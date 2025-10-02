Google Haberler

Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi’nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale, İstanbul ve çevre illerden hissedilirken güvenlik kameralarına da yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre gerçekleşen deprem, İstanbul, Çanakkale ve çevre illerden de hissedildi.

Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi, sarsıntı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan sarsıntı anı bazı güvenlik kameralarına yansırken, bölgede ekiplerin incelemelerinin sürdüğü bildirildi. 

Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem olduSon dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem olduGündem
İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama!İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama!Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı