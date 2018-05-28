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Muş'ta 200 ton çilek üretimi bekleniyor

Muş'ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında 200 çiftçiye 200 dekarlık alanda çilek bahçesi oluşturdu.
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