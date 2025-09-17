Yeni yasalar, büyük iş kayıpları ve servet yıkımını getirir mi?

Eski IMF Başekonomisti Simon JOHNSON

Dijital para birimi mevzua­tının önemli bir parçası­nı (GENIUS Yasası) kabul eden ve daha fazlasını beklemede olan (CLARITY Yasası, Temsilciler Meclisi'nden geçti) ABD, “dünya­nın kripto başkenti” olmaya ha­zırlanıyor. Ancak yeni yasayı des­tekleyenlerin ne istediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü kripto endüstrisi ABD’de, siyasi bağışlar yoluyla gereğinden fazla güç elde etti.

ABD de dahil olmak üzere bir­çok büyük ekonomi, finansal çö­küşlerin yıkıcı etkisini zor yoldan öğrendi. Son 200 yılda ciddi mali aksaklıklar ve hatta sistemik çö­küşler yaşandı. Böylesi bir hadise, 1929'da bir borsa çöküşüyle baş­layan ve birçok bankayı da be­raberinde götürüp, milyonlarca Amerikalının servetini ve hayal­lerini yok eden Büyük Buhran'a yol açmıştı. Bu deneyimin tekra­rından kaçınmak uzun zamandır önemli bir politika hedefi olma­sına rağmen GENIUS Yasası’nın mevcut haliyle Büyük Buhran tarzı çöküşleri engelleme hede­finde olduğunu söylemek olduk­ça güç.

Acil likidite sorunları ve iflas korkuları mümkün

GENIUS Yasası ABD doları en popüler çıpa olmak üzere; ABD ve yabancı firmalar tarafından ihraç edilen, belirli bir para birimi veya emtiaya karşı istikrarlı bir değe­ri koruduğunu iddia eden, geliş­mekte olan önemli bir dijital var­lık olan stablecoin'ler için bir çer­çeve oluşturuyor. Stablecoin'ler, kripto para birimi ticaretinde ak­tif olan yatırımcılar için faydalı­dır ve geleneksel (kripto olma­yan) finansal sistemde gezinmek zorunda kalmadan, belirli krip­to varlıklarına girip çıkmalarını sağlar.

Stablecoin ihraç edenlerin iş modeli, tıpkı bir banka gibi para birimlerine ödedikleri (bu mev­zuata göre sıfır faiz) ile rezervle­rini yatırdıklarında alabilecekle­ri arasındaki farkı yakalamaktır. Stablecoin ihraç edenler için tüm teşvikler, daha yüksek getiri elde etmek için rezervlerinin en azın­dan bir kısmını daha riskli varlık­lara yatırmaktır. Bu durum, özel­likle ihraç edenler tarafında mü­samahakar devlet yetkililerince lisanslandığında, önemli bir gü­venlik açığına yol açabilir.

Gerçekten de sistemik bir pers­pektiften bakıldığında, GENIUS Yasası'nın ana eksikliği, düzenle­yicilerin güçlü sermaye, likidite ve diğer önlemleri öngörmesini engellediği için, stablecoin koşu­larının doğasında var olan riskle etkili bir şekilde başa çıkamama­sıdır. Yerli ya da yabancı herhan­gi bir stablecoin ihracatı yapan şirketin başı belaya girdiğinde, 1930'larda olduğu gibi sorunların reel ekonomiye yayılmasını ön­lemek için kim ve hangi yetkiyle devreye girecek?

Kendi çıkarına davranma hadisesi yeniden başlar

Dahası, GENIUS Yasası'nın hedefleri arasında ABD doları­nı dünyanın rezerv para birimi olarak korumak ve Hazine tah­villerine olan talebi artırmak yer alıyorsa yasanın 15’inci madde­si neden yabancı satblecoin ih­raç eden şirketlerin rezervlerini ,kendi ülkelerinin (riskli) devlet borcu gibi varlıklara yatırmala­rına izin veriyor? Böylesi bir du­rum yaşandığında ortaya çıkan risk faktörü karşısında elinde stablecoin tutanlar için acil li­kidite sorunları, iflas korkuları ve istikrarsızlaştırıcı koşuların başlaması muhtemel görünüyor. Panik satışlarını hesaba kattığı­mızda ise devasa servet kayıpları söz konusu olacak.

Tüm bunların yanı sıra CLA­RITY Yasası'nın herhangi bir ver­siyonu Senato'dan geçerse, çok daha fazla sorun yaşanacak. Bu yasa, 1920'lerden bu yana izin ve­rilmeyen bir ölçekte çıkar çatış­malarına ve kendi çıkarına dav­ranmaya izin verecek. Hem GE­NIUS Yasası hem de CLARITY yasa tasarısının, yasa dışı finan­sal işlemlerde stabilcoinlerin (ve daha geniş anlamda kriptonun) sürekli kullanımına izin vermesi ve hatta kolaylaştırması nedeniy­le önemli ulusal güvenlik endişe­leri de var.

ABD pekala dünyanın kripto başkenti haline gelebilir ve orta­ya çıkan yasal çerçevesi altında birkaç zengin insan kesinlikle da­ha da zenginleşecek. Ancak krip­to endüstrisinin emirlerini yerine getirme hevesiyle Kongre, Ame­rikalıları ve dünyayı finansal pa­niklerin ve ciddi ekonomik hasa­rın geri dönüşü olasılığına maruz bıraktı, bu da büyük iş kayıpları ve servet yıkımı anlamına geliyor.