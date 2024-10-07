12 yıl sonra…
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de dikkat çekmiş:
“…Ortaokuldan liseye ve liseden yükseköğretime geçişte, öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyor...”
“…Kademeler arası geçişi ele alırken, 4+4+4 sisteminin son dört yılını yeniden değerlendirmemiz gerektiği görülüyor…”
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Ve eklemiş:
“…Eğer bu adımları bugün atmazsak, gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz…”
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Bakan Yardımcısı Yelkenci’nin bugün söyledikleri…
4+4+4 sistemine geçiş için hazırlanılan “2011 yılında” bu köşede de, defalarca söylenmişti;
Binlerce eğitimci, akademisyen, sanayici (vb) gibi…
O bilimsel uyarılar dinlenmedi…
2012 yılında “bugünkü” sisteme geçildi…
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Ne oldu?
Beşeri sermayesini;
Onlarca yıldır, değişik nedenlerle “kullanamayan”/ “sınırlı kullanabilen”/“kullanmaması için her türlü yol denenen” ülkemiz, bir “on yıl” daha kaybetti…
VELHASIL
Herhangi bir TV kanalında, bir haber programı açsanız:
Başarılı modelleri “eğitim politikası” olarak belirleyen ülkelerin vatandaşı ile farklı modelleri “eğitim politikası” olarak belirleyen ülkelerin vatandaşlarının refah/kültür farkı açıkça görülüyor…
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Yani…
En iyiye ulaşmanın yolları belli ve 7’den 70’e herkes bunu görüyor…
Farklı yolların denenmesine mi?
İnsan bir şaşırıyor/anlam veremiyor…