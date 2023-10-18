13 ilin elektriğini üretiyor halka arz için gün sayıyor

Güriş Holding iştiraki Mogan Enerji Yatırım Holding, Borsa İstanbul’da halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay bekliyor.

Genel Müdür Ali Karaduman, şirketin sermayesinin yüzde 15’ini halka açmak için SPK’ya başvurduklarını belirterek, halka arz gelirini yeni yatırımlarda, mevcut borçların erken kapanmasında ve işletme sermayesinde kullanılacağını ifade etti. Karaduman, “Halka açılmaya ticari olarak bakmıyoruz. Şirketin kurumsallaşması için atılan bir adım.

Halka arz için 2-2.5 yıldır çalışıyoruz” diye konuştu. 2022 yılında 10.8 milyar TL ciro ve 5.1 milyar TL FAVÖK açıklayan Mogan Enerji’nin 2022 yılı sonu aktif büyüklüğü 62.5 milyar TL. 2022 yılında 3.8 milyar MWh elektrik üreten şirket, bu üretimle Türkiye’de enerji tüketimi (sanayi, kamu mesken vs) en düşük olan 13 ilin elektrik tüketimini tedarik ediyor.

“Meskenlerin elektrik tüketimi dikkate alındığında ise yine en az tüketim yapan 27 ilin tüm elektirik tüketimini biz karşılıyoruz” diyen Karaduman, şirketin bugünkü değerle kurulduğundan bu yana toplam 5.1 milyar dolar yatırım yaptığına vurgu yaptı. Karaduman, halka arzdan elde edilecek gelir ile ilgili olarak, “Yüzde 45’ini yeni yatırımlarda, yüzde 45’ini mevcut borçların erken kapanması, yüzde 10’unu ise işletme sermayesinde kullanacağız. Önümüzdeki dönemde grupta başka halka arzlar da olacak” dedi.

21 adet yenilenebilir enerji santralimiz var

Şirket portföyü hakkında bilgi veren Karaduman, “Portföyümüzün tamamını jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tamamen yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda tesise sahibiz. Şirket bünyesindeki 1024,92 MW kurulu güç ve 21 adet yenilenebilir enerji santrali de dâhil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında toplam 1.131,75 MW kurulu güç ile toplam 27 adet yenilenebilir enerji santrali (12 adet RES, 8 adet JES, 6 adet HES, 1 adet GES) bulunmaktadır.

Güneş enerjisi santrali ve rüzgar enerjisi santrallerinden ikisi yurtdışında bulunmaktadır” diye konuştu. “Yenilenebilir enerji santralleri ile karbon emisyonu ticaretinde de önemli bir rol oynuyoruz” diyen Ali Karaduman, yıllık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağladıklarını ifade etti.

Karaduman, “30 Haziran itibarıyla şirketin toplam kurulu gücümüz 1.024,92 MW olup, bu kurulu gücün yüzde 66,70’ine denk gelen 683,65 MW’lık kısmını RES’ler, yüzde 25,36’sına denk gelen 259,90 MW’lık kısmını JES’ler ve yüzde 7,94’üne denk gelen 81,37 MW’lık kısmını HES projeleri oluşturuyor” dedi. 2022 yılı sonu itibarıyla şirketin yıllık toplam net enerji üretimi 3.8 MWh olarak gerçekleşti.

Karaduman, “Bu üretimin yüzde 43,64’üne denk gelen 1.633.077 MWh’lık kısmı RES’ler, yüzde 51,86’sına denk gelen 1.940.616 MWh’lık kısmı JES’ler ve yüzde 4,49’una denk gelen 168.058 MWh’lık kısmı ise HES’lerden elde edildi. Şirket, ürettiği enerji miktarları bakımından Türkiye’nin en büyük jeotermal elektrik enerjisi santraline sahiptir.

Şirketin portföyünde bulunan elektrik enerjisi üretim santralleri coğrafi olarak Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 31.12.2022 itibarıyla Şirket’in toplam gelirinin yüzde 47,61’i RES’lerden, yüzde 46,90’ı JES’lerden ve yüzde 3,36’sı ise HES’lerden elde edilen gelirler olarak kayıtlara geçti” dedi.

Ot bitmeyen alana GES yatırımı yapacağız

“Tarım alanlarında GES yapılmasına tamamen karşıyım” diyen Ali Karaduman, “Morgan Tarım’da işleri hızlandıracağız. Kocatepe’de ot dahi bitmeyen bir alanda 32.5 MWh’lık GES yatırımı yapacağız. Halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmını bu yatırımda kullanacağız” dedi. Karaduman, Arnavutluk’ta 75 megawat gücünde bir RES yatırımı yapacaklarını, Kuzey Makedonya’ya yatırım için baktıkları bilgisini verdi.

Sülfür kokusu için ARGE yatırımı yaptık

“Jeotermal santrallerden gelen sülfür kokusunun giderilmesi için önemli bir AR-GE yatırımı yaptık ve artık çevreye koku yayılmıyor” diyen Karaduman, konuya yönelik şunları söyledi: “Şirketimiz, jeotermal sistemlerde hidrojen sülfür kaynaklı koku sorununu aşabilmek ve sektör ayırt etmeden, tüm jeotermal süreçlerde değerlendirilebilecek bir sistem tasarlamak üzere 6 yıl önce AR-GE faaliyetlerine başladı.

Bu süreçte, Pilot H2S Giderim Sistemi, şirketimiz tarafından işletilmekte olan Efe-8 JES tesisine entegre olarak devreye alındı. H2S Giderim Sistemi, küçük bir yerleşim alanına ihtiyaç duyması ve diğer desülfürizasyon sistemlerine göre düşük işletme giderine sahip olması gibi özellikleri ile ön plana çıkarken, yaklaşık yüzde 98 oranında, yüksek bir giderim performansına sahip. Bu çalışmanın patenti şirketimize ait. Ayrıca devreye aldığımız yeni tesis ile Türkiye’de sülfür üreten ilk tesis olacağız. Bunun için ciddi yatırımlar yaptık” dedi.