  Zengezur Koridoru Türkiye için dönüm noktası mı?

Zengezur Koridoru Türkiye için dönüm noktası mı?

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR

Zengezur Koridoru, Türkiye ile de sınırı olan, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan bölgesinden çıkarak Ermenistan’ın güneyinde Zengezur üzerinden geçerek bölgeyi Bakü’ye bağlıyor. Ko­ridor, Güney Kafkasya’nın jeopolitik ve ekono­mik dengelerini yeniden şekillendiren strate­jik bir proje olarak 2025 yılında yeni bir döneme girdi.

8 Ağustos 2025’te ABD’nin aracılık etti­ği Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasıyla, koridorun 99 yıllığına ABD yönetimine devre­dilmesi, TRIPP adı altında resmileşti. Bu geliş­me, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a ve Türkiye’ye bağ­layan 43 kilometrelik bu geçiş yolunun kont­rolünün ABD’ye geçmesiyle, Türkiye ve bölge ülkeleri için önemli siyasi ve lojistik sonuçlar doğuruyor.

Zengezur Koridoru’nun ABD yönetimine ge­çişi, Türkiye için gerek siyasi gerekse lojistik açıdan bir dönüm noktası olarak kabul edilebi­lir. Siyasi olarak, Türkiye’nin Türk dünyasıyla bağlantısı güçlenirken, ABD’nin varlığı bölgesel rakipler Rusya ve İran’ı zayıflatacaktır. Lojis­tik olarak, koridor Türkiye’yi küresel ticaretin merkezine taşırken, ekonomik büyümeyi hız­landırabilir. Ancak, Ermenistan’daki iç muha­lefet, İran’ın tepkileri ve ABD’nin uzun vadeli kontrolü, mutlak surette dikkatli bir diplomasi gerektiriyor.

Azerbaycan ve Nahçıvan, Ermenistan toprak­larının 32 kilometrelik bir bölümüyle birbirin­den ayrılıyor ve birbirleriyle kara sınırı bulun­muyor. Bakü için bu koridor, Nahçıvan’a doğru­dan bir kara bağlantısı sunacak ve Türkiye ile de bağları güçlendirmeye yarayacak. Koridor ay­rıca Azerbaycan’ın küresel ölçekte önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Anlaşma uyarınca TRIPP rotası, Ermenistan yasalarına göre işletilecek ve ABD liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından yö­netilecek.

Olası siyasal sonuçlar

Türkiye için Zengezur Koridoru’nun ABD yö­netiminde olması, hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Türkiye, koridoru Azerbaycan’la doğrudan bağlantı kurarak Türk dünyasını bir­leştirme ve bölgesel gücünü artırma fırsatı ola­rak görüyor. Ancak, ABD’nin koridorun yöneti­mini üstlenmesi, Türkiye’nin doğrudan kont­rolünü sınırlayabilir ve Türkiye’nin özerkliğini gölgeleyebilir.

Yine de, ABD’nin projeye dahil olması, Rusya ve İran’ın etkisini azaltarak Tür­kiye’nin Batı ile entegrasyonunu güçlendiriyor. Ermenistan’la normalleşme sürecinde, Tem­muz 2025’te Nikol Paşinyan’ın Türkiye ziya­retiyle sağlanan anlaşmalar, Rusya’nın kori­dor üzerindeki etkisini sıfırladı ve Türkiye-A­zerbaycan-Ermenistan eksenini oluşturdu. Bu, Türkiye’nin Kafkasya’daki diplomasi başarısı­nı pekiştiriyor.

Ermenistan açısından, ABD yö­netimi, koridorun Ermenistan’ın egemenliği­ni tehdit etmeden işlemesini sağlama vaadiyle bir uzlaşma zemini sunuyor. Ancak, Ermenistan içindeki muhalefet, bu düzenlemeyi “neo-ko­lonyal” bir adım olarak görüyor ve Paşinyan’a karşı tepkileri artırıyor. İran, koridorun ABD kontrolünde olmasını “NATO’nun Kafkasya’ya sızması” olarak nitelendiriyor ve ekonomik izo­lasyon korkusuyla sert tepki gösteriyor.

Tahran, koridorun kendi transit rolünü %20-30 oranın­da azaltabileceğini ve Türk dünyasının birleş­mesiyle stratejik bir kayıp yaşayabileceğini sa­vunuyor. Rusya ise, koridorun ABD yönetimine geçmesiyle bölgedeki geleneksel hegemonyası­nı kaybediyor. 2023’te Karabağ’daki başarısızlı­ğı sonrası Ermenistan’ın Batı’ya kayması, Mos­kova’yı dışladı ve koridorda Rus barış güçlerinin rolü sıfırlandı.

Lojistik açıdan etkiler dikkat çekecek

Zengezur Koridoru’nun ABD yönetimi altın­da olması, Türkiye için lojistik fırsatları artırı­yor. Koridor, Orta Koridor’un (Çin-Avrupa) bir parçası olarak, demiryolu, petrol ve gaz boru hatları, fiber optik ve elektrik hatlarıyla dona­tılacak. Dünya Bankası’na göre, koridor 2027’ye kadar yıllık 50-100 milyar dolarlık ticaret hac­mi yaratabilir ve Avrupa-Asya transit süresi­ni 12-15 gün kısaltabilir. Türkiye, bu projeyle enerji merkezi statüsünü güçlendiriyor; Azer­baycan’ın Hazar gazı ve Kazakistan’ın petrolü, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşırken, Türk şirketlerinin inşaatta ön planda olması, milyar­larca dolarlık yatırım çekme potansiyeli getire­bilecek.

Ancak, lojistik avantajlar risklerle dengele­niyor. Ermenistan’ın egemenlik endişeleri ve İran’ın sabotaj tehditleri, inşaat sürecini gecik­tirebilir, Türkiye’nin ekonomik özerkliğini kı­sıtlayabilir. İran, 43 bin Türk kamyonunun kul­landığı mevcut transit yollarının baypas edil­mesiyle mutlak ekonomik kayıp yaşayacak. Çin, koridorun Kuşak ve Yol Girişimi’ne katkı sağla­yabileceğini düşünse de, ABD kontrolü Pekin’in bölgesel etkisini sınırlayabilir.

Son tahlilde Türkiye, bu yeni düzende hem Batı’yla ittifakını derinleştirmeli hem de bölge­sel özerkliğini korumalı. Zengezur, barış ve re­fah için bir köprü olabileceği gibi, yeni bir jeo­politik gerilim merkezi de olabilir.

