ve müşteri etkileşimlerinde de yardımcı olabilir.
Yasal uyum açısından baktığımızda GenAI, müşteri bilgilerini doğrulamak ve periyodik incelemeleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, uyum ekiplerine hızlı ve kişiselleştirilmiş destek sağlayarak iş yükünü azaltır. Aynı zamanda tüm işlemleri izlemek ve müşterileri taramak için de kullanılabilir
Varlık yönetimi süreçlerine bütünsel bir şekilde bakacak olursak GenAI, doküman hazırlama, müşteri kazanımı ve uyum süreçlerinde verimliliği artırır, insan hatalarını azaltır ve zaman tasarrufu sağlar. Müşterilere daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sunulmasını sağlar, müşteri memnuniyetini artırır. Operasyonel maliyetleri düşürür, bu da karlılığı artırır.
Türkiye’de de bu alanda önemli adımlar atılıyor. Finansal kurumlar, GenAI teknolojisini benimseyerek müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için çalışıyor. Diğer yandan yapay zekâ ile varlık yönetimi yapan girişimlerin de GenAI teknolojisini kendilerine uyarlayarak son kullanıcılara finans kurumları üzerinden hizmet vermeye hazırlandıklarını görüyorum. Portföy yönetim şirketlerinin ve aracı kurumların, yapacakları iş birlikleri ile GenAI’nin sunduğu olanakları kullanıp, küresel rekabet avantajı elde etme potansiyeli bulunuyor. Bu yılın sonuna doğru bu teknolojiyi deneyimleyeceğimize inanıyorum.
BCG’nin bu önemli raporu da üretken yapay zekânın varlık yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse üretken yapay zekâ, varlık yönetiminde geleceğin anahtarı olabilir.
Güzel bir gelecek için…