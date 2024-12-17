Yapay zekâ fabrikası
Yapay zekânın iş dünyası ve toplumsal süreçlerdeki, ‘Devrim ya da Rönesans 2.0’ diye tanımlayabileceğimiz dönüştürücü gücünü ve uyumlanma gereğini artık hiç kimse tartışmıyor. O yüzden bu gücü olumlu dönüşüm ve gelişmelere kanalize edebilmek için yapay zekâ girişimlerine “Acil!” kaydı ile stratejik yatırımlar yapılması, destekler verilmesi gerekiyor.
Bu süreçte yalnızca girişimcilere destek sağlamakla kalmayıp, yapay zekâ ekosisteminin güçlenmesine ve etkinliğinin artmasına katkıda bulunmak büyük önem taşıyor. İş dünyasında, toplumsal alanlarda ve bireysel çabalarda yapay zekâ tabanlı çözümleri teşvik ederek, kurumların yenilikçi ve sinerjik yaklaşımlar geliştirmelerine destek verilmesi kritik bir gereklilik.
Yazılarımı düzenli olarak takip edenler, bu konulara sık sık değindiğimi bilir. İçeriklerimde öncelikle iş dünyasını, kamuyu, STK’ları ve daha iyi bir geleceğe aktif katkı sağlama çabasında olan herkesi esinlendirmeyi ve fayda sağlayacak bilgiler aktarmayı hedeflediğimi teyit edeceklerdir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta ilk kez düzenlenen ve ülkemizin değerli iş dünyası temsilcileri, akademisyenleri ve düşünürleriyle birlikte jürisinde gururla yer aldığım çok önemli bir oluşumdan bahsetmek istiyorum.
Ekosistem ekosistem ekosistem…
Artık biliyoruz ki, ekosisteme faydası olmayan, ekosistemi büyütmeye ve sürdürülebilir kılmaya hizmet etmeyen tüm çabalar aslında boşa gidiyor hatta güven sarstığı için zararı oluyor. Ancak ve ancak, ekosistemin sürdürülebilirliğini ve ‘rekaberliği’ (rekabet ve iş birliği) önceleyen projeler başarılı oluyor ve amaca uygun sonuçlar yaratıyor. İşte tam da bu gerçekten hareketle ilerlediği için 100. yılını kutlama başarısına erişen Cumhuriyetimizin ilk milli bankası Türkiye İş Bankası’nın sermayesiyle, bir Yapay Zekâ Fabrikası projesi başlatıldı.
Bu proje, yapay zekâ alanındaki ilk yatırım odaklı büyüme destek programı ve Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC - Corporate Venture Capital) hızlandırma programı. Kısaca YZF olarak anılan Yapay Zekâ Fabrikası, Türkiye ve dünya genelindeki yapay zekâ girişimlerine stratejik yatırımlar yapma vizyonuyla hayata geçirildi.
En büyük sorun “Scale Up – Büyütmek” aşamasında yaşanıyor!
İş Bankası bünyesinde faaliyet gösteren ancak tamamen bağımsız hareket eden son derece nitelikli, genç ve özel bir ekip tarafından yönetilen YZF oluşumu, girişimlere yapılan yatırımların yanı sıra özellikle “Scale Up – Büyütmek” aşamalarında yardımcı olacak katkılar sunuyor. Sağladığı büyüme ve destek hizmetleriyle girişimlerin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine ve küresel başarı hikâyeleri yaratmasına odaklanıyor. YZF kendisini yapay zekâ teknolojilerinin daha geniş alanlarda kullanılması ve etkinliğinin artırılması için girişimlerden büyük kurumlara kadar tüm paydaşların katkılarını alan örnek ve önemli bir platform olarak konumlandırıyor
İşte bu çabaların ilk meyveleri, birkaç gün önce benim de jürisinde yer aldığım, aşağıda kazananların tam listesini paylaştığım “Yapay Zekâ Fabrikası 2024 Ödülleri” ile taçlandırıldı.
İnovasyon ve İş Birliği: Altın: TOGG, Gümüş: L’Oréal, Bronz: Doğuş Teknoloji. Ekosisteme Katkı: Altın: TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, Gümüş: AITR - Türkiye Yapay Zekâ Platformu, Bronz: Microsoft. Sağlık Teknolojileri: Altın: Acıbadem Sağlık Grubu, Gümüş: Eczacıbaşı Evital, Bronz: Abdi İbrahim Teknoloji. YZF Akademi: Altın: İstanbul Teknik Üniversitesi, Gümüş: Koç Üniversitesi, Bronz: Bilkent Üniversitesi.
YZF Sanat: Altın: Refik Anadol, Gümüş: Mehmet Ünal, Bronz: Ecem Dilan Köse. YZF Finansal Teknoloji: Altın: iyzico, Gümüş: Colendi, Bronz: BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. YZF Sürdürülebilirlik ve Etki: Altın: Tüpraş, Gümüş: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Bronz: Borusan EnBW Enerji. YZF STK: Altın: Türkiye Bilişim Vakfı, Gümüş: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Bronz: Habitat Derneği. YZF Özel: Bi’ Dünya Kıvılcım Derneği, Global Turks AI.
Tüm kazananları ve katılanları kutlarım. Sizlerin de gelecek yıl için şimdiden harekete geçmenizi öneririm…