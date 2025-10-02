Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
Marmara Denizi’nde, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi’nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale, İstanbul ve çevre illerden hissedilirken güvenlik kameralarına da yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre gerçekleşen deprem, İstanbul, Çanakkale ve çevre illerden de hissedildi.
Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi, sarsıntı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşanan sarsıntı anı bazı güvenlik kameralarına yansırken, bölgede ekiplerin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA