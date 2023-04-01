Yeni bir ürün mü? Aman iyi düşünün!

Avustralya’da bulunan ve dünyaca ünlü pazarlama profesörü Byron Sharp’ın da liderliğinde çalışmalarını yürüten Ehrenberg-Bass Enstitüsü ilginç bir araştırmaya imza attı ve yeni bir ürün piyasaya sürmek isteyen kurumlara önemli uyarılarda bulundu.

Enstitü, yeni ürün lansmanlarının marka sahipleri için riskli bir girişim olabileceğini gösteriyor.

8 yıllık bir süre boyunca 83.719 yeni ürün tanıtımını araştıran araştırma, yaklaşık dört yeni üründen birinin piyasaya sürüldükten bir yıl sonra hayatta kalmayı başaramadığını bu başarısızlık oranının lansmandan iki yıl sonra yaklaşık yüzde 40'a yükseldiğini tespit etti.

Araştırmada çeşitli yarışmalardan “yılın ürünü ödülü” almak için başvuru yapan ürünlerin sonraki yıllarda gösterdikleri performanslar da takip edildi. 2018 yılındaki bu kategorideki ürünlerin yarısının artık satın almak için çevrimiçi olarak bulunamadığını, 2019 ve 2020'deki yaklaşık her üç üründen birinin de mevcut olmadığını keşfedildi.

Sonuçlar, birçok ürün lansmanının uzun vadeli stratejik düşünmeyle yapılmadığını ve belki de acil rekabet baskılarını ele almak için piyasaya sürüldüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte, Ar-Ge, üretim, paketleme, lansman desteğinin yanı sıra yeni ürünlerin iyi tanıtılmasının ve iyi dağıtılmasının sağlanmasının maliyeti göz önüne alındığında, marka sahiplerinin inovasyon stratejilerini yeniden düşünmelerinin önemine vurgu yapılıyor.

Bu, markaların yenilik yapma dürtülerini azaltmaları ve pazara yeni ürünler sunmayı tamamen bırakmaları gerektiği anlamına gelmez.

Bunun yerine, önemli olan, bu tür ürünlerin neden ilk etapta piyasaya sürüldüğü veya tanıtıldığı konusunda net bir stratejik amaca sahip olmaktır.

'Başarısızlık' olarak değerlendirilebilecek üretimi durdurulan yeni ürünler, yalnızca zihinsel ve fiziksel kullanılabilirlikleri yeterince desteklenmeyen ürünler olabilir. Lansman döneminin ötesinde iyi tanıtılmamış veya pazarda geniş çapta dağıtılmamış da olabilirler.

Ancak sonuçlar gösteriyor ki her yeni ve harika ürün fikri pazarda aynı harika sonuçları elde etmiyor.

Harika yeni ürünlerin bile hala pazarlama büyümesinin temel yasalarını uygulaması ve pazarda tutunmaları için doğru konumlandırma ve iletişim gerekiyor.

Aksi takdirde, inovasyon yolunda terk edilmiş ürünler listesine eklenme riskini almış oluyoruz, aman dikkat!

Coca-Cola’dan heyecan verici kampanya

Bain & Company Şubat ayında insanların iletişim kurma ve yaratıcılık şeklini değiştiren yapay zeka sistemleri ChatGPT, DALL·E ve Codex'in arkasındaki araştırma ve dağıtım şirketi OpenAI ile küresel bir hizmet ittifakını duyurmuştu.

Bain’in bu yeni sistemi ile ilk iş sürecini başlatan ve heyecan verici bir kampanyaya imza atan ise Coca-Cola Company oldu.

Bu iş birliğinin bir sonucu olarak da geçtiğimiz günlerde OpenAI ve Bain & Company tarafından Coca-Cola için özel olarak geliştirilen "Create Real Magic” projesi yaratıcı endüstrilerdeki amatör ve profesyoneller arasında bir heyecan yarattı.

Coca Cola, dünya çapındaki sanatçılarla etkileşimi artırmayı ve markayı kültürün ve en son gelişmelerin nabzını tutan bir marka olarak konumlandırmayı amaçlayan 'Create Real Magic' adlı yeni bir yarışmayla yapay zekâ destekli pazarlama ve iletişim çabalarına yeni bir boyut ekliyor.

Create Real Magic sistemi ile dünyanın dört bir yanındaki dijital kreatifler, Coca-Cola arşivlerinden ikonik kreatif varlıklarla orijinal çizimler oluşturmak için türünün ilk örneği bir yapay zeka platformunu kullanıp bunları kendi yaratıcılıklarıyla birleştirerek orijinal eserler yaratmaya başladılar bile.

Yaratıcılar, markanın logosu için kullanılan Spencerian Script yazı tipinin yanı sıra kutup ayıları ve Noel Baba resimleri de dahil olmak üzere Coca Cola’nın en "ikonik görsel varlıkları" olarak tanımladığı içeriklere ulaşıp etkileşim kurabiliyor.

Ve ortaya çıkacak işlerden bazıları, markanın Times Square ve Piccadilly Circus'taki reklam panolarında yer alma şansı yakalayabilecek.

Markanın, yapay zeka ile birlikte yaratmanın bizi nereye götürebileceğini görmek için bir müthiş bir deneyim olduğu ifade ettiği süreçten çıkacak işleri büyük bir merakla beliyorum.

Dünyanın ünlü meydanlarını hangileri süsleyecek acaba?