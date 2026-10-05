Yapay zekâ kullanımında bir yılda iki kat artış
Fikri takip bu hafta da batan fonların yarattığı sorunları ele almayı gerektiriyor aslında. Ama son bir haftada merak edilen ve yanıtlanması hem adalet hem ekonomik istikrar açısından elzem olan sorulara elle tutulur somut bir yanıt gelmedi. Beklemeye devam edip iyi bir habermiş gibi duran yapay zekâya (YZ) bakalım.
Yapay zekâ kullanan işletme ve fert sayısı hızla artıyor
TÜİK 2021’den itibaren her yıl 10 ve daha fazla çalışana sahip işletmelerde YZ kullanımına dair istatistikler yayınlıyor. 2026 yılının istatistikleri Cuma günü yayınlandı. 2025’te işletmelerin yüzde 7,5’i YZ kullanırken bu oran 2026’da yüzde 14’e yükselmiş; kullanım düzeyi oldukça düşük ama artış yüksek. 2021’de YZ kullanan işletme oranı yüzde 2,7’den ibaretti. Kullanımın düşük olmasının bir nedeni Türkiye’de işletmelerin ortalama büyüklüğünün çok düşük olası. 10-49 çalışana sahip grupta kullanım oranı yüzde 12,8, 50- 249’da yüzde 17,0, 250+ da yüzde 37,1. YZ’nin en çok kullanıldığı faaliyet alanları ise Telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmeti ile Medya. Bu faaliyet alanlarında YZ kullanan işletme sayısı sırasıyla yüzde 63,7 ve yüzde 57,1
YZ kullanan vatandaş sayısı internet kullanan kesimde 2025’ten itibaren takip ediliyor. Geçen yıl 16-74 yaş kuşağında yüzde 19,2 olan YZ kullanım oranı bu yıl yüzde 37,6’ya yükselmiş. Beklenebileceği gibi genç kuşakta (16- 24) bu oran yüzde 65 iken 55-64 yaş grubunda yüzde 10,6’dan ibaret. Genç kuşağın büyük bölümünün internet kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde neredeyse her 3 gençten ikisi YZ kullanıyor. Eğitim düzeyi de önemli bir etken. Yüksek öğrenimlilerde kullanma oranı yüzde 62,7, 8 yıllık eğitimde yüzde 35,5, ilkokul mezunlarında yüzde 8,5. Ortalama eğitim seviyesi arttıkça kullanan sayısı artmaya devam edecek. Ayrıca YZ kullanmayanlara nedeni sorulduğunda yüzde 29’u “varlığından haberdar değildim” demiş. Önümüzdeki yıllarda bir kartopu etkisine de şahit olacağız demektir.
Yapay zekâ ne amaçla kullanılıyor?
YZ teknolojisi baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Kötü amaçlarla yani bireysel mahremi ve özgürlükleri tehdit edecek şekilde kullanılması büyük endişe doğurmuş durumda. Öte yandan otomasyonla birleştirilerek emek ve sermaye verimliliğini dolayısıyla çalışan başına geliri yükselterek iyi amaçla da kullanılması mümkün. Halen YZ’nın nasıl dizginleneceği ve doğru yola sevk edileceği halen büyük bir tartışma konusu. Bu bağlamda YZ kullanan vatandaş ve işletme sayısının ülkemizde hızla artıyor olmasını nasıl karşılamayız? Sevinmeli miyiz endişelenmeli miyiz? Bu sorunun yanıtı önemli ölçüde YZ’nin ne amaçla kullanıldığına bağlı. Mevcut veriye bireysel kullanımdan başlayarak bir göz atalım.
TÜİK YZ’yi hangi amaçlarla kullanıyorsunuz diye soruyor ve alternatif yanıtlar sunuyor. Yüzde 86,4’ü “özel amaçlar için” yanıtını veriyor. Ancak özel amaçların kapsamı hakkında bir açıklama yok. Eş dost çevresinden kapsamın bir hayli geniş olduğunu, yemek tariflerinden tutun da cinsler arası her türden ilişkiye dair bilgi/öneri edinmeye kadar gittiğini işitiyorum. Bana göre bu amaçlarla kullanımdan endişelenmek için bir neden yok. Sağlık konularında da YZ’ye başvurulduğunu duyuyorum. Eğer doktoru ikame etmiyorsa bence bir mahsur yok. Meslek ve iş için ile örgün eğitim için kullanma oranları yüzde 37,3 ve yüzde 32,6. Beşeri sermayeyi geliştirmesi bakımından bu kullanımlar kuşkusuz yararlı.
İşletmelere gelince. İlk olarak imalat sanayinde yani YZ’nin otomasyon ile birleştirilerek verimlilik artışlarının öncelikle yer alacağı bir alanda YZ kullanan firmaların oranı yüzde 15,2’den ibaret. Bu “verimlilik artabilir ama ciddi istihdam kayıpları da yaşanır” tartışmasına girmeye değmeyecek kadar düşük bir oran. YZ ağırlıklı olarak pazarlama (yüzde 51), Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri (yüzde 46,3) ile işletme süreçlerinin ve yönetiminin organizasyonu (yüzde 42,6) için kullanılıyor. Bu kullanımlarda YZ’yi işi ikameden ziyade tamamlayıcı işlevde görüyorum. Eğer pazarlamada bireysel veriler istismar edilmeyecekse bence faydalı bir kullanım. Üretim/hizmet süreçleri ile Muhasebe kontrol/finans yönetimi amacıyla kullanma oranları yüzde 43,4 ve 34,4. Bu işlevlerde kimi işlerin YZ ile ikame edilmesi mümkün. Ama uygulamada bu ikame şimdiye dek yaşandı mı ya da ne ölçüde yaşandı bilgimiz yok. Bence TÜİK anket sorularının kapsamına bu yönde genişletmeli.
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