Yollarda tedarikli olmak

Ellerin tutulduğu, dillerin düğümlendiği, kalplerin kan ağladığı çok acı günlerden geçiyoruz milletçe. Hepimizin başı sağ olsun, en yakınlarımız, tanıdıklarımız belki bir önceki akşam konuştuklarımız şimdi yok.

Pek bir şey yazasım yoktu esasında ama sürecin çok uzun bir şekilde devam edeceği ortaya çıkınca birkaç uyarıda bulunmakta fayda olacağı geldi aklıma.

Kar yağmadı diye kış lastiği taktırmayanlar

Öncelikle “İstanbul’da kar yağmadı o yüzden kış lastiği taktırmadım” düşüncesinin maalesef hayatın çok hızlı değişebildiği gerçeğiyle yüzleşmesi… Yani biz planları yaparız ama hayat bize farklı bir yol çizer. Afet bölgesinde yollar karlı, zorlu uygun otomobiller, uygun lastikli araçlarla oraya iyi niyetle de olsa ulaşılmaya çalışması yolların tıkanmasına neden olacaktır.

Ambulanslar için fermuar prensibi

Büyükşehirler dışında trafik kurallarına pek riayet edildiğini görmedim. Anadolu’da böyle durumlarda hiç olmadığından fazla ihtiyaç var bazı temel kuralları bilmekte. Geçen hafta yazdım ambulans, itfaiye için fermuar prensibi: Sağa ve sola açılın orta şeridi boş bırakın, emniyet şeritlerini en azından bu süre doldurmayın.

Otomobilinizde yarım depo yakıt olsun

Otomobilinizde yarım depo yakıttan aşağı dolaşmamaya çalışın. Mümkünse dolu depoyla seyahat edin. Bagajınızda acil durumlar için yedekleriniz olsun, halat, yedek silecek, acil durumlar için zincir. Her otomobil her koşula uygun olmaz, dağ köyleri için özellikle 4x4 Pick Up’lar iyi seçenek.

Yani iyi niyetle fakat yanlış ekipmanlarla bir yolu tıkayıp başkalarının hayatlarını da zora sokmamak elzem. Etrafta çok fazla otomobil, egzoz gazı varsa ve otomobilde uyuyacaksanız camı bir parmak aralayın, otomobilinizi rüzgarın geldiği yöne doğru çevirin. Bakımları iyi yapılmış bir otomobilde sorun olacağını düşünmüyorum. Bagajınızda mutlaka yolda kalabilme ihtimalinizi göz önünde bulunduracak kadar su, erzak, gıda, ıslak mendil gibi gereksinimleri bulundurun.

Söz uçar yazı kalır, bilimden, ilimden, liyakatten, kurallardan uzaklaşmadan yaşayalım şu kısa dünyada. Başımız sağ olsun.