129 yıllık Alman kağıt devi Türkiye’de merkez açacak

Dünyanın ilk fotoğraf kağıdı üreticilerinden biri Almanyalı Felix Schoeller. Geçmişi 19’uncu yüzyılın ilk yarısına dayanan Alman şirketi, fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte 1895 yılında kuruldu. Teknolojinin değişim göstermesi ve dijital cihazların öne çıkmasıyla birlikte daha çok dekoratif ve özel kağıt üretimine odaklanan şirket, bu alanda da Avrupa’nın en büyük 3 üreticisinden biri.

17 ülkede 4 bin çalışanı var 5 nesildir

Schoeller ailesi tarafından yönetilen Felix Schoeller, dünya çapında Kanada’dan Hindistan’a ABD’den Danimarka’ya farklı kıtalarda, 17 farklı bölgede yaklaşık 4 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Paketleme için esnek kağıt kompozitleri, mobilya ve ahşap bazlı panel endüstrileri olmak üzere çeşitli kağıt ürünleri üreten ve 1 milyar euronun üzerinde cirosu bulunan Alman devi, şimdilerde Asya pazarı için önemli bir adım atıyor. Özel kağıt üreticisi Felix Schoeller, Türkiye’de bir merkez açma kararı aldı.

"Pratik çözümler sunuyoruz"

Yeterlilik Merkezi adıyla kurulacak yatırım, İstanbul’da yer alacak. Yeni merkez, 2025 yılının ocak ayında faaliyete geçecek. Yeni tesis, şirketin birinci sınıf özel kağıtlarına yönelik tüm hizmet yelpazesini doğrudan Orta Doğu dahil bölgedeki tüm müşterilerine sunmasına olanak tanıyacak. Felix Schoeller yöneticisi Matthias Breimhorst “Türkiye ve Orta Doğu’daki müşterilerimiz, Çin ve Hindistan’daki ortak girişimler de dahil olmak üzere küresel üretim ağımızdan faydalanıyor. Uzmanlığımızla birleştiğinde, bu hem ileri görüşlü hem de pratik çözümler için temel oluşturuyor. Müşterilerimiz için gerçek katma değer yaratıyoruz ve İstanbul’daki yeni merkezimiz bunun için önemli bir adım olacak” açıklamasını yaptı.