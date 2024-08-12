Yeni teknoloji trendleri

McKinsey Teknoloji Konseyi’nin geçtiği­miz günlerde yayımladığı “McKinsey Teknoloji Trendleri Görünümü 2024”, geliş­miş teknolojilerin benimsenmesini, geliştiril­mesini ve endüstri üzerindeki etkilerini vur­guluyor. Ben de raporu sizler için özetlerken finans sektörüne etkilerini de değerlendirdim.

-Yapay zekâ devrimi: 2024 yılı, yapay zekâ (YZ) alanında önemli ilerlemelerle do­lu olacak. Özellikle üretken YZ ve uygulama­lı YZ’nın yükselişi dikkat çekiyor. Üretken YZ, OpenAI’nin GPT-4, Anthropic’in Claude ve Go­ogle’ın Gemini gibi modelleriyle metin, resim, video ve ses üretiminde büyük ilerlemeler kay­detti. 2023 yılında Üretken YZ üzerine yapılan Google aramaları %700 artış gösterdi. YZ, müş­teri hizmetlerinden ilaç keşfine kadar geniş bir yelpazede uygulanıyor. Sadece üretken YZ’nın yıllık ekonomik değerinin 2.6 ila 4.4 trilyon USD arasında olabileceği öngörülüyor.

-Uygulamalı YZ: Uygulamalı YZ, makine öğrenimi (ML), bilgisayarla görme ve doğal dil işleme (NLP) gibi teknolojilerle iş süreç­lerini otomatikleştiriyor ve daha iyi kararlar alınmasını sağlıyor. 2024 yılına kadar YZ uy­gulamalarının 11 ila 18 Trilyon USD ekonomik değer yaratabileceği tahmin ediliyor. YZ’nın getirdiği zorluklar arasında örgütsel kültürü dönüştürmek, büyük veri setlerini kullanmak ve model çıktılarının güvenilirliğini sağlamak yer alıyor. Avrupa Parlamentosu’nun YZ Yasa­sı gibi düzenlemeler, YZ’nın etkisini artırıyor.

-Makine öğrenimini endüstriyelleş­tirme: Makine öğrenimi operasyonları (MLOps), YZ çözümlerinin ölçeklendirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlıyor. MLOps araçları, pilot projelerden sağlam iş süreçlerine geçişi kolaylaştırıyor. Bu, maki­ne öğrenimi uygulamalarının üretim süresi­ni 8 ila 10 kat azaltıyor ve geliştirme kaynak­larını %40’a kadar azaltıyor. Üretken YZ’nin yükselişi, MLOps’un önemini daha da artırdı.

-Dijital geleceği inşa etme: 2024 yılında yazılım geliştirme, dijital güven ve siber gü­venlik, ileri bağlantı teknolojileri, bulut ve uç bilişim ve kuantum teknolojileri alanlarında önemli ilerlemeler bekleniyor. Kuantum tek­nolojileri ve robotik gibi bazı yenilikçi tekno­lojiler, yüksek maliyetler ve özel uygulamalar nedeniyle henüz geniş çapta benimsenmemiş olsa da ilerleyen yıllarda daha geniş bir kabul göreceği öngörülüyor.

-Sürdürülebilir dünya: Enerji üretimin­de fosil yakıtların kullanımının azaltılarak elektrik enerjisine geçiş yapılması süreci olan elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji, eko­nomik zorluklara rağmen en yüksek yatırım ve ilgi puanlarını aldı. Bu teknolojiler, küre­sel karbon emisyonlarını azaltmada ve enerji güvenliğini artırmada kritik rol oynuyor. 2023 yılında teknolojiye yapılan öz sermaye yatı­rımları %30 ila %40 azalmış olsa da uzun va­deli büyüme potansiyeli yüksek olan alanla­ra yatırım yapılmaya devam ediyor. Üretken YZ’ye yapılan yatırımlar yedi kat artarak bu trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Finans sektörüne etkileri

Konuyu dijital finans ekseninden ele alırsak 2024’te öne çıkan teknoloji trendleri, finans sektöründe devrim niteliğinde değişikliklere yol açacaktır. Üretken YZ ve uygulamalı YZ, finansal verilerin analizini ve karar verme sü­reçlerini hızlandırarak daha verimli ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı aşikar.

YZ, müşteri hizmetlerinde chatbotlar aracılı­ğıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken, yatırım stratejilerinin optimizasyonunda ve risk yönetiminde de önemli rol oynayacaktır. Makine öğrenimi operasyonlarının, finansal modellerin güvenilirliğini artırarak daha sağ­lıklı yatırım kararları alınmasını mümkün kı­lacağına inanıyorum. Dijital güvenlik ve siber güvenlik teknolojileri, finansal verilerin ko­runmasını sağlayarak güvenli bir dijital dönü­şüm süreci sunacaktır.

Elektrifikasyon ve ye­nilenebilir enerji yatırımları, sürdürülebilir finansman modelleri geliştirerek finans sek­töründe yeni fırsatlar yaratacak ve döngüsel ekonomiyi zenginleştirecektir. Bu teknolojile­rin bütünleşik kullanımı da finans dünyasında daha inovatif ve verimli iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

“Geleceğe Dönüş” filminin ana konu­su olan “Gelecek, bugünden yaptığımız ter­cihlerle şekillenir” yaklaşımı, bu teknolojik trendlerin ne kadar önemli olduğunu vurgu­lar nitelikte. 2024 ve sonrasında başarılı ol­manın anahtarı, bu trendleri doğru anlayıp benimsemekte yatıyor.

Güzel bir gelecek için…