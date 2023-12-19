Yılın son yazısını gelecek hafta yazacağım ama ben şimdiden “iş dünyası için” şöyle güzel bir “New Year Resolutions – Yeni Yıl Kararları” yazayım istedim.

Her yıl, daha çok kişisel olarak yaparız. Kimini gerçekleştirir, kimini gerçekleştiremeyiz ve yine de bıkmaz, hedef, niyet ve isteklerimizi alt alta dizeriz … Çünkü bizi diri, atik ve tetik tutar. Aferinlerle keşkeler; geçtiğimiz yılın muhasebesini yaptırır, gelecek yıla da motivasyon ve umut yükler…

Artık iş dünyası da yapıyor… Biz de yapalım o halde…

Yeni Yıla, Yeni Kararlar ve yapılacak işler listeleriniz için tavsiyelere başlamadan önce 2024’e dair bazı notlarımı iletmek isterim.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da kötümserliği ve karamsarlığı davranış-düşünce kalıbı haline getirmiş, bir takım manipülatif, kötülükten beslenen ya da abartıyı seven mihraklar, gayet jenerik ve ezber söylemlerle; “2024 Çok kötü sürprizler ve zorluklarla geliyor. Bu sefer biter bu iş. Bu seneden hiç umudum yok. Küreselciler onu yapacak, Çin bunu edecek, ABD lanet saçacak, Rusya enerjiyi kesecek. Zaten seçimler de var. İnsanların artık dayanacak gücü kalmadı. 3. Dünya savaşına hatta Deccal’e hazırlanalım. Hayat hiç bu kadar berbat olmamıştı. Bu kadar kötü bir zamana denk gelmek için ne günahlar işlemiş olabiliriz? Bir uzaylılar kaldı, onlar da gelirse tam olacak.” türünde küresel ve/veya milli felaket söylemleriyle devam edecekler.

Ancak giderek ciddiye alınma katsayıları düşecek.

Çünkü özellikle Z nesli kötümserlikten beslenmiyor… Böyle söylemlere “Boş yapma! Ne yapmak lazım, çözüm nerde, onu söyle hatta söyleme çöz!” diyor… Gençler ve her yaşta güncel kalanlar; “Olan bitenin biz de farkındayız. Bilgi her yerde. Habire aynı şeyleri tekrarlama!” diyor. Gerçek anlamda işe yarar, yardımcı, çözümcü, dayanıklılık yükleyen etkileşimlere sarılıyor.

Kısacası insanlar ve şirketler, başarıya ancak ve ancak umuda, iyiliğe ve daha iyi bir gelecek arayışına sarılarak kavuşacaklarını biliyor. Bu doğrultudaki farkındalık çığ gibi büyüyor.

Herkesin, her şirketin ve söylemin ilk önce bu dalga boyuna geçmesi lazım… Önce bunu anlayalım…

Yeni Yıla, Yeni Kararlar:

1. Her şeyin başı sağlık! Önce, bireysel ve kurumsal olarak hayatta ve oyunda kalmaya, çabalamaya kitlenelim.

2. Sürdürülebilirlik, Yeşil Ekonomi, Karbon Ölçümü, Yeni Ticaret Kriterleri, vb. aşırı ciddiye alıp, uygulamak için canımızı dişimize takalım.

3. Bunun için öncelikleri, i- Müşteri, ii- Finans, iii- Satış-pazarlama, iv- Üretim & Operasyonel verimlilik ve v- İnsan kaynakları olarak düzenleyelim.

4. Tamamını da şu altyapısal konulara odaklanıp vites yükselterek gerçekleştirelim;

a- Dijital dönüşüme full konsantrasyonla tüm işleri buluta taşıyalım.

b- Endüstri 4.0’ı pas geçip 5.0’a geçiş stratejisini kurup, planlayalım.

b- Yapay Zeka entegrasyonuna akıllı yaklaşalım. Ne çok acele edecek ne de geride kalmayacak şekilde pilot ekipler, projeler kurarak ilerleyelim. Tüm süreçleri tek tek elden geçirelim.

b- Blokchain ve FinTech uygulamalarına adaptasyon için sıkı çalışalım.

c- Kripto Varlık uygulamalarına hazırlık yapalım.

d- Metaverse, NFT, 3D, AR, VR, pilot projelerini başlatalım.

e- Yukarıdakilerin hepsi ekipteki yetenekler için yepyeni uzmanlık alanları açacak nitelikte ciddi konular. Büyük bir içsel eğitim ve yetenek envanteri seferberliği başlatalım. Daha, en azından 2024’te yüksek maliyetlerle yetenek transfer etmeyi zorunlu kılacak kadar yetişmiş uzman ve henüz aciliyet olmayacak. İçerdeki yetenekleri donatmayı seçelim.

Bu tavsiyeler, elbette işin uzmanlarının, sektörel gelişmelerin ve her şirketin kendi koşullarının dikkate alınarak uyarlanması gereken genel çerçeveler. 2024’te şirketler için önemli olduklarına inanıyor, öneriyorum…