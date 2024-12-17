Yapay zekânın iş dünyası ve toplum­sal süreçlerdeki, ‘Devrim ya da Röne­sans 2.0’ diye tanımlayabileceğimiz dö­nüştürücü gücünü ve uyumlanma gereği­ni artık hiç kimse tartışmıyor. O yüzden bu gücü olumlu dönüşüm ve gelişmelere kanalize edebilmek için yapay zekâ giri­şimlerine “Acil!” kaydı ile stratejik yatı­rımlar yapılması, destekler verilmesi ge­rekiyor.

Bu süreçte yalnızca girişimcilere destek sağlamakla kalmayıp, yapay zekâ ekosiste­minin güçlenmesine ve etkinliğinin art­masına katkıda bulunmak büyük önem ta­şıyor. İş dünyasında, toplumsal alanlarda ve bireysel çabalarda yapay zekâ tabanlı çö­zümleri teşvik ederek, kurumların yenilikçi ve sinerjik yaklaşımlar geliştirmelerine des­tek verilmesi kritik bir gereklilik.

Yazılarımı düzenli olarak takip edenler, bu konulara sık sık değindiğimi bilir. İçe­riklerimde öncelikle iş dünyasını, kamuyu, STK’ları ve daha iyi bir geleceğe aktif katkı sağlama çabasında olan herkesi esinlendir­meyi ve fayda sağlayacak bilgiler aktarma­yı hedeflediğimi teyit edeceklerdir. Bu doğ­rultuda, geçtiğimiz hafta ilk kez düzenlenen ve ülkemizin değerli iş dünyası temsilcileri, akademisyenleri ve düşünürleriyle birlikte jürisinde gururla yer aldığım çok önemli bir oluşumdan bahsetmek istiyorum.

Ekosistem ekosistem ekosistem…

Artık biliyoruz ki, ekosisteme faydası olmayan, ekosistemi büyütmeye ve sür­dürülebilir kılmaya hizmet etmeyen tüm çabalar aslında boşa gidiyor hatta güven sarstığı için zararı oluyor. Ancak ve ancak, ekosistemin sürdürülebilirliğini ve ‘rekaber­liği’ (rekabet ve iş birliği) önceleyen projeler başarılı oluyor ve amaca uygun sonuçlar ya­ratıyor. İşte tam da bu gerçekten hareketle ilerlediği için 100. yılını kutlama başarısı­na erişen Cumhuriyetimizin ilk milli banka­sı Türkiye İş Bankası’nın sermayesiyle, bir Yapay Zekâ Fabrikası projesi başlatıldı.

Bu proje, yapay zekâ alanındaki ilk ya­tırım odaklı büyüme destek programı ve Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC - Corporate Venture Capital) hızlandırma programı. Kısaca YZF olarak anılan Yapay Zekâ Fabrikası, Türkiye ve dünya genelinde­ki yapay zekâ girişimlerine stratejik yatırım­lar yapma vizyonuyla hayata geçirildi.

En büyük sorun “Scale Up – Büyütmek” aşamasında yaşanıyor!

İş Bankası bünyesinde faaliyet gösteren ancak tamamen bağımsız hareket eden son derece nitelikli, genç ve özel bir ekip tarafın­dan yönetilen YZF oluşumu, girişimlere ya­pılan yatırımların yanı sıra özellikle “Sca­le Up – Büyütmek” aşamalarında yardımcı olacak katkılar sunuyor. Sağladığı büyüme ve destek hizmetleriyle girişimlerin sürdü­rülebilir bir şekilde gelişmesine ve küresel başarı hikâyeleri yaratmasına odaklanıyor. YZF kendisini yapay zekâ teknolojilerinin daha geniş alanlarda kullanılması ve etkin­liğinin artırılması için girişimlerden büyük kurumlara kadar tüm paydaşların katkıları­nı alan örnek ve önemli bir platform olarak konumlandırıyor

İşte bu çabaların ilk meyveleri, bir­kaç gün önce benim de jürisinde yer aldı­ğım, aşağıda kazananların tam listesini paylaştığım “Yapay Zekâ Fabrikası 2024 Ödülleri” ile taçlandırıldı.

İnovasyon ve İş Birliği: Altın: TOGG, Gü­müş: L’Oréal, Bronz: Doğuş Teknoloji. Eko­sisteme Katkı: Altın: TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, Gümüş: AITR - Tür­kiye Yapay Zekâ Platformu, Bronz: Micro­soft. Sağlık Teknolojileri: Altın: Acıbadem Sağlık Grubu, Gümüş: Eczacıbaşı Evital, Bronz: Abdi İbrahim Teknoloji. YZF Aka­demi: Altın: İstanbul Teknik Üniversite­si, Gümüş: Koç Üniversitesi, Bronz: Bilkent Üniversitesi.

YZF Sanat: Altın: Refik Ana­dol, Gümüş: Mehmet Ünal, Bronz: Ecem Dilan Köse. YZF Finansal Teknoloji: Al­tın: iyzico, Gümüş: Colendi, Bronz: BEL­BİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmet­leri A.Ş. YZF Sürdürülebilirlik ve Etki: Altın: Tüpraş, Gümüş: TÜBİTAK Marma­ra Araştırma Merkezi, Bronz: Borusan En­BW Enerji. YZF STK: Altın: Türkiye Bili­şim Vakfı, Gümüş: Türkiye Metal Sanayici­leri Sendikası, Bronz: Habitat Derneği. YZF Özel: Bi’ Dünya Kıvılcım Derneği, Global Turks AI.

Tüm kazananları ve katılanları kutla­rım. Sizlerin de gelecek yıl için şimdiden harekete geçmenizi öneririm…