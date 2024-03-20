Yunanistan'ın en eski şirketine Türk römorkörü

Vernicos Scafi Group, Türk tersanelerine römorkör siparişi vermeye başladı. Yunan devine ait SVS Marine, Türk gemi yapımcısı Med Marine ile anlaştı. Anlaşmayla Türk şirketi, Yunan Vernicos Scafi Group’a liman römorkörü inşa edecek. Römorkörün Eylül 2024'te Yunanistan'a teslim edilmesi planlanıyor.

Türk gemi inşa sektörü geçen yılı 1.5 milyar dolarlık bir ihracatla kapattı. Dünyanın hemen hemen her kıtasındaki denizlerde gemileri yüzen Türk tersaneleri, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Kanada’dan Norveç’e kadar birçok ülkede başarılı işlere imza attı. Özellikle balıkçılık ve savunma sanayisinde önemli projeler üreten Türk tersaneleri şimdilerde Ege’nin karşı kıyısında dikkat çekici bir iş üstlendi.

Denizcilik sektöründe önemli şirketlere ve büyük armatörlere sahip Yunanistan’ın en eski denizcilik şirketlerinden Vernicos Scafi Group, Türk tersanelerine römorkör sipariş vermeye başladı. Yunan devine ait SVS Marine, Türk gemi yapımcısı Med Marine ile anlaştı. Anlaşmayla Türk şirketi Yunan Vernicos Scafi Group’a liman römorkörü inşa edecek. Anlaşmaya göre römorkör Kanadalı gemi inşaat şirketi Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanacak.

Yapılacak gemi 25.2 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe, 5.75 metre su çekimine, 4.6 metre derinliğe sahip olacak. 400 tondan fazla brüt tonaja ait römorkörde 6 mürettebata kadar konaklama imkanı verilecek. Tahrik sistemi 12 deniz mili olacak römorkör, gemi elleçleme, çekme, itme ve bağlama yardımı için ileri bir vinçle çalışan çok amaçlı bir gemi olarak inşa edilecek.

Römorkörün Eylül 2024'te Yunanistan'a teslim edilmesi planlanıyor. Yunanistan’ın en köklü denizcilik şirketlerinden biri olan Vernicos’un kökleri İstanbul’a dayanıyor. 1835 yılında Ege Denizi’nin tam ortasında bulunan Kikland Adalar Grubu’nda yer alan Sifnos Adası’nda doğan Emmanuel N. Vernicos tarafından kuruldu.

1800’lü yılların ikinci yarısında İstanbul’a gelen Emmanuel N. Vernicos, burada Boğaziçi adı altında bir deniz taşımacılığı şirketi kurdu. Vernicos, bu gemicilik şirketiyle kürekli ve yelkenli teknelerle Boğaz'ın bir yakasından diğer yakasına insan ve yük taşıyan Vernicos, ardından Yunanistan’a döndü ve denizcilik faaliyetlerine burada devam etti.

Uçak gemilerine de hizmet veriyor

Yılda 20 binden fazla operasyon yapan Vernicos’un filosundaki römorkörler 4 bine yakın gemiye hizmet veriyor. 2019’da Yunan şirketi İtalyan Scafi Societa di Navigazione SpA ile ortaklık kararı aldı ve Vernicos Scafi adını aldı. Yunanistan’ın en önemli limanı Pire’de faaliyet gösteren şirket, LNG’den RoRo’ya, tankerden uçak gemilerine kadar birçok büyük deniz taşıtına rehberlik ediyor.

Yunan şirketin filosunda 50’ye yakın römorkör bulunuyor. Yunan şirketinin ortağı Scafi Societadi Navigazione SpA, 1955 yılında Salvatore Cafiero tarafından kuruldu ve bugün liman römorkörcülüğü alanında önde gelen İtalyan şirketleri arasında yer alıyor. İtalyan limanlarının tarihinde önemli bir rol oynayan tekneler, şu anda Akdeniz'in en büyük aktarma merkezi olan Gioia Tauro Limanı'nın geliştirilmesi ve La Spezia Limanı'nın bölgesel bir limandan uluslararası bir limana dönüştürülmesinde önemli rol üstlendi.

Grup şu anda bağlı ortaklıkları aracılığıyla İtalya'da (La Spezia, Savona-Vado ve Gioia Tauro limanları), Hırvatistan'da (Rijeka, Plomin, Pula ve Zadar), Fas'ta (Yeni Safi Limanı) ve Yunanistan'da (Pire ve Selanik) çalışma yürütüyor.