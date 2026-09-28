Türkiye “Dijital Şirket” modeli nasıl olmalı?
2027–2029 Orta Vadeli Programda teknoloji tabanlı girişimlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayacak ‘Dijital Şirket Uygulaması’nın hayata geçirilmesi hedefi yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da dünyanın farklı noktalarındaki girişimcilerin Türkiye’de dijital yollarla şirket kurabilmesini sağlayacak bir yapıya dönüşmesini hedeflediğini açıklamıştı.
Peki bu model nasıl ele alınmalı?
Dijital Şirket uygulaması; yalnızca şirket kuruluşunu dijitalleştirip hızlandırmanın ötesinde, “şirketin kuruluşundan vergi ve sosyal güvenlik işlemlerine, oda ve sicil süreçlerinden banka hesabı ve finansmana erişime, muhasebe ve elektronik belgelerden CRM, ERP ve bulut altyapısına, istihdamdan yatırım ve ihracata kadar şirket yaşam döngüsünü uçtan uca dijital ve bütünleşik yürüten bir model olarak” ele alınmalı.
Bazı Ülkelerdeki Dijital Şirket modelleri
Estonya e-Residency: Girişimcinin ülkenin dijital iş altyapısına uzaktan erişebilmesi.
İngiltere Companies House: Dijital kuruluş süreci, kimlik doğrulama ve şirket bilgilerinin güvenilirliğini artıran yükümlülükler.
Singapur ACRA Bizfile: Şirket kuruluşu, şirket işlemlerini merkezi dijital altyapıda toplama, Singpass ve Corppass gibi dijital kimlik altyapılarıyla birlikte çalışma.
Başarılı modellerin ortak özelliği: Elektronik ortama taşıma yanında şirket kimliği, sicil, doğrulama, kamu işlemleri ve özel sektör hizmetleri birlikte çalışabilir bir ekosisteme dönüşüyor.
Türkiye modeli nasıl olabilir?
Güçlü taraflarımızı bir araya getirerek daha ileri bir model kurmak mümkün.
Kamu; güvenilir dijital altyapıyı, kuralları ve standartları oluşturmalı, özel sektör ekosisteminin bu altyapı üzerinde ürün ve hizmet geliştirmesinin önünü açmalı.
Ticaret Bakanlığı–MERSİS altyapısı ile TOBB ve oda/ticaret sicili ağı birlikte Dijital Şirket uygulaması operasyonel omurgasının oluşması. Tescil, oda üyeliği ve Ticaret Sicil Gazetesi süreçleri girişimci açısından tek bir dijital kullanıcı olması.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Şirket statüsünün teknoloji ve girişimcilik kriterlerini belirlemesi. Teknogirişim Rozeti, kuluçka merkezleri ve teknopark sistemiyle ilişki kurulması.
“Bir kez veri ver” ilkesi uygulanmalı. Bir kamu kurumunun veya yetkili kuruluşun sahip olduğu doğrulanmış veri başka bir süreçte girişimciden yeniden istenmemeli.
Şirket kuruluşuyla birlikte vergi, sosyal güvenlik, elektronik tebligat, elektronik imza ve gerekli diğer kayıt süreçleri otomatik başlatılabilmeli.
Özel sektör yazılım ekosistemi sistemin asli unsurlarından biri olmalı. Kamu; muhasebe, ERP, CRM, e-dönüşüm, bulut, siber güvenlik ve benzeri hizmetleri üreten sektörümüz yerli teknoloji ürünlerinin standart API’ler üzerinden sisteme bağlanabileceği açık entegrasyon kuralları oluşturmalı.
Dijital Şirket profili “şirket pasaportu” mantığına dönüşebilmeli. Şirketin doğrulanmış temel bilgilerinin banka, yatırımcı, kamu kurumu veya yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılarla izinli ve güvenli biçimde paylaşılması mümkün olmalı.
Şirket büyütmeye de odaklanmalı. İhracat destekleri, yatırım programları, girişim sermayesi fonları, teknoparklar ve uluslararasılaşma destekleri Dijital Şirket profiliyle ilişkilendirilmeli. Dijital Şirket uygulamasının işletim ve uygulama koordinasyonu; TOBB’un oda ve ticaret sicili ağı ile iş dünyasına erişim kapasitesini merkezine alan yeni bir yönetişim modeliyle kurgulanmalı.
Uzaktan çalışma artık geçici düzenleme olmamalı
Tekoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan bilişim personelinin bölge veya merkez dışında geçirdiği sürelerin gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilme oranı, 10766 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yüzde 100, diğer personel için yüzde 75 uygulamasının yıllık uzatılma beklentisi şirketler açısından öngörülebilirlik sorunu oluşturmakta.
31 Aralık 2028 başka bir kritik eşik. Dolayısıyla 4691 ile 5746 kanun çerçevesinde 2028 sonrasını da tasarlayacak düzenlemelere ihtiyaç var.
Teknoparklar “laboratuvarlar, ortak Ar-Ge altyapıları, üniversite-sanayi işbirliği, mentorluk, yatırımcı ilişkileri ve ekosistem etkileşiminin” merkezi olmaya devam etmeli.
Hedef; daha fazla “teknoloji girişimi, nitelikli istihdam, yatırım, yazılım ve teknoloji ihracatı üreten bir ekosistem”
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