YZ kullanım skorunuzu öğrenin!
Shopify, 2006 yılında kurulan, Kanada Ottawa, Ontario merkezli çok uluslu bir e-ticaret şirketi. Online mağazalar ve perakende satış noktası sistemleri için ödeme, pazarlama, kargo ve mağaza uygulamaları ile dropshipping (stoksuz satış) gibi satış yöntemlerini kolaylaştıran bir e-ticaret platformu.
Geçtiğimiz günlerde, kurucularından ve halen CEO’su olan Tobias Lütke’nin yayınladığı, şirketinde yapay zekâ (YZ) kullanımını zorunlu hale getiren ve dışarıya sızan iç duyuru, daha doğrusu manifesto çok ses getirdi. Aşağıda hem onu özetledim hem de kendi deneyim ve gözlemlerimi yazdım. İlaveten ChatGPT ile işinize yarayacak, basit bir “Kişisel ve Kurumsal YZ Kullanım Skor Testi” ekledim. Mutlaka yapın, sonunda rapor ve öneri de çıkarıyor.
Şimdi göz atalım bakalım, iş dünyası olarak YZ ile ilgili nelere odaklanmamız lazım?
1- Bundan sonra her yeni pozisyon için “önce hangi YZ bunu yapabilir?” diye sorun. Mümkün olan her alanda işe artık insan değil, YZ alın. Rekabet öyle yapıyor!
2- Mutlaka adayların YZ yeterliliğini ölçün. Adaylar YZ araçlarına ne kadar aşina ne kadar etkin kullanıyor? Test edin, anlayın. CV’lere “YZ Kullanım Becerisi” yazılması şart!
3- YZ’yı araç değil, takım arkadaşınız gibi görün. Artık bazı işler “kişiler” değil, “agent’lar, eylemci YZ’lar” tarafından yapılacak. Hızla alışın.
4- Prompt yazmak okuma-yazma ve temel iletişim becerileri kadar kritik. Başarınızı Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz, YZ’ya ne yaptıracağınız veya onunla ne yapacağınız belirliyor. Yeni çağın yükselenleri işine, konusuna hakim “iyi propmpterlar” arasından çıkacak.
5- Projeleri YZ ile başlatın. Prototip, fikir, taslak artık insandan değil, önce YZ’dan çıkmalı, yapay zekâ ile geliştirmelisiniz. Tek başınıza yetmeniz olası değil.
6- Kod bilmek şart değil ama algoritmik düşünmek ve YZ ile konuşabilmek şart. Sistemlere talimat verme yeteneği, yeni çağın liderlik dili.
7- YZ’yı eklenti, yancı ya da seçenek olarak değil, altyapı, takım arkadaşı olarak görün ve sistemi bu şekilde kurun. Tıpkı elektrik gibi, internet gibi… Her departmana, her hücreye nüfuz etmeli.
8- Bireysel etkinizi YZ kullanarak katlayın. Ölçüt sadece üretmek değil; insan + YZ işbirliğiyle daha azla daha çoğu başarmak.
9- İyi YZ kullanmak için bol bol pratik, deneme yapın. Bizzat YZ ile çalışarak beceri geliştirin. Diğer hiçbir şeye benzemiyor. Kendisi ile nasıl çalışılacağını da kendisi öğretiyor ve söylüyor.
10- YZ kullanımı refleks, doğal alışkanlık hâline gelmeli. Bu bir tavsiye değil, zorunluluğa dikkat çekme cümlesi.
Yukarıdaki liste, yakın gelecekte rakipleriyle arayı açacak şirketlerin ve bireylerin en temel anayasa maddelerinin kısa bir özeti gibi algılanmalı. Çünkü artık mesele; “YZ’ya izin vermek ya da onu tercih etmek” değil, “onsuz mümkün değil” gerçeğini kabul etmekte!
Önerilerim:
Bu maddeleri yönetim kurullarında, departman toplantılarında, işe alım panellerinde tartışın. Şirketinizin, ekiplerinizin ve hatta kişisel kariyerinizin bu maddelerle ne kadar örtüştüğüne bakın. Cesur olun. Toplum ya da topluluk psikolojisinin, korumacı ya da savunmacı tepkilerin insani olduğunu anlayın, şefkatli, anlayışlı olun ancak geri adım atmayın. Çünkü aslında bu konuda yapacaklarınız kariyer hayatınızı ve şirketinizin devamını, başarısını belirleyecek önemde hayati adımlar olacak.
Kısacası erken davrananlar kazanacak. Gecikenler sadece yavaş kalmayacak, dışarıda kalacak.
Çünkü YZ trenine son vagon yok. O artık “rayları döşeyen” sistemin ta kendisi.
Buradaki linkten https://chatgpt.com/g /g-67fb4be22dd48191b0d23b1f4fd36f48-yz-kullanim-skoru-kisisel-kurumsal “YZ Kullanım Skoru (Kişisel + Kurumsal) Testine ulaşacaksınız. Beşer sorudan oluşuyor. Skorunuzu öğrenmenizi, çevrenize de yaptırmanızı ve raporunuzu yazdırmanızı öneririm. Kolay gelsin…