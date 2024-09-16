Yapay zekânın sigorta sektöründeki etkileri
2015 yılında izlemekten keyif aldığım ve Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı Türk filmi Limonata'da, karakterlerin hayatlarının karmaşıklıklarıyla yüzleştiği ve yeni başlangıçlara adım attığı bir yolculuk anlatılır.
Bu yolculuk, bana göre sigorta sektöründeki dönüşümle benzer bir tema taşıyor; teknoloji ve yapay zekânın sigorta dünyasında yarattığı değişimi gözler önüne seriyor. Günümüzde sigorta sektörü, Limonata'daki karakterlerin yeni bir yön arayışına benzer şekilde, yapay zekâ ile modernleşme sürecine giriyor.
Sigorta kavramı, Antik Mezopotamya'da ticaretin risklerini paylaşmak amacıyla ortaya çıktı. M.Ö. 2000'lerde tüccarlar yüklerini paylaşarak risklerini azaltıyordu. Orta Çağ'da, deniz sigortası uygulamaları yaygınlaştı ve 17. yüzyılda Londra'daki Lloyd’s Coffee House'da modern sigortacılığın temelleri atıldı. Bu gelişmeler, günümüz sigorta sistemlerinin temel taşlarını oluşturdu.
Günümüzde geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri’nin, sigortacılıkta dünyanın en büyük pazarlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 2024 itibarıyla, ABD sigorta sektörünün büyüklüğü yaklaşık 1.3 trilyon doları bulmaktadır. Ülkede 5.000’den fazla sigorta şirketi faaliyet göstermekte ve toplamda 350 milyondan fazla kişi sigorta kapsamındadır. Bu dev ekosistem, geniş müşteri tabanı ve büyük hacmi ile global sigortacılık pazarının merkezlerinden biridir.
Ekosistemi iş süreci açısından değerlendirdiğimizde geleneksel sigorta şirketleri, genellikle manuel işlemler ve insan gücüne dayalı yönetim sistemleri kullanır. Poliçe başvuruları, risk değerlendirmeleri ve hasar talepleri çoğunlukla fiziksel evraklarla ve manuel incelemelerle yapılır. Bu süreçler zaman alıcı olabilir ve hataya açık olabilir. Müşteri hizmetleri de genellikle sınırlı saatlerle çalışır, bu da müşteri deneyimini etkiler.
Yapay zekâ ile sigortacılık!
Bu tekrarlayan manuel işlere karşılık yapay zekâ, makine öğrenimi ve veri analitiği, işlemleri daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Sigortacılıkta yapay zekâ, risk analizlerini iyileştiriyor, sahteciliği tespit ediyor ve müşteri deneyimini artırıyor. Bu teknolojiler, sigorta şirketlerinin poliçe yönetiminde ve hasar taleplerinde verimlilik sağlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde sigortacılık sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Lemonade, 2015 yılında Daniel Schreiber ve Shai Wininger tarafından kuruldu. Şirket, sigorta sektörüne yenilik getirme hedefiyle yola çıktı. 2021 yılında halka arz edilen şirket, hızla büyüyerek önemli bir oyuncu haline geldi. 2024 itibarıyla, Lemonade’in müşteri sayısı 2 milyonun üzerine çıktı ve yıllık prim üretimi 500 milyon doları aştı.
Müşteri hizmetleri 7/24 aktif
Şimdi ise Lemonade, yapay zekâ teknolojilerini sigortacılıkta kullanarak sektörde önemli bir dönüşüm sağladı. Yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde şirket, yapay zekâ destekli sistemleri sayesinde poliçe başvurularını hızlı ve otomatik bir şekilde işliyor, bu da sigorta sürecini çok daha verimli hale getiriyor. Hasar talepleri ise yapay zekâ ile analiz edilerek, daha hızlı ve doğru kararlar alınabiliyor. Sahteciliği tespit etme yeteneği de yapay zekâ algoritmaları tarafından güçlendiriliyor, bu sayede dolandırıcılık faaliyetleri erken aşamada belirlenebiliyor.
Ayrıca, yapay zekâ destekli chatbotlar ve sanal asistanlar sayesinde müşteri hizmetleri 7/24 aktif tutuluyor, bu da müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırıyor. Lemonade’in bu yenilikçi yaklaşımı, sigorta sektörünün dijitalleşmesini hızlandırıyor ve geleneksel sigorta şirketlerinin iş yapma biçimlerini yeniden şekillendiriyor.
Sonuç olarak, teknoloji ve yapay zekâ, hayatımıza büyük katkılarda bulunuyor ve bu etki her geçen gün artıyor. Geleceğe yönelik bu adımlar, daha etkili ve kişiselleştirilmiş sigorta hizmetlerinin kapısını aralıyor.
Güzel bir gelecek için…