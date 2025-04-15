YZ kullanım skorunuzu öğrenin!

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Geçtiğimiz günlerde, kurucularından ve halen CEO’su olan Tobias Lütke’nin yayınladığı, şirketinde yapay zekâ (YZ) kullanımını zorunlu hale getiren ve dışarıya sızan iç duyuru, daha doğrusu manifesto çok ses getirdi. Aşağıda hem onu özetledim hem de kendi deneyim ve gözlemlerimi yazdım. İlaveten ChatGPT ile işinize yarayacak, basit bir “Kişisel ve Kurumsal YZ Kullanım Skor Testi” ekledim. Mutlaka yapın, sonunda rapor ve öneri de çıkarıyor.

Şimdi göz atalım bakalım, iş dünyası olarak YZ ile ilgili nelere odaklanmamız lazım?

1- Bundan sonra her yeni pozis­yon için “önce hangi YZ bunu yapabilir?” diye sorun. Mümkün olan her alanda işe artık insan değil, YZ alın. Rekabet öyle ya­pıyor!

2- Mutlaka adayların YZ ye­terliliğini ölçün. Adaylar YZ araçlarına ne kadar aşina ne ka­dar etkin kullanıyor? Test edin, anlayın. CV’lere “YZ Kullanım Becerisi” yazılması şart!

3- YZ’yı araç değil, takım ar­kadaşınız gibi görün. Ar­tık bazı işler “kişiler” değil, “agent’lar, eylemci YZ’lar” tara­fından yapılacak. Hızla alışın.

4- Prompt yazmak oku­ma-yazma ve temel iletişim becerileri kadar kritik. Başarı­nızı Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz, YZ’ya ne yaptıracağınız veya onun­la ne yapacağınız belirliyor. Yeni çağın yükselenleri işi­ne, konusuna hakim “iyi propmpterlar” arasından çıkacak.

5- Projeleri YZ ile başla­tın. Prototip, fikir, tas­lak artık insandan değil, önce YZ’dan çıkmalı, yapay zekâ ile geliştirmelisiniz. Tek ba­şınıza yetmeniz olası değil.

6- Kod bilmek şart değil ama al­goritmik düşünmek ve YZ ile konuşabilmek şart. Sistemlere talimat verme yeteneği, yeni çağın liderlik dili.

7- YZ’yı eklenti, yancı ya da seçenek olarak değil, altya­pı, takım arkadaşı olarak gö­rün ve sistemi bu şekilde kurun. Tıpkı elektrik gibi, internet gibi… Her departmana, her hücreye nü­fuz etmeli.

8- Bireysel etkinizi YZ kulla­narak katlayın. Ölçüt sadece üretmek değil; insan + YZ işbir­liğiyle daha azla daha çoğu ba­şarmak.

9- İyi YZ kullanmak için bol bol pratik, deneme yapın. Bizzat YZ ile çalışarak beceri ge­liştirin. Diğer hiçbir şeye ben­zemiyor. Kendisi ile nasıl çalışı­lacağını da kendisi öğretiyor ve söylüyor.

10- YZ kullanımı refleks, doğal alışkanlık hâline gelmeli. Bu bir tavsiye değil, zo­runluluğa dikkat çekme cümlesi.

Yukarıdaki liste, yakın gelecek­te rakipleriyle arayı açacak şir­ketlerin ve bireylerin en temel anayasa maddelerinin kısa bir özeti gibi algılanmalı. Çünkü ar­tık mesele; “YZ’ya izin vermek ya da onu tercih etmek” değil, “onsuz mümkün değil” gerçe­ğini kabul etmekte!

Önerilerim:

Bu maddeleri yönetim kurul­larında, departman toplantıla­rında, işe alım panellerinde tar­tışın. Şirketinizin, ekiplerinizin ve hatta kişisel kariyerinizin bu maddelerle ne kadar örtüştüğü­ne bakın. Cesur olun. Toplum ya da topluluk psikolojisinin, koru­macı ya da savunmacı tepkilerin insani olduğunu anlayın, şefkatli, anlayışlı olun ancak geri adım at­mayın. Çünkü aslında bu konuda yapacaklarınız kariyer hayatını­zı ve şirketinizin devamını, başa­rısını belirleyecek önemde hayati adımlar olacak.

Kısacası erken davrananlar kazanacak. Gecikenler sade­ce yavaş kalmayacak, dışarıda kalacak.

Çünkü YZ trenine son vagon yok. O artık “rayları döşeyen” sistemin ta kendisi.

Buradaki linkten htt­ps://chatgpt.com/g /g-67fb­4be22dd48191b0d23b1f4f­d36f48-yz-kullanim-skoru-ki­sisel-kurumsal “YZ Kullanım Skoru (Kişisel + Kurumsal) Testine ulaşacaksınız. Beşer so­rudan oluşuyor. Skorunuzu öğ­renmenizi, çevrenize de yaptır­manızı ve raporunuzu yazdırma­nızı öneririm. Kolay gelsin…