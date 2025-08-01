12 Ağustos öncesi: Gümrük vergileri görüşmeleri otomotivde Çin ve ABD etkileri

Geçen hafta Japonya ile anlaşmalar imzalanması ve bu pazar günü Avrupa Birliği ile devam eden görüşmelerin ardından ABD, dünya ticaretine ilişkin alternatif bakış açısına dayanarak ABD'nin en büyük beş ticaret ortağından üçünü anlaşmalara dahil etti. Kanada ve Meksika görüşmeler devam ederken, ABD ve Çin yetkilileri, küresel büyümeyi tehdit eden dün­yanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan ti­caret savaşı nerede sonlanacağı otomotiv sektörü­nün takibinde yer alıyor.

ABD, Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşması imza­laması sonrası, dikkatler Çin ile anlaşma konusuna dönerken, ABD, , AB, Japonya, Endonezya ve diğerle­riyle ticaret anlaşmaları imzaladı, ancak Çin'in güç­lü ekonomisi ve küresel nadir toprak elementleri akı­şı üzerindeki kontrolü bu görüşmeleri özellikle kar­maşık hale getiriyor.12 Ağustos'ta sona erecek ticaret ateşkesini uzatma veya gümrük vergilerinin üç hane­li rakamlara geri dönmesine izin verme kararının ne olacağı, otomotiv sektörünün odağında yer alıyor.

Ülkelere göre ABD’nin otomobil ithalatları (2024)

2024 yılında Meksika, otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı ve 49,98 milyar dolarlık ithalatıyla ABD'nin en büyük otomobil itha­lat ortağı olarak ABD otomobil ithalatının %22,8'ini oluşturdu. Meksika, 49,98 milyar dolar ve %22,8 oran ile Amerikan pazarına araç tedarikinde önemli bir rol oynuyor. Japonya: 40,76 milyar dolar ile %18,6, Gü­ney Kore 38,02 milyar dolar ile %17,3; Kanada 28,40 milyar dolar ile %12,9; Almanya: 25,59 milyar dolar ile %11,7 paya sahip durumda iken, ABD'nin en bü­yük 10 otomobil ithalat ortağı arasında, 3,82 milyar dolarlık otomobil ithalatı ve %1,7 pazar payıyla Çin yer alıyor. Çinli otomobil üreticileri ABD pazarında­ki yerlerini sağlamlaştırmaya devam ederken, uygun fiyatlı elektrikli araçlarla ivme kazanıyorlar. İnovas­yon ve teknolojiye odaklanan Çinli otomobil marka­ları, Amerikan otomotiv endüstrisinde önemli oyun­cular haline geliyordu.

ABD, daha önce Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini artırmaya başlarken, Çin de buna kendi gümrük vergileriyle karşılık verdi. Mayıs ayındaki ti­caret ateşkesinden önce, gümrük vergileri üç haneli rakamlara ulaşarak gerginliği tırmandırdı. Bu durum, Çin mallarına yıl başına kıyasla %30 ek gümrük ver­gisi uygulanmasına ve ABD mallarına Çin'de %10'luk yeni bir gümrük vergisi uygulanmasına yol açtı.

ABD-Çin otomotiv ticaretinde adetler

ABD-Çin ticaret ilişkilerinin kırılganlığı devam ederken, ABD'nin Çin'e yaptığı araç ihracatı mayıs ayında önemli ölçüde azaldı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki istikrarsız ilişki, otomobil üre­ticilerini bir çözüm umuduyla sevkiyatlarını azalt­maya yöneltti.

Çin Otomobil Bayileri Derneği'ne göre, ABD'den Çin'e yapılan hafif araç ithalatı Mayıs ayında %68 düşüşle 3.130 adede geriledi. Yılbaşından bu yana ithalat %48 azaldı. Genel olarak, Çin'in toplam araç ithalatı geçen ay %25 düşüşle yaklaşık 47 bin adede gerilerken, Mayıs ayına kadar olan hacim %33 düş­tü.2024 yılında Çin'in ABD'den ithalatı %13 düşüş­le 109.356 adede geriledi. ABD’li otomobil üreticileri, Çin elektrikli araç devi olan şirket liderliğindeki yerli otomobil üreticilerinin pazara hakimiyetini sürdür­mesiyle Çin'de artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Çin’in otomotiv üretimi artıyor

Birleşmiş Milletler uluslararası ticaret veri taba­nına göre, ABD'nin Çin'den yaptığı motorlu taşıta yönelik ithalatı 2024 yılında 3,82 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ülke, yılın ilk beş ayında 2,83 mil­yon araç ihraç etti. Toplam araç ihracatı, 2025 Mayıs ayında bir önceki yıla göre %20 artarak 682.000 ade­de yükseldi. İhracat artarken, ithalat geçen ay %25 düşüşle yaklaşık 47 bin adede geriledi.

Gümrük vergilerinin otomotivde en etken nedeni

Çin'in otomotiv endüstrisi hâlâ hareket halinde, ancak Batı'daki bazı kesimlerin beklediği yönde de­ğil. Küresel ihracatı artmaya devam ederken, ülke her zamankinden daha az araç ithal ediyor. Bu deği­şim, yalnızca değişen piyasa dinamiklerini değil, aynı zamanda Başkan Trump'ın ikinci dönem için göreve dönmesinin ardından yeniden gündeme gelen Ame­rika Birleşik Devletleri ile devam eden ticaret anlaş­mazlığının yarattığı gerginliği de yansıtıyor.

Çin Otomobil Bayileri Birliği'nin (CADA) verileri­ne göre, Çin'e yapılan araç ithalatı Mayıs ayında %25 düşüşle yaklaşık 47.000 adede geriledi. Yılbaşından bu yana ithalat ise yaklaşık %33 düşüşle 180 bin ade­de geriledi.

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında, otomotiv endüstrisi, ülkeler arasında büyük ölçekte ithalat ve ihracat yapılan, birbiriyle en bağlantılı sektörlerden biridir. Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan ABD hem yerli hem de yabancı üretim araç­lara olan yüksek talebiyle küresel otomotiv pazarın­da önemli bir oyuncudur. ABD ithalat ve otomobil it­halat verilerine göre, ABD'nin otomobil ithalat değe­ri 2024 yılında bir önceki yıla göre %4 artarak 219,49 milyar dolara ve 7,68 milyon adede ulaşmıştır.