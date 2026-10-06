Yapay zekâdan süper zekâya doğru
YZ’nın yeteneklerini geldiği aşamayı biliyoruz. Peki çok farklı alanlarda en yetkin insanları aşan sistemlerle karşılaşırsak ne olacak? Üretim, rekabet ve karar verme süreçlerimiz nasıl değişecek? “Yapay zekâdan süper zekâya” doğru bir tartışmanın içine girdik. Süper zekânın, geniş bir bilişsel görev yelpazesinde insanın en yüksek yetkinliklerini aşan sistemleri ifade ettiğini anlıyoruz. Belirli sınavlarda insanı geçen veya bazı işleri kendi başına yürüten bir model, bu tanımı kendiliğinden karşılamıyor.
Kavramın arkasında yatan unsurlar
ABD, 29 Eylül tarihli Başkanlık Kararnamesi ile federal yürütmede “Artificial Intelligence” yerine “Super Intelligence” yani “süper zekâ” ifadesini resmî diline taşıdı. Şimdilik mevcut YZ tanımı esas alınıyor, ancak bu konuda henüz bilimsel bir eşik aşılmamış durumda.
Bu tercihin arkasındaki iddia: Teknolojik liderliği sermaye, yetenek ve kamu politikalarıyla güçlendirme hamlesi sanki. Anladığımız kadarıyla ABD, gelişen zekâ sistemlerinin ekonomik ve stratejik gücünü kendi liderliği etrafında şekillendirmek istiyor. Bu durumda kavramı tanımlayanların standartlara, yatırımlara ve pazarın yönüne etkisi de büyüyecek gibi duruyor.
Güven ve denetim
Teknolojinin ulaşabileceği kapasite ve toplumun bu kapasiteyi yönetebilmesini birlikte düşünmeliyiz. “Süper” nitelemesi, sistemlere sınırsız güven duymamıza yol açmamalı. 2026 Uluslararası YZ Güvenliği Raporuna göre matematik, yazılım ve özerk görevlerde ilerleme sürerken, karmaşık işlerdeki güvenilirlik sorunları da sürüyor. Beyaz Saray’ın teknoloji şirketleriyle açıkladığı mutabakat da iç kontroller, bağımsız değerlendirme ve yönetim kurulu gözetimini öngörüyor.
Türkiye’nin yaklaşımı ve öncelikleri
Bu yaklaşımın hukuk düzenimiz, işletme yapılarımız ve kamu yararı bakımından sonuçlarını ayrıca değerlendirmeliyiz.
Türkiye’nin hazırlığı bilimsel kanıta, millî ihtiyaçlara ve üretim kapasitesine dayanmalı. Şu anda resmî terminolojimizi değiştirmeyi gerektiren bir bilimsel sonuç yok henüz. Buna karşılık ileri YZ’nın sanayimizde, kamu hizmetlerinde ve iş gücümüzde oluşturabileceği dönüşüme yönelik hazırlıklarımıza hız vermeliyiz.
Türkiye YZ Eylem Planı 2026–2030 uygulama önceliklerini güncellemeliyiz. YZ ajanlarının daha fazla işi üstlenmesi, kritik süreçlerde insan denetimi, model ve veri güvenliği, dış sağlayıcılara bağımlılık ve mesleklerdeki dönüşüm birlikte değerlendirilmeli. Mevcut tedbirlerin yeterliliği sınanmalı; gerekli değişiklikler sorumlusu, bütçesi ve takvimi belli adımlara dönüştürülmeli. Bakanlığımız koordinasyonunda, mevcut yönetişim içinde yürütülecek bu değerlendirmeye kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum katkı vermeli. Kaynaklar, farklı gelişme senaryolarında da yetkinlik ve ekonomik değer üretecek alanlara yönlendirilmeli.
İş dünyasının ihtiyaçlarına karşılık yapılacaklar
İş dünyasının ihtiyaçlarını ortaklaştırmalıyız. Hangi işlerin değişeceği, işletmelerin hangi becerilere ihtiyaç duyacağı ve hangi yatırımlardan fayda sağlayacağı ortaya konulmalı. Ortak deneme imkânları, çalışanlara yönelik eğitimler ve satın alma rehberleri küçük işletmelerin dönüşümünü kolaylaştıracaktır. Yerli firmalarımızın yetkinlikleri, ileri modeller karşısındaki fırsatları ve bağımlılıkları incelenip masaya yatırılmalı. Üniversitelerle Türkçe ve sektör bazlı testler, doğrulanabilir pilotlar hazırlanmalı.
Yerli ekosistemin geleceğine dair önlemler
Yerli ekosistemimiz kendi geleceğini sorgulamalı. Firmalarımız, ileri modellerin bazı yazılım hizmetlerini ucuzlatacağını düşünerek ürün ve gelir modellerini bu ihtimale göre sınamalı. Temel model araştırmalarını sürdürürken açık kaynak ve açık ağırlıklı modelleri uygun lisanslarla Türkçe veri, sektör uzmanlığı ve yerli altyapıyla buluşturabiliriz. Çalışanlarımızı sistem tasarımı, doğrulama, güvenlik ve alan uzmanlığında güçlendirmeliyiz. Başarıyı üretim, istihdam, ihracat ve dönüşüm üzerinden ölçmeliyiz. Verimlilik artışının yanında fikrî mülkiyetin kimde kaldığına, dış teknoloji ödemelerine ve net döviz katkısına bakmalıyız. Ortak aklı, sonuç üreten iş birliğine dönüştürmeliyiz.
Süper zekâya hangi hızla ve hangi biçimde yaklaşılacağı konusunda belirsizlikler var. Türkiye, bu belirsizlikler içinde öğrenen, üreten ve yön veren kapasitesini geliştirebilir. Modellerin zekâsı büyürken, Türkiye’nin üretim gücü ve karar verme kapasitesini büyütmeliyiz.
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