1 Ağustos öncesi otomotivde nabız yükseliyor: Avrupa-ABD arasında gümrük vergisi dengesi nasıl kurulacak?

Otomotiv endüstrisine uygula­nan gümrük vergileri, Avru­pa otomotiv endüstrisini önemli ölçüde etkileyecek gibi gözükü­yor. Otomotiv sektörü, AB otomo­bil ihracatının %23’ünü oluştu­ran ABD ile en çok etkilenen sek­tör olarak öne çıkıyor. Avrupa’nın ABD’ye olan ihracatında ise özel­likle düşük emisyonlu araçlar toplam ihracatın %25’ini oluştu­ruyor. ABD’nin uygulayacağı son gümrük vergilerinin araç yedek parçalarını da kapsayacak olma­sı, ABD’de faaliyet gösteren AB üreticilerinin üretim maliyetleri­ni de artıracak. Son araştırmalar bu maliyetlerin araç başına 4.000 ABD dolarına kadar artış yarata­bileceğini gösteriyor.

Özellikle AB’nin ABD ile, çoğu araç kategorisinde ticaret fazla­sının olması, gümrük vergileri­nin yaratacağı etkinin büyüklü­ğünü ve endişeleri de artırıyor. Özellikle otomotivde Çin etkisini AB özelinde yavaşlatmak isteyen üreticiler, ABD ihracatına yönel­mişti. Elbette 1 Ağustos’a kadar da daha makul şartlarla müzake­re edilmiş ve sonuçlan­dırılmış bir gümrük ver­gisi anlaşması, durumu rahatlatabilir. Otomo­tiv sektörü, AB’nin en önemli ihracat sektörle­rinden biri iken, AB’nin toplam ticaret fazlası­nın %60’ını oluşturuyor. Aynı zamanda küresel ti­caret ortakları arasında ABD, Avrupa otomotiv endüstrisi için en önemli ihracat pazarlarından biri olarak öne çı­kıyor. ABD gümrük vergileri Av­rupa otomotiv endüstrisinin her segment araç ve yan sanayi üre­timini derin etkileyeceği öngörü­lüyor.

ABD ve AB gümrük vergilerinde ortak paydada buluşabilecek mi?

Gümrük vergileri, ABD’nin mevcut ekonomik politika plan­lamasında öncelikli bir yer tutu­yor. ABD, tüm büyük ticaret or­taklarına karşı sabit ve karşılık­lı gümrük tarifeleri uygulamanın yanı sıra, otomobil sektörü, çelik ve alüminyum gibi bazı sektör­lerde de ithalat vergilerini artır­mıştı. ABD tarifelerinin ilk turu, çelik ve alüminyum sektörlerine yönelirken, daha sonra otomobil ve otomobil parçalarını da kap­sayacak şekilde genişletilmişti. ABD, Nisan 2025’te ithal ürünle­re çeşitli karşılıklı tarife oranları duyururken, AB’den yapılan tüm ithalatlara %20 tarife oranı uygu­landığını açıklamış, sonrasında da 23 Mayıs 2025’te AB için ta­rife oranının %50’ye çıkarılaca­ğını duyurmuştu. Sonrasında da belirli ürünlere yönelik tarifeler halihazırda uygulanıyor olsa da artan oranlar 9 Temmuz 2025’e kadar askıya alınmıştı. Son du­rumda ise 1 Ağustos’a uzatıldı.

ABD’nin en büyük ticaret or­taklarından biri olan AB ile ara­sındaki ticaret ilişkisi uzun süre­dir gündemde yer alıyor. 2024’te AB, 370 milyar dolar değerinde it­halatı ABD’den yaparken, ABD’ye 600 milyar dolar mal ihraç etti. ABD, AB araç ihracatı için ikinci büyük pazar olurken, değer açı­sından, ABD 2024’te AB ihracat pazarının %22’sini oluşturdu. 2024’te AB’den ABD’ye 757.654 adet yeni araç ihraç edilirken, toplam ihraç değeri 38,9 milyar euro oldu. 2024’te ABD’den AB’ye ise 169.152 adet yeni araç ithal edildi ve toplam ihracat değeri 7,8 milyar euro oldu.

ABD’ye 2024’te 474 milyar do­lar değerinde otomotiv ürünü it­hal edildi. Bu rakamın, 220 mil­yar dolarlık kısmı binek oto­mobillerden oluşuyor. İthalat, ülkede satılan her iki otomobil­den yaklaşık birini kapsarken, ABD’de üretilen araçlarda kulla­nılan otomobil parçalarının yak­laşık %50 ila %60’ı da yurt dışın­dan geliyor. Avrupa ülkeleri de ABD’ye en fazla otomobil ihracatı yapan ülkeler arasında yer alıyor. Avrupalı büyük otomobil üretici­leri, otomobil parçaları tarifelere dahil edileceği için özellikle etki­leniyor.

AB-ABD dış ticareti otomotiv alanında elektrikli araçla da büyüyor

2024 yılında AB’den ABD’ye ih­raç edilen araçların 111.584 ade­ti elektrikli araçlardan oluştu. Bu rakam toplam otomotiv ihracatı­nın %14,9’unu oluştururken, de­ğeri 5,9 milyar euro oldu. Diğer taraftan baktığımızda ise 18.841 adet elektrikli ABD yapımı araç AB’ye ihraç edildi. Bu toplam oto­motiv satışının %11,4’ini oluştur­du ve değeri 1,4 milyar euro ola­rak gerçekleşti.

AB’de otomotiv lokomotif sektör

Avrupa’nın otomotiv endüstri­si, bölge ekonomisinin temel ta­şını oluşturuyor. On milyondan fazla istihdam yaratıyor. Avru­pa otomotiv endüstrisi Avrupa ekonomisine yaklaşık 1,7 trilyon euronun üzerinde katma değer yaratırken, teknoloji ve otomo­bil ihracatı yaklaşık 570 milyar euro üretiyor. Avrupa otomotiv endüstrisi giderek daha fazla bas­kı altına girerken, Avrupa otomo­tiv endüstrisi tarafından üretilen tüm motorlu taşıtların %64’ü Av­rupa Birliği dışındaki ülkelere ih­raç ediliyor ve Avrupa’nın katma değerinin %43’ü Avrupa dışın­daki ülkelere yapılan araç satış­larından kaynaklanıyor. ABD ile Çin arasındaki çip üretim araç­ları için ihracat kısıtlamaları gibi adımlar ürün ve üretim maliyet­lerinin artmasına yol açarken, bir yandan da elektrikli araç üretimi­nin ve imalatının bazı bölümleri­nin Avrupa’ya taşınmasını teşvik edebilir. ABD, Amerikan imala­tını artıracağını ve istihdamı ko­ruyacağını öne sürerek kapsam­lı tarife programını savunurken, tarifeler ve vergilerin dünya eko­nomisini farklı bir üretim mode­line sürükleyeceği artık tartışma götürmüyor.