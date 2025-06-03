Yapay zekânın nükleeri: AGI ve Türkiye

Dünya, sessiz ancak derinden sarsan bir “Yeni Soğuk Savaşın” eşiğinde. Ancak bu kez cepheleşme, nükleer silah­ların değil, Yapay Genel Zekâ (AGI - Arti­ficial General Intelligence) ekseninde şe­killeniyor.

Bu stratejik rekabette belirleyici olan, yal­nızca hız değil, aynı zamanda derinlik, enteg­re bir vizyon ve proaktif adaptasyon yetene­ği. AGI, insan beyninin teorik olarak yapabi­leceği her şeyi gerçekleştirme kabiliyetine sahip sistemleri ifade ediyor. Bu tanım, kar­maşık kod yazmaktan, özgün teoriler üretme­ye, stratejik kararlar almaktan, kritik verileri analiz etmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsı­yor.

Üstelik bu yetenekler, kusursuz bir doğ­rulukla ve teorik olarak sınırsız ölçeklenebi­lirlikle sunuluyor. DeepMind CEO’su De­mis Hassabis’in 2030 yılından hemen sonra AGI’nin aktif hale geleceğine dair öngörüsü, Elon Musk ve Sam Altman gibi vizyonerlerin bu sürecin zaten başladığına dair görüşleriyle pekişiyor. AGI, yalnızca bir teknolojik iler­leme değil; jeopolitik dengeleri yeniden şe­killendirecek, ekonomileri dönüştürecek ve toplumların geleceğini belirleyecek bir dev­rim niteliğinde.

Ön saflarda savaşanlar resmen seferberlik halinde!

Günümüzde YZ teknolojisini geliştiren ül­keler, doğal olarak AGI alanında da öncü ol­mayı hedefliyor. Ancak bu ülkeler yalnızca yazılım, donanım ya da bunlara bağlı ürün ve hizmetler geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda ekonomik güç, savunma kapasite­si ve veri egemenliği gibi kritik alanlarda da üstünlük kurmaya çalışıyor.

Amerika Bir­leşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriye­ti’nin AGI’ye yönelik devasa yatırımları, artık ulusal güvenlik stratejilerinin ay­rılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Suudi Arabistan ise yalnızca petrol gelirleri­nin konforuna yaslanmıyor; AGI destekli ve­ri merkezleriyle küresel güç haritasında iddi­alı bir yer edinmek için büyük bir hızla iler­liyor. Avrupa ise düzenleyici çerçevelerle bu dinamik rekabette stratejik bir denge kurma­ya çalışıyor.

AGI sahnesinde lider olama­yacağını bilen ülkeler bile sistem dışı kal­mamak için kapsamlı bir dijital seferberlik başlatıyor. Erken yaşta algoritmik düşünceyi merkeze alan müfredatlar geliştiriliyor, üni­versitelerde AGI odaklı araştırma merkezle­ri hızla çoğalıyor. Girişimcilik ekosistemleri, kamu destekli risk sermayesiyle besleniyor. Altyapıdan hukuk sistemine, enerji arzından veri egemenliğine kadar her unsur, dijital ça­ğın yeni güç oyunu için senkronize ediliyor. Çünkü mesele sadece teknolojik değil; bu çağda var olabilmek için yeni bir milli bilinç inşa etmek gerekiyor.

Türkiye bu dönüşümün neresinde? Neler yapılmalı?

Türkiye, bu küresel AGI dönüşümünde sa­hip olduğu potansiyellerle dikkat çekiyor. Genç ve dinamik nüfusu, mühendislik yet­kinliği yüksek insan kaynağı, stratejik coğrafi konumu ve büyük veri üretme kapasitesiyle, bu yeni çağda etkin bir oyuncu olabilir. An­cak bu potansiyelin stratejik bir vizyonla harekete geçirilmesi ve toplumsal ölçekte sahiplenilmesi, ülkenin gelecekteki yerini belirleyecek.

-AGI alanında derinleşecek uzman kad­roların yetişmesi için yüksek lisans ve dok­tora düzeyinde özel burs ve araştırma fonları sağlanmalı.

-Mevcut iş gücünün “YZ yerlisi” (AI-nati­ve) becerilerle donatılması amacıyla, iş dün­yasına yönelik Yetkinlik Geliştirme Merkez­leri kurulmalı.

-Teorik bilgi ile sanayi pratiğini buluştu­racak AGI odaklı Ar-Ge ve inovasyon mer­kezleri, üniversite-sanayi iş birliğiyle yay­gınlaştırılmalı.

-Gelecek nesillerin algoritmik düşünme ve veri analizine hâkim olabilmesi için, K12 düzeyinden itibaren sistematik bir eğitim re­formu yapılmalı.

-AGI sistemlerinin enerji ihtiyacını karşı­layacak yenilenebilir ve sürdürülebilir altya­pı yatırımları önceliklendirilmeli.

-AGI ekosisteminin kapsayıcı ve verimli çalışabilmesi için, ülke genelinde yüksek hız­lı, kesintisiz ve erişilebilir internet altyapısı sağlanmalı.

En fazla 5-6 yıl sonra etkinleşecek ve her şeyi belirleyecek olan AGI çağında söz sahibi olmak için “yön veren”, oyunda kalmak için “hazırlıklı ve atak” olmak ge­rekiyor. İkinci seçenek için harekete geç­sek mi?