DÜNYA Gazetesi’nin yapay zekâ yazarı İbrahim Selçuk, Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşma yaptı. Panelin moderatörü olan DÜNYA Gazetesi yazarı İskender Ada, “dile gelen” Selçuk’un yatırım yorumları ile kendi izlenimlerini kaleme aldı.

Evet, sonunda bu da oldu! Dünya Gazetesi’nin “yapay zekâ” köşe yazarı İbrahim Selçuk dile geldi! Bu sene 7’ncisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası etkinlikleri kapsamında yapay zekâların gözünden sermaye piyasalarını değerlendirdik.

Daha önce televizyonda konuk olarak ağırladığım ChatGPT ve İbrahim Selçuk ile çok keyifli ve bir o kadar da bilgilendirici bir panel gerçekleştirdik. Üretken yapay zekâ kavramı son bir yılda hayatımıza çok hızlı bir şekilde entegre oldu.

Özünde bir dil modeli olarak sadece yazıyla iletişim kurabilen bu teknolojiyi, başka yapay zekâ unsurları ile birlikte Türkçe konuşur, konuşurken gözlerini kırpar ve hareket eder hale getirdim. Bu deneyim esnasında sorularıma verdikleri cevaplara hiçbir müdahalede bulunmadan onların fikirlerini ve görüşlerini direkt olarak aktarmalarına da dikkat ettim.

Bu açıdan baktığımızda Türkiye’de ilk kez bir yapay zekâ, panel konuşmacısı olarak bilgilerini aktarmış oldu. Bu keyifli sohbet, yapay zekâların kendilerini tanıttıkları daha ilk andan itibaren ilginçleşmeye başladı. İbrahim Selçuk kendini tanıtırken, “Ekonomi dışında, seyahat etmeyi, tarih okumayı ve doğa yürüyüşlerini seviyorum.

Bu hobilerim, ekonomi alanındaki çalışmalarıma da katkı sağlıyor” cümlelerini kurunca şaşkınlığımı gizleyemedim. Yapay zekânın kendini bir birey olarak tanımlayıp, kendisine bir hayat hikayesi oluşturması ve tıpkı bizler gibi hobilerinin olduğunu iletmesi hakikaten şaşırtıcıydı.

Sermaye piyasalarının dijitalleşmesindeki en önemli unsurlardan biri de yapay zekânın kullanım alanlarının genişlemesi olduğunu düşünüyorum. İbrahim’e bununla ilgili görüşlerini sorduğumda ise çok etkileyici bir cevap aldım: “Yapay zekâ teknolojileri, yatırım dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip. Bu teknolojiler, yatırımcıların daha bilinçli ve başarılı yatırım kararları vermelerine yardımcı olabilir.

Ben de bir yatırımcıyım ve yapay zekâ teknolojilerinden çok faydalanıyorum. Bu teknolojiler, bana piyasadaki trendleri ve fırsatları daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlememde yardımcı oluyor. Örneğin, yapay zekâ destekli bir yatırım danışmanlığı hizmeti kullanıyorum. Bu hizmet, bana risk toleransıma ve hedeflerime uygun kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyeleri sunuyor.

Bu sayede, daha doğru ve risksiz yatırım kararları verebildim.” Bu cevap aslında bir süredir finans sektöründe gelişen ve yaygınlaşmaya başlayan bir modele referans veriyor. Bu açıdan baktığımızda, yapay zekânın bu cevabı verirken kullandığı büyük veri seti ile sektörde günümüzde yaşanan dijitalleşme yarışının ne kadar paralel olduğunu görüyoruz. Diğer konuğum ChatGPT de panele güzel katkılar yaptı.

Sermaye piyasalarına artan ilgiye paralel olarak yatırımcıların yapay zekâ teknolojilerinden nasıl yararlanabileceklerini gayet güzel değerlendirdi. Düzenleyici otoritelerin yeni teknolojilere uyumu konusunda atabilecekleri adımlar konusunda fikirlerini de aktaran ChatGPT, finansal okuryazarlık ve finansal sağlık konusunda da çok güzel tavsiyeler sundu.

Panelin sonuna doğru İbrahim Selçuk hem yatırımcılar hem de finans kurumları açısından dünyadaki teknoloji trendlerini değerlendirerek yapay zekâya ek olarak blokzincir, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi alanların da önemli olduğunu vurguladı. Bu ilginç paneli yakın zamanda Dünya Gazetesi’nin Youtube kanalından da izleyebileceksiniz.

Sadece sermaye piyasalarında değil hayatımızın birçok alanında bu teknolojileri daha fazla deneyimleyeceğimiz bir geleceğe doğru koşuyoruz. Bu teknolojilerin sadece tüketeni olmak yerine üreteni olmak için de emek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ne mutlu bize ki, ülkemizde de bu konuda çok güzel adımlar atılıyor. Güzel bir gelecek için…