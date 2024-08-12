Yeni teknoloji trendleri
McKinsey Teknoloji Konseyi’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı “McKinsey Teknoloji Trendleri Görünümü 2024”, gelişmiş teknolojilerin benimsenmesini, geliştirilmesini ve endüstri üzerindeki etkilerini vurguluyor. Ben de raporu sizler için özetlerken finans sektörüne etkilerini de değerlendirdim.
-Yapay zekâ devrimi: 2024 yılı, yapay zekâ (YZ) alanında önemli ilerlemelerle dolu olacak. Özellikle üretken YZ ve uygulamalı YZ’nın yükselişi dikkat çekiyor. Üretken YZ, OpenAI’nin GPT-4, Anthropic’in Claude ve Google’ın Gemini gibi modelleriyle metin, resim, video ve ses üretiminde büyük ilerlemeler kaydetti. 2023 yılında Üretken YZ üzerine yapılan Google aramaları %700 artış gösterdi. YZ, müşteri hizmetlerinden ilaç keşfine kadar geniş bir yelpazede uygulanıyor. Sadece üretken YZ’nın yıllık ekonomik değerinin 2.6 ila 4.4 trilyon USD arasında olabileceği öngörülüyor.
-Uygulamalı YZ: Uygulamalı YZ, makine öğrenimi (ML), bilgisayarla görme ve doğal dil işleme (NLP) gibi teknolojilerle iş süreçlerini otomatikleştiriyor ve daha iyi kararlar alınmasını sağlıyor. 2024 yılına kadar YZ uygulamalarının 11 ila 18 Trilyon USD ekonomik değer yaratabileceği tahmin ediliyor. YZ’nın getirdiği zorluklar arasında örgütsel kültürü dönüştürmek, büyük veri setlerini kullanmak ve model çıktılarının güvenilirliğini sağlamak yer alıyor. Avrupa Parlamentosu’nun YZ Yasası gibi düzenlemeler, YZ’nın etkisini artırıyor.
-Makine öğrenimini endüstriyelleştirme: Makine öğrenimi operasyonları (MLOps), YZ çözümlerinin ölçeklendirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlıyor. MLOps araçları, pilot projelerden sağlam iş süreçlerine geçişi kolaylaştırıyor. Bu, makine öğrenimi uygulamalarının üretim süresini 8 ila 10 kat azaltıyor ve geliştirme kaynaklarını %40’a kadar azaltıyor. Üretken YZ’nin yükselişi, MLOps’un önemini daha da artırdı.
-Dijital geleceği inşa etme: 2024 yılında yazılım geliştirme, dijital güven ve siber güvenlik, ileri bağlantı teknolojileri, bulut ve uç bilişim ve kuantum teknolojileri alanlarında önemli ilerlemeler bekleniyor. Kuantum teknolojileri ve robotik gibi bazı yenilikçi teknolojiler, yüksek maliyetler ve özel uygulamalar nedeniyle henüz geniş çapta benimsenmemiş olsa da ilerleyen yıllarda daha geniş bir kabul göreceği öngörülüyor.
-Sürdürülebilir dünya: Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımının azaltılarak elektrik enerjisine geçiş yapılması süreci olan elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji, ekonomik zorluklara rağmen en yüksek yatırım ve ilgi puanlarını aldı. Bu teknolojiler, küresel karbon emisyonlarını azaltmada ve enerji güvenliğini artırmada kritik rol oynuyor. 2023 yılında teknolojiye yapılan öz sermaye yatırımları %30 ila %40 azalmış olsa da uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek olan alanlara yatırım yapılmaya devam ediyor. Üretken YZ’ye yapılan yatırımlar yedi kat artarak bu trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
Finans sektörüne etkileri
Konuyu dijital finans ekseninden ele alırsak 2024’te öne çıkan teknoloji trendleri, finans sektöründe devrim niteliğinde değişikliklere yol açacaktır. Üretken YZ ve uygulamalı YZ, finansal verilerin analizini ve karar verme süreçlerini hızlandırarak daha verimli ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı aşikar.
YZ, müşteri hizmetlerinde chatbotlar aracılığıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken, yatırım stratejilerinin optimizasyonunda ve risk yönetiminde de önemli rol oynayacaktır. Makine öğrenimi operasyonlarının, finansal modellerin güvenilirliğini artırarak daha sağlıklı yatırım kararları alınmasını mümkün kılacağına inanıyorum. Dijital güvenlik ve siber güvenlik teknolojileri, finansal verilerin korunmasını sağlayarak güvenli bir dijital dönüşüm süreci sunacaktır.
Elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji yatırımları, sürdürülebilir finansman modelleri geliştirerek finans sektöründe yeni fırsatlar yaratacak ve döngüsel ekonomiyi zenginleştirecektir. Bu teknolojilerin bütünleşik kullanımı da finans dünyasında daha inovatif ve verimli iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
“Geleceğe Dönüş” filminin ana konusu olan “Gelecek, bugünden yaptığımız tercihlerle şekillenir” yaklaşımı, bu teknolojik trendlerin ne kadar önemli olduğunu vurgular nitelikte. 2024 ve sonrasında başarılı olmanın anahtarı, bu trendleri doğru anlayıp benimsemekte yatıyor.
Güzel bir gelecek için…