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12 yıl sonra…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de dikkat çekmiş:

“…Ortaokuldan liseye ve liseden yükse­köğretime geçişte, öğrenciyi bütün boyut­larıyla ele alacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyor...”

“…Kademeler arası geçişi ele alırken, 4+4+4 sisteminin son dört yılını yeniden değerlendirmemiz gerektiği görülüyor…”

***

Ve eklemiş:

“…Eğer bu adımları bugün atmazsak, ge­lecekte daha büyük zorluklarla karşılaşma­mız kaçınılmaz…”

***

Bakan Yardımcısı Yelkenci’nin bugün söyledikleri…

4+4+4 sistemine geçiş için hazırlanılan “2011 yılında” bu köşede de, defalarca söy­lenmişti;

Binlerce eğitimci, akademisyen, sanayi­ci (vb) gibi…

O bilimsel uyarılar dinlenmedi…

2012 yılında “bugünkü” sisteme geçildi…

***

Ne oldu?

Beşeri sermayesini;

Onlarca yıldır, değişik nedenlerle “kulla­namayan”/ “sınırlı kullanabilen”/“kullan­maması için her türlü yol denenen” ülke­miz, bir “on yıl” daha kaybetti…

VELHASIL

Herhangi bir TV kanalında, bir ha­ber programı açsanız:

Başarılı modelleri “eğitim politika­sı” olarak belirleyen ülkelerin vatan­daşı ile farklı modelleri “eğitim po­litikası” olarak belirleyen ülkelerin vatandaşlarının refah/kültür farkı açıkça görülüyor…

***

Yani…

En iyiye ulaşmanın yolları belli ve 7’den 70’e herkes bunu görüyor…

Farklı yolların denenmesine mi?

İnsan bir şaşırıyor/anlam veremiyor…

 

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